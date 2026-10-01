România se împrumută din nou în octombrie. Ce sumă a programat Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor (MF) a programat pentru luna octombrie 2026 împrumuturi de cel puțin 5,8 miliarde de lei de la băncile comerciale. La această sumă se poate adăuga o valoare reprezentând 15% din suma nominală adjudecată la licitațiile de referință, prin sesiunile suplimentare de oferte necompetitive destinate exclusiv instrumentelor de tip benchmark.

Valoarea de 5,8 miliarde de lei este prevăzută în prospectele de emisiune pentru certificatele de trezorerie cu discont și pentru obligațiunile de stat de tip benchmark. Banii sunt destinați refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, precum și finanțării deficitului bugetului de stat.

Programul de împrumuturi pentru octombrie este mai redus față de cel stabilit pentru luna septembrie 2026. În septembrie, Ministerul Finanțelor a avut programată atragerea unei sume de 7,2 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că valoarea planificată pentru octombrie este cu 1,4 miliarde de lei mai mică.

Potrivit prospectului publicat în Monitorul Oficial, prima licitație pentru luna octombrie este programată pe 8 octombrie. Ministerul Finanțelor va organiza atunci o licitație pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, în valoare de 500 de milioane de lei.

Certificatele de trezorerie puse la vânzare la această dată au scadența stabilită pentru 11 octombrie 2027. O a doua licitație pentru certificate de trezorerie este programată pe 29 octombrie.

Și cea de-a doua emisiune de certificate de trezorerie are o valoare de 500 de milioane de lei. Pentru această emisiune, scadența este stabilită la 24 mai 2027.

Pe lângă cele două emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, programul Ministerului Finanțelor include 10 licitații pentru emisiuni de obligațiuni de stat de tip benchmark. Valoarea totală programată pentru aceste emisiuni este de 4,8 miliarde de lei.

După fiecare licitație de referință sunt prevăzute, în ziua următoare, sesiuni suplimentare de oferte necompetitive. Acestea vor avea o valoare de 15% din valoarea nominală adjudecată la licitația de referință.

Calendarul pentru luna octombrie include nouă emisiuni de obligațiuni cu o valoare individuală de 500 de milioane de lei. Licitațiile respective sunt programate pentru datele de 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 și 29 octombrie 2026.

Pentru data de 29 octombrie este prevăzută și o emisiune distinctă de obligațiuni de stat de tip benchmark, cu o valoare de 300 de milioane de lei. Astfel, în ultima zi menționată în calendar sunt programate două emisiuni de obligațiuni, una de 500 de milioane de lei și cealaltă de 300 de milioane de lei, alături de licitația pentru certificatele de trezorerie în valoare de 500 de milioane de lei, potrivit Agerpres.