Prețul petrolului crește din nou luni. Tensiunile dintre SUA și Iran readuc incertitudinea pe piața energiei
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Prețurile petrolului au revenit pe creștere luni, pe fondul noilor tensiuni dintre Statele Unite și Iran. Investitorii urmăresc cu atenție evoluția situației din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol.
Petrolul se scumpește după noile atacuri din Strâmtoarea Ormuz
Cotațiile petrolului au crescut la începutul săptămânii, după schimbul de atacuri dintre Statele Unite și Iran, care a readus în prim-plan riscurile privind aprovizionarea cu țiței.
Petrolul Brent s-a apreciat cu 0,6%, ajungând la 72,44 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 1,2%, până la 70,05 dolari pe baril.
Analiștii ING apreciază că piața continuă să subestimeze riscurile existente și se concentrează mai degrabă pe perspectiva unei reveniri a fluxurilor de petrol. Potrivit acestora, această abordare poate conduce la noi creșteri ale prețurilor dacă reluarea aprovizionării se dovedește mai lentă decât estimează investitorii, transmite Reuters.
Traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz rămâne afectat
Săptămâna trecută, prețul petrolului Brent a înregistrat a treia scădere săptămânală consecutivă, după ce transporturile prin Strâmtoarea Ormuz au atins cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, izbucnit la sfârșitul lunii februarie.
Situația s-a schimbat însă după noile atacuri asupra unor nave comerciale produse începând de joi, inclusiv asupra unui petrolier cu legături în Qatar. Aceste incidente au determinat noi lovituri militare din partea Statelor Unite și Iranului, reprezentând cea mai gravă escaladare de la încheierea acordului provizoriu de pace dintre cele două state.
Duminică, un oficial american a anunțat că Washingtonul și Teheranul au convenit să oprească recentele ostilități din Golf și să reia negocierile privind disputa legată de Strâmtoarea Ormuz.
Analiștii ANZ consideră că piața va trebui să își revizuiască așteptările privind o revenire rapidă a livrărilor de petrol din regiunea Golfului Persic.
Reluarea producției este încetinită de probleme logistice și de infrastructură
Compania saudită Aramco a reluat încărcările de petrol la terminalul Ras Tanura, situat la vest de Strâmtoarea Ormuz, după o întrerupere de aproape patru luni. Producătorii din regiune încearcă să își majoreze producția și exporturile în contextul acordului provizoriu dintre Statele Unite și Iran.
Activitatea terminalului a continuat inclusiv după prăbușirea unui elicopter al companiei Aramco, produsă duminică la Ras Tanura, accident în urma căruia și-au pierdut viața 14 persoane. Cauza incidentului nu a fost anunțată.
Potrivit analiștilor ANZ, revenirea completă a livrărilor de petrol este îngreunată de blocajele din transportul maritim, infrastructura afectată și oprirea unor capacități de producție. În aceste condiții, nivelul aprovizionării ar putea reveni la valorile dinaintea conflictului abia spre sfârșitul acestui an.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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