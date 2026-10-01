Poliția Română anunță restricții pentru șoferi. Traficul a fost blocat pe un drum național în urma unui accident. Când va fi reluată circulația

Circulația rutieră este blocată joi dimineață pe DN 67 Drobeta Turnu Severin – Motru, între localitățile Malovăț și Colibași, din județul Mehedinți, după ce un autocamion încărcat cu pământ și pietriș s-a răsturnat pe șosea.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, autocamionul s-a răsturnat pe suprafața de rulare, blocând traficul pe acest sector de drum.

În urma accidentului, conducătorul auto a suferit leziuni și are nevoie de îngrijiri medicale.

Polițiștii rutieri estimează că circulația pe DN 67, între Malovăț și Colibași, ar putea fi reluată după ora 16:00.

Până la îndepărtarea autocamionului și reluarea traficului, circulația rutieră rămâne blocată pe sectorul afectat.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este blocat pe DN 67 Drobeta Turnu Severin – Motru, între localitățile Malovăț și Colibași, județul Mehedinți, de un autocamion încărcat cu pământ și pietriș care s-a răsturnat pe suprafața de rulare. În urma accidentului, conducătorul auto a suferit leziuni pentru care necesită îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației după ora 16:00”, a informat Poliția Română.