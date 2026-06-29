Comerțul european cu metale rare a accelerat în 2025. China rămâne principalul furnizor al Uniunii Europene

Comerțul Uniunii Europene cu elemente de metale rare a înregistrat o creștere în 2025, după declinul accentuat consemnat în anul precedent. Atât importurile, cât și exporturile au avansat semnificativ, atât în ceea ce privește volumul, cât și valoarea tranzacțiilor.

În 2025, importurile de elemente de pământuri rare ale UE au crescut cu 17,1%, ajungând la 15.100 de tone. În același timp, exporturile au avansat cu 21,1%, totalizând 6.700 de tone, potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Creșteri importante au fost înregistrate și din perspectiva valorică. Valoarea importurilor de pământuri rare a urcat cu 23,2%, până la 124,9 milioane de euro, în timp ce valoarea exporturilor a crescut cu 29,9%, atingând 124,7 milioane de euro.

Elementele de pământuri rare reprezintă un grup de 17 metale speciale considerate esențiale pentru economie, dar care prezintă un risc ridicat de aprovizionare. Aceste materiale sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații de înaltă tehnologie, de la dispozitive de uz cotidian, precum telefoanele mobile și calculatoarele, până la tehnologii medicale avansate.

China și-a consolidat poziția de principal furnizor de elemente de pământuri rare pentru Uniunea Europeană în 2025. Aproape jumătate din importurile UE au provenit din această țară, respectiv 46,8% din volumul total importat, echivalentul a 7.100 de tone.

Pe locul al doilea s-a situat Rusia, care a asigurat 25,9% din importurile de pământuri rare ale Uniunii Europene, adică aproximativ 3.900 de tone. Malaysia a ocupat poziția a treia, cu o cotă de 23,1% și un volum de 3.500 de tone. Alți furnizori importanți au fost Japonia, cu o pondere de 1,6% din totalul importurilor, și Statele Unite, cu 0,9%.

Potrivit notei metodologice, elementele de pământuri rare (REE+) includ un set de 17 elemente chimice din tabelul periodic, respectiv cele 15 lantanide, la care se adaugă scandiu și ytriu.

Aceste elemente au o importanță strategică majoră, fiind utilizate în tehnologii de uz curent, precum telefoanele mobile și computerele, dar și în domenii medicale avansate, inclusiv în aparatele de rezonanță magnetică, bisturiele laser și anumite tratamente oncologice.

De asemenea, pământurile rare au aplicații esențiale în domeniul apărării, fiind folosite în comunicațiile prin satelit, sistemele de ghidaj și structurile aeronavelor. Totodată, ele joacă un rol critic în dezvoltarea tehnologiilor verzi, în special a celor care contribuie la atingerea obiectivelor de neutralitate climatică, cum ar fi turbinele eoliene și vehiculele electrice.