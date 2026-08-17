FNGCIMM lansează garanții și granturi pentru IMM-urile din Oltenia. Finanțări de până la 200.000 de euro

Accesul la finanțare devine mai ușor pentru microîntreprinderile și IMM-urile din Sud-Vest Oltenia, printr-un nou mecanism lansat de FNGCIMM. Companiile vor putea beneficia de credite garantate și granturi, cu finanțări de până la 200.000 de euro.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a lansat un apel public pentru exprimarea interesului din partea instituțiilor de credit care vor furniza instrumentul financiar „Garanție de portofoliu plafonată combinată cu grant într-o operațiune unică”, destinat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din regiunea Sud-Vest Oltenia (SVO).

Potrivit unui comunicat al FNGCIMM, apelul este lansat în cadrul proiectului „Instrumentul financiar GARANȚII IMM SVO”, care are o valoare totală de 146,31 milioane de lei. Din această sumă, 124,37 milioane de lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, iar 21,95 milioane de lei provin de la bugetul de stat.

Apelul se adresează instituțiilor de credit publice sau private, aflate sub supravegherea Băncii Naționale a României (BNR), cu sediul și activitatea în România și autorizate să acorde împrumuturi beneficiarilor vizați de instrumentul financiar combinat cu grant, finanțat prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Prin acest instrument, companiile vor putea obține credite garantate în proporție de până la 80% din valoarea finanțării, fără comision de garantare, pentru împrumuturi de până la echivalentul a 200.000 de euro.

Finanțările vor fi completate de granturi, care pot include subvenții de capital și subvenționarea dobânzii. Mecanismul are ca obiectiv reducerea costurilor de finanțare și sprijinirea investițiilor și dezvoltării afacerilor în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Pentru creditele destinate capitalului de lucru, cu o durată de până la 36 de luni, subvenționarea dobânzii va putea fi acordată pentru o perioadă de maximum 12 luni. În cazul creditelor pentru investiții, cu o durată de până la 60 de luni, perioada maximă de subvenționare a dobânzii va fi de 24 de luni.

Cererile instituțiilor de credit vor fi gestionate de FNGCIMM, în calitate de Manager al Fondului Specific GARANȚII IMM SVO, în baza acordului de finanțare încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Instituțiile de credit interesate își pot transmite cererile de exprimare a interesului până la 17 septembrie 2026, ora 10:00.

Proiectul „Instrumentul financiar GARANȚII IMM SVO” urmărește să îmbunătățească accesul la finanțare pentru IMM-urile și microîntreprinderile viabile financiar din regiunea Sud-Vest Oltenia, care întâmpină dificultăți în obținerea unor finanțări în condiții de piață.

Un alt obiectiv este susținerea sustenabilității acestor companii prin finanțarea investițiilor pentru îmbunătățirea tehnologiilor, precum și sprijinirea proiectelor de modernizare a dotărilor, spațiilor de producție și activităților desfășurate de IMM-uri și microîntreprinderi.

Proiectul are în vedere și crearea unei surse de finanțare reînnoibile, disponibilă pe termen lung, care să poată susține viitoarele runde de reinvestire în activități similare. Prin acest mecanism se urmărește creșterea sustenabilității financiare a resurselor alocate prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Totodată, proiectul urmărește îmbunătățirea capacității intermediarilor financiari de a sprijini investițiile în proiecte destinate creșterii competitivității IMM-urilor și microîntreprinderilor din regiune. Un obiectiv suplimentar îl reprezintă mobilizarea resurselor proprii de finanțare ale intermediarilor financiari și ale Managerului Fondului Specific GARANȚII IMM SVO, astfel încât să fie amplificat impactul fondurilor publice alocate prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Regiunea Sud-Vest Oltenia cuprinde județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.

Proiectul are o perioadă de implementare de 46 de luni, în intervalul martie 2026 – decembrie 2029. Documentele aferente apelului și informațiile suplimentare sunt disponibile pe site-ul FNGCIMM.