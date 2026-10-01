Poliția Română anunță restricții pentru șoferi. Traficul a fost blocat pe un drum național în urma unui accident. Când va fi reluată circulația
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Soferi
Circulația rutieră este blocată joi dimineață pe DN 67 Drobeta Turnu Severin – Motru, între localitățile Malovăț și Colibași, din județul Mehedinți, după ce un autocamion încărcat cu pământ și pietriș s-a răsturnat pe șosea.
Traficul a fost blocat pe un drum național din Mehedinți
Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, autocamionul s-a răsturnat pe suprafața de rulare, blocând traficul pe acest sector de drum.
În urma accidentului, conducătorul auto a suferit leziuni și are nevoie de îngrijiri medicale.
Polițiștii rutieri estimează că circulația ar putea fi reluată după ora 16:00
Polițiștii rutieri estimează că circulația pe DN 67, între Malovăț și Colibași, ar putea fi reluată după ora 16:00.
Până la îndepărtarea autocamionului și reluarea traficului, circulația rutieră rămâne blocată pe sectorul afectat.
„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este blocat pe DN 67 Drobeta Turnu Severin – Motru, între localitățile Malovăț și Colibași, județul Mehedinți, de un autocamion încărcat cu pământ și pietriș care s-a răsturnat pe suprafața de rulare. În urma accidentului, conducătorul auto a suferit leziuni pentru care necesită îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației după ora 16:00”, a informat Poliția Română.
Traficul rutier este închis și pe DN 67D
Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române informează că traficul rutier este închis pe DN 67D, în zona localității Băile Herculane, județul Caraș-Severin. Măsura a fost instituită din cauza unui incendiu care se manifestă în zona fondului forestier și pe versanții din apropierea suprafeței de rulare, existând riscul căderii unor copaci și pietre pe carosabil. Reluarea circulației este estimată după ora 11:00.
Pe Autostrada A2, pe sensul Constanța – București, traficul se desfășoară doar pe banda a doua, între kilometrii 159+600 și 157+800 de metri. Restricția este valabilă până la data de 11 octombrie 2026 și este instituită în contextul lucrărilor de remediere a rosturilor de dilatație la Podul Cernavodă. Pe sectorul respectiv este aplicată și o limitare de viteză la 60 km/h.
Până la finalul lunii noiembrie 2026, pe DN 12C, între kilometrii 27+785 și 32, în zona Bicaz-Chei, județul Neamț, vor fi efectuate lucrări de rânguire a versantului și reparații la nivelul părții carosabile. Aceste lucrări impun restricționarea traficului.
Circulația va fi închisă pe porțiuni de câte 100 de metri, pentru intervale de 25 de minute, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 07:00 și 18:00. Măsura va fi aplicată în funcție de condițiile meteorologice. În perioada în care traficul este oprit vor fi dislocate blocuri de stâncă și va fi îndepărtat materialul depus pe partea carosabilă.
Recomandările noastre
Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.