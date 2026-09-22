Termenul pentru înscrierea în programul SME Eco-Tech a fost prelungit. IMM-urile pot solicita finanțare până la 30 decembrie
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Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat prelungirea perioadei de înscriere în programul SME Eco-Tech. Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii pot depune formularele până la 30 decembrie 2026, ora 20:00.
IMM-urile au la dispoziție mai mult timp pentru depunerea proiectelor
Noul termen pentru înscrierea în SME Eco-Tech este 30 decembrie 2026, ora 20:00, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
Programul este destinat microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii care desfășoară activități în comerț, servicii și producție.
Înscrierea se realizează exclusiv online, prin platforma dedicată programului.
SME Eco-Tech urmărește să sprijine investițiile care pot reduce impactul activității companiilor asupra mediului și, în același timp, să contribuie la digitalizarea și creșterea competitivității acestora.
Grantul poate acoperi maximum 40% din valoarea investiției
Finanțarea acordată prin SME Eco-Tech are o structură mixtă. Aplicanții pot primi un grant nerambursabil de maximum 40% din valoarea investiției, în limita sumei de 267.240 de lei.
Restul investiției trebuie finanțat printr-un credit bancar de minimum 60%, contractat de la una dintre băncile partenere selectate de MEDAT.
Valoarea minimă a unui proiect eligibil este stabilită la 668.100 lei.
Programul introduce și o condiție referitoare la destinația banilor. Cel puțin 40% din cheltuielile eligibile ale fiecărui proiect trebuie să reprezinte investiții în echipamente verzi sau digitale.
Astfel, finanțarea nu este destinată exclusiv achiziției unor astfel de echipamente, dar acestea trebuie să reprezinte o parte importantă din valoarea eligibilă a proiectului.
Bugetul programului depășește 288 de milioane de lei
Finanțarea SME Eco-Tech este asigurată prin cea de-a doua contribuție elvețiană nerambursabilă acordată României, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român.
Bugetul total al programului este de aproximativ 288,84 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 54 de milioane de franci elvețieni. Din această sumă, 70% reprezintă contribuția Confederației Elvețiene.
Programul este derulat în perioada 2025-2027, iar prin schema de ajutor de minimis este estimată finanțarea a cel puțin 800 de întreprinderi mici și mijlocii din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României.
Printre obiectivele programului se numără reducerea impactului asupra mediului, creșterea competitivității și productivității întreprinderilor, stimularea producției interne și susținerea ocupării forței de muncă.
Primele notificări de acceptare au fost transmise în luna august aplicanților admiși de principiu la finanțare, după verificările administrative și de eligibilitate. Notificările sunt transmise prin aplicația electronică folosită pentru înscrierea și gestionarea măsurii de sprijin.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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