Ministerul Economiei deschide ușa către o schimbare importantă. Irineu Darău anunță cum vor fi luate deciziile

Ministerul Economiei a deschis miercuri procesul de selecție pentru „Platforma de dialog strategic pentru o economie competitivă și rezilientă”, un mecanism permanent prin care reprezentanții mediului de afaceri, ai mediului academic și ai societății civile vor putea contribui la fundamentarea politicilor publice. Ministrul interimar Irineu Darău susține că noua structură trebuie să transforme consultarea dintre instituție și economia reală într-un proces concret și transparent. Organizațiile eligibile își pot depune candidaturile până la 18 septembrie.

Ministerul Economiei urmărește, prin noua platformă, să includă în procesul de elaborare a politicilor publice soluțiile și recomandările venite direct de la organizațiile și companiile afectate de deciziile instituției. Mecanismul va reuni organizații patronale, asociații profesionale, companii relevante, reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile.

„Am deschis procesul de selecție pentru Platforma de dialog strategic pentru o economie competitivă și rezilientă. Ce înseamnă asta, mai simplu spus? Că deciziile și politicile publice ale Ministerului se vor baza și pe soluțiile și recomandările venite de la cei pe care îi afectează, nu din spatele unui birou”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Darău.

Potrivit informațiilor publicate de minister, Platforma funcționează în baza Ordinului ministrului nr. 976/2026, emis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT). Structura este concepută ca un mecanism permanent și transparent de dialog public-privat, consultare și cooperare instituțională.

Activitatea Platformei va fi organizată prin șapte Grupuri de Dialog Sectorial, fiecare având rolul de a contribui la fundamentarea politicilor din domeniile aflate în competența ministerului.

Acestea vizează politicile economice și capitalul uman, industria de apărare și tranziția multi-use, industria, antreprenoriatul și IMM-urile, diplomația economică, ecosistemele digitale de inovare și start-up-urile, precum și simplificarea reglementării și debirocratizarea.

Grupurile vor formula recomandări, însă nu vor înlocui atribuțiile, avizele sau procedurile organismelor consultative constituite în baza legislației speciale, inclusiv a celor prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Darău a precizat în mesajul său că intenția este ca aceste structuri să funcționeze efectiv ca grupuri de lucru, nu doar ca un cadru formal de consultare. Ministrul vrea ca specialiștii din domeniile vizate să participe la construirea unor politici aplicabile în economia reală.

Un alt obiectiv anunțat de ministrul interimar este identificarea obstacolelor administrative și legislative care îngreunează activitatea companiilor și a antreprenorilor, urmată de eliminarea sau reducerea acestora.

„Pe lângă politici publice noi, îmi doresc și să identificăm blocaje și bariere în calea antreprenoriatului și capitalului, după care să le îndepărtăm și să ușurăm viața și activitatea celor care riscă și creează valoare în România”, mai transmite ministrul Darău.

În postarea sa, acesta afirmă că lansarea Platformei reprezintă și punerea în practică a angajamentului de a structura și permanentiza dialogul cu actorii din economia reală. Darău îi îndeamnă pe reprezentanții organizațiilor eligibile să candideze și să transmită informațiile despre proiect și altor organizații care pot contribui cu expertiză.

Procesul de selecție este construit, potrivit ministrului, pe criterii de transparență, competitivitate și meritocrație. Fiecare organizație eligibilă poate depune o candidatură pentru maximum trei Grupuri de Dialog Sectorial, iar termenul-limită stabilit pentru înscriere este 18 septembrie.

Dialogul strategic va include un program de întâlniri, minute și documente publice, astfel încât propunerile venite din mediul economic să poată fi urmărite și utilizate în fundamentarea politicilor publice. Detaliile privind eligibilitatea și documentele necesare pentru înscriere sunt puse la dispoziție pe site-ul dedicat Platformei.

Coordonarea întregului mecanism va reveni Colegiului de coordonare strategică, structură prezidată de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Din aceasta vor face parte secretarii de stat și secretarul general ai ministerului, precum și câte un reprezentant al fiecărui Grup de Dialog Sectorial, desemnat prin vot.

Administrarea selecției și activitatea curentă a Platformei vor fi gestionate de Secretariatul Tehnic Unic din cadrul ministerului. Acesta va asigura suportul necesar funcționării mecanismului și va gestiona inclusiv solicitările de clarificări transmise de organizațiile interesate.