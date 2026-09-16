O nouă scumpire pentru utilizatorii YouTube Premium din România. Când intră în vigoare noile prețuri

Abonații YouTube Premium sunt informați în această perioadă că tarifele serviciului vor fi majorate începând din octombrie. Compania anunțase scumpirea încă din august, însă aplicarea noilor prețuri, programată inițial pentru luna septembrie, a fost amânată.

Potrivit mesajului transmis abonaților, noul tarif pentru planul individual va fi aplicat de la 5 octombrie 2026. Utilizatorii trebuie să accepte noul preț până la această dată pentru a-și păstra abonamentul Premium.

„Prețul abonamentului Premium va crește în curând. Acceptați noul preț înainte de 5 octombrie 2026 pentru a vă păstra abonamentul. Abonamentul tău Premium Individual va crește la 32,00 RON/lună începând cu 5 octombrie 2026.

Prin această actualizare a prețului, vom putea oferi mai multă valoare abonamentului tău, permițându-ți să te bucuri și mai mult de ceea ce îți place pe YouTube”, se arată în notificarea primită de utilizatori.

În prezent, abonamentul YouTube Premium Individual costă 29 de lei pe lună. După majorare, tariful va ajunge la 32 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 3 lei, de peste 10% față de prețul actual.

Și abonamentul YouTube Premium de tip Family va avea un tarif mai mare. Prețul lunar va crește de la 55 de lei la 62 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 7 lei.

Noile tarife vor fi aplicate începând cu 5 octombrie 2026, potrivit notificărilor transmise abonaților. Utilizatorii care doresc să păstreze serviciul trebuie să accepte noul preț indicat în mesajul primit în cont.

YouTube Premium oferă acces la videoclipuri fără reclame, una dintre principalele facilități incluse în abonament. Serviciul permite, de asemenea, descărcarea materialelor pentru vizionare sau ascultare offline.

Abonamentul include și acces la YouTube Music, serviciul de muzică al platformei. Astfel, utilizatorii Premium beneficiază de mai multe servicii prin același abonament lunar.

YouTube are în România un număr important de utilizatori. Potrivit unor date din 2023, platforma avea aproximativ 12 milioane de utilizatori în țară.

Compania nu a comunicat însă câți dintre utilizatorii din România au un abonament YouTube Premium plătit. Prin urmare, nu este disponibil un număr public privind baza de abonați Premium din România.

Majorarea anunțată pentru octombrie vine după o altă scumpire a serviciului. Anterioara modificare a tarifelor pentru YouTube Premium datează din 2024.

Pentru utilizatorii care au în prezent abonamentul individual, trecerea de la 29 la 32 de lei pe lună va însemna un cost suplimentar de 3 lei în fiecare lună. În cazul abonamentului Family, diferența dintre tariful actual și cel care va fi aplicat din octombrie este de 7 lei pe lună.