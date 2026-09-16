Cursa valutar, 16 septembrie. Cotațiile de azi schimbă imaginea pieței valutare. Unde au ajuns euro, dolarul și aurul

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru 16 septembrtie. Euro se menține în această dimineață la aproximativ 5,26 lei, în apropierea maximului istoric de 5,2688 lei pentru un euro, consemnat pe 6 mai 2026.

Pe piața interbancară, moneda europeană a avut o evoluție relativ stabilă de marți dimineață până miercuri dimineață, 16 septembrie 2026. Cotațiile s-au mișcat în intervalul 5,2628–5,2642 lei/euro. Datele indică astfel o evoluție restrânsă a euro în raport cu leul în ultimele ore, moneda europeană rămânând aproape de nivelurile ridicate atinse în această perioadă.

La referința anunțată marți, 15 septembrie 2026, de Banca Națională a României, euro a urcat la 5,2636 lei, de la 5,2567 lei, valoarea consemnată în ședința precedentă. Nivelul de marți reprezintă cea mai mare valoare a euro înregistrată din luna mai 2026 până în prezent, potrivit datelor indicate.

Pentru ședința de miercuri, 16 septembrie 2026, cursul pentru euro este de 5,2637 lei, cu 0,0001 lei peste nivelul precedent. Evoluția indicată pentru moneda europeană păstrează astfel cursul în apropierea pragului de 5,26 lei. În același timp, dolarul american este cotat la 4,5611 lei, în scădere cu 0,0013 lei față de valoarea precedentă.

Francul elvețian ajunge la 5,5683 lei, după o diminuare de 0,0096 lei. Lira sterlină este cotată la 6,1438 lei, în scădere cu 0,0056 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe Unite are o valoare de 1,2418 lei, cu 0,0003 lei mai puțin față de cotația anterioară. Dolarul australian este cotat la 3,2517 lei, după o scădere de 0,0008 lei.

Realul brazilian ajunge la 0,8852 lei, în scădere cu 0,0013 lei, iar dolarul canadian este cotat la 3,2748 lei, cu 0,0068 lei sub nivelul precedent. Renminbi-ul chinezesc, respectiv RMB, este cotat la 0,6800 lei, în creștere cu 0,0003 lei. Coroana cehă are o valoare de 0,2166 lei, cu 0,0001 lei mai puțin, în timp ce coroana daneză se menține la 0,7041 lei, fără modificare față de ședința precedentă.

Lira egipteană este cotată la 0,0874 lei, fără modificare. Dolarul din Hong Kong ajunge la 0,5814 lei, în scădere cu 0,0003 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, cursul este de 1,4431 lei, în creștere cu 0,0081 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, valoarea este de 0,0258 lei, fără modificare.

Shekelul israelian este cotat la 1,5063 lei, după o creștere de 0,0114 lei, în timp ce rupia indiană are o valoare de 0,0475 lei și nu înregistrează modificări.

Pentru 100 de coroane islandeze, cursul este de 3,7652 lei, în creștere cu 0,0055 lei. 100 de yeni japonezi sunt cotați la 2,9407 lei, în scădere cu 0,0040 lei.

100 de woni sud-coreeni sunt evaluați la 0,3335 lei, în scădere cu 0,0015 lei. Leul moldovenesc are un curs de 0,2619 lei, în creștere cu 0,0002 lei.

Peso-ul mexican este cotat la 0,2661 lei, cu 0,0004 lei peste nivelul anterior. Ringgitul malaysian ajunge la 1,1160 lei, în scădere cu 0,0009 lei. Coroana norvegiană este cotată la 0,4876 lei, cu 0,0010 lei mai puțin, iar dolarul neo-zeelandez ajunge la 2,6256 lei, după o scădere de 0,0059 lei.

Peso-ul filipinez este cotat la 0,0727 lei, în creștere cu 0,0001 lei. Zlotul polonez are un curs de 1,2112 lei, în scădere cu 0,0014 lei. Dinarul sârbesc se menține la 0,0449 lei, fără modificare, în timp ce rubla rusească are o valoare de 0,0543 lei, tot fără schimbare față de cotația precedentă.

Coroana suedeză este cotată la 0,4660 lei, în scădere cu 0,0010 lei. Dolarul singaporez ajunge la 3,5818 lei, după o diminuare de 0,0040 lei. Bahtul thailandez are o valoare de 0,1370 lei, fără modificare. Lira turcească este cotată la 0,0938 lei, în creștere cu 0,0001 lei. Hrivna ucraineană este evaluată la 0,1022 lei, fără modificare față de nivelul precedent.

Pe lista cursurilor publicate pentru 16 septembrie 2026 se regăsește și gramul de aur, cotat la 635,6662 lei. Față de valoarea precedentă, gramul de aur înregistrează o creștere de 9,1606 lei.

DST, moneda de rezervă emisă de Fondul Monetar Internațional, este cotat la 6,2444 lei, în scădere cu 0,0013 lei. Randul sud-african ajunge la 0,2802 lei, în creștere cu 0,0004 lei.

Astfel, cotațiile de miercuri, 16 septembrie 2026, indică menținerea euro în zona de 5,26 lei, în timp ce o serie de valute internaționale au consemnat variații reduse față de ședința precedentă.