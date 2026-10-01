WhatsApp introduce controale parentale opționale pentru adolescenți. Ce vor putea decide părinții

WhatsApp introduce noi controale parentale destinate adolescenților, în contextul presiunilor tot mai mari asupra companiilor de tehnologie pentru a oferi copiilor experiențe adaptate vârstei. Noile instrumente le vor permite părinților să stabilească anumite setări ale contului adolescentului, fără a le oferi acces la mesajele acestuia.

Printre opțiunile disponibile se numără notificarea părinților atunci când copilul intră sau iese dintr-un grup. De asemenea, părinții vor putea decide anumite setări privind confidențialitatea contului adolescentului.

WhatsApp a precizat într-o postare pe blog că părinții nu vor primi posibilitatea de a vedea mesajele trimise sau primite de adolescenți. Nici apelurile nu vor putea fi monitorizate prin intermediul noilor controale. Mesajele și apelurile vor rămâne private și protejate prin criptare end-to-end, susține BBC.

Controalele parentale sunt opționale, aspect considerat de analistul în domeniul rețelelor sociale Matt Navarra drept o slăbiciune evidentă a sistemului.

Potrivit acestuia, măsura este convenabilă pentru Meta, compania care deține WhatsApp, deoarece reduce dependența de verificarea vârstei și transferă o parte din responsabilitate către părinți și adolescenți. Analistul consideră că Meta încearcă astfel să demonstreze autorităților de reglementare că dispune de un sistem de protecție a copiilor, de controale parentale și că acestea sunt implementate pe platformele sale. O întrebare importantă rămâne însă legată de numărul familiilor care vor utiliza efectiv aceste instrumente.

Vârsta minimă pentru utilizarea WhatsApp este de 13 ani în Regatul Unit, însă limita este mai ridicată în anumite țări. Potrivit companiei, părinții vor putea modifica sau dezactiva oricând controalele. Setările sunt concepute pentru a fi ușor de configurat, utilizând un cod PIN stabilit de părinte. Adolescentul va avea nevoie de acest PIN dacă dorește să dezactiveze controalele.

Noile instrumente de confidențialitate le permit părinților să aleagă cine poate vedea fotografia de profil a copilului și cine îl poate adăuga în grupuri.

Părinții vor putea, de asemenea, să stabilească modul în care adolescentul utilizează Channels, funcția prin care organizațiile și persoanele publice pot distribui conținut.

O altă opțiune vizează Meta AI, asistentul de inteligență artificială integrat opțional în aplicație. Părinții vor putea alege între setarea implicită 13+ pentru Meta AI și o opțiune mai strictă, denumită „Limited Content”.

WhatsApp susține că toate aceste controale sunt concepute pentru a sprijini discuțiile deschise dintre părinți și adolescenți despre modul de utilizare a aplicației, menținând în același timp private mesajele personale ale utilizatorilor.

Introducerea noilor controale are loc într-un moment în care guvernele și autoritățile de reglementare exercită presiuni tot mai mari asupra companiilor de tehnologie pentru modificarea modului în care operează platformele.

În luna iunie, guvernul britanic a anunțat că intenționează să interzică accesul persoanelor cu vârsta sub 16 ani la platformele de socializare. Restricțiile sunt așteptate să intre în vigoare în martie 2027.

Măsurile anunțate în Marea Britanie au generat și critici legate de modul în care verificarea vârstei ar putea afecta viața privată, anonimatul și libertatea de exprimare. Persoanele care critică măsurile din Marea Britanie subliniază că extinderea sistemelor de verificare a vârstei ar putea duce la colectarea unei cantități mai mari de date personale, la riscuri de breșe de securitate și la reducerea anonimatului online.

Unii critici au asociat aceste mecanisme cu riscul de supraveghere și cu afectarea libertăților civile, în special în cazul persoanelor vulnerabile. Au fost ridicate și temeri privind posibilitatea ca astfel de controale să limiteze accesul la comunități și resurse online, inclusiv pentru adulți care folosesc anonimatul pentru a discuta despre probleme sensibile.