Ai luat amendă în Bulgaria și ai trecut granița? Detaliul pe care mulți șoferi nu îl cunosc

Podul Giurgiu-Ruse de peste Dunăre, care face legătura cu Bulgaria / SURSA FOTO: Facebook, CNAIR

O amendă rutieră primită în Bulgaria nu își pierde efectele după revenirea șoferului în România. Totuși, sancțiunea nu este preluată automat de autoritățile române doar pentru că persoana amendată a trecut granița fără să o achite.

Poliția Română a explicat pentru Newsweek care sunt condițiile în care o amendă aplicată de autoritățile bulgare poate ajunge să fie recunoscută și executată în România. Procedura este legată de mecanismul european privind recunoașterea reciprocă a sancțiunilor pecuniare și presupune îndeplinirea unor condiții prevăzute de legislație.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, autoritățile bulgare pot utiliza mecanismul european de recunoaștere reciprocă atunci când sancțiunea pecuniară a devenit definitivă și executorie.

Recunoașterea și executarea în România a unei sancțiuni pecuniare aplicate într-un alt stat membru al Uniunii Europene se realizează potrivit Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Actul normativ transpune în legislația românească mecanismul european privind recunoașterea reciprocă a sancțiunilor pecuniare. Procedura poate viza și sancțiuni aplicate prin acte emise de autorități administrative, în condițiile stabilite de lege.

Prin urmare, revenirea șoferului în România nu împiedică autoritățile bulgare să facă demersuri pentru recuperarea unei amenzi care a devenit definitivă și executorie. Există însă o procedură distinctă pentru ca sancțiunea să poată fi recunoscută și pusă în executare pe teritoriul României.

Potrivit Poliției Române, mecanismul prevăzut de lege se aplică sancțiunilor pecuniare de cel puțin 70 de euro sau echivalentul în lei. În această categorie pot intra și amenzile administrative aplicate printr-o hotărâre executorie.

Pragul de 70 de euro nu înseamnă că orice amendă care depășește această valoare este transferată automat în România. Pentru executarea sancțiunii este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de lege.

Neplata unei amenzi rutiere în Bulgaria nu determină, prin ea însăși, transmiterea automată a sancțiunii către autoritățile române. Poliția Română a precizat explicit acest lucru în răspunsul transmis Newsweek România.

„Neachitarea unei amenzi rutiere aplicate de autoritățile bulgare nu determină transferul automat al sancțiunii către autoritățile române și nici preluarea acesteia spre executare de către Poliția Română”, a transmis IGPR.

În situația în care amenda a devenit definitivă și executorie, autoritatea competentă din Bulgaria poate folosi mecanismul european de recunoaștere reciprocă a sancțiunilor pecuniare.

În acest caz, hotărârea și documentele necesare pot fi transmise autorității române competente pentru recunoaștere și executare. Demersul nu presupune însă că Poliția Română preia direct sancțiunea și începe executarea acesteia.

Potrivit răspunsului transmis de Poliția Română, competența pentru recunoașterea unei asemenea sancțiuni revine instanței stabilite de lege. În cazul unei persoane sancționate care are domiciliul în România, autoritatea română competentă să primească hotărârea și certificatul aferent este judecătoria în a cărei circumscripție își are domiciliul persoana respectivă.

Autoritatea bulgară transmite hotărârea împreună cu certificatul prevăzut de mecanismul european. Documentele trebuie să fie traduse în limba română pentru procedura desfășurată în România. Judecătoria verifică dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația română pentru recunoașterea sancțiunii. Instanța analizează și existența eventualelor motive de nerecunoaștere sau neexecutare prevăzute de lege.

Dacă aceste condiții sunt îndeplinite și nu există un motiv legal pentru refuz, instanța recunoaște hotărârea și dispune măsurile necesare pentru executarea sancțiunii pe teritoriul României. După recunoaștere, executarea amenzii se realizează potrivit legislației române. Astfel, procedura presupune intervenția instanței competente și nu o simplă transmitere administrativă a amenzii de la autoritățile bulgare către Poliția Română.

Poliția Română a precizat, de asemenea, că nu deține o evidență centralizată a solicitărilor venite din partea autorităților bulgare în legătură cu șoferi sau vehicule înmatriculate în România.

IGPR nu are un număr centralizat al informărilor referitoare la amenzile rutiere aplicate în Bulgaria șoferilor sau vehiculelor înmatriculate în România pentru perioada 1 ianuarie 2025 – prezent.

Motivul ține de competența autorităților implicate în procedura de recunoaștere și executare. Documentele transmise de autoritățile bulgare pentru astfel de proceduri nu sunt, de regulă, centralizate la nivelul Poliției Române.

Potrivit informațiilor furnizate pentru Newsweek România, competența revine autorității judiciare prevăzute de legislație, respectiv instanței competente să analizeze cererea de recunoaștere și executare.

Astfel, pentru o amendă rutieră aplicată în Bulgaria, simpla întoarcere în România nu duce la preluarea automată a sancțiunii. În cazul unei amenzi definitive și executorii care atinge pragul prevăzut de lege, autoritățile bulgare pot solicita recunoașterea și executarea acesteia în România, prin procedura judiciară stabilită de legislația aplicabilă.