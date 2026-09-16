Cifre neașteptate din cheltuielile Guvernului. Datele prezentate de secretarul general

Secretarul general al Guvernului, Dan Reșitnec, anunță o reducere semnificativă a cheltuielilor de protocol ale aparatului de lucru al Executivului. Potrivit datelor prezentate de acesta, în perioada mai-iulie, după preluarea mandatului, au fost cheltuiți 291.890 de lei pentru protocol, față de 548.139 de lei în aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile menționate acoperă mai multe tipuri de activități ale Guvernului, printre care ședințele Executivului, conferințele și evenimentele interinstituționale sau cu participare internațională.

Dan Reșitnec a precizat că reducerea sumelor cheltuite pentru protocol reprezintă „modul normal în care ar trebui să funcționeze lucrurile”. Secretarul general al Guvernului a făcut precizările într-o postare publicată pe Facebook, în contextul unor articole de presă apărute în zilele precedente.

„Am redus cheltuielile de protocol la jumătate. În lunile mai-iulie, după ce am preluat mandatul de Secretar General al Guvernului, cheltuielile de protocol ale aparatului de lucru al Guvernului au fost 291.890 lei, față de 548.139 lei cât fuseseră cheltuiți anul trecut în aceeași perioadă de 3 luni. Aceste cheltuieli includ ședințele de guvern, conferințe, protocol pentru diferite evenimente interinstituționale sau cu participare internațională. E modul normal în care ar trebui să funcționeze lucrurile. Nu am vrut să mă laud cu asta, dar în contextul unor articole de presă apărute zilele trecute cred că e necesar să fac aceste precizări”, a transmis Dan Reșitnec.

Potrivit explicațiilor oferite de secretarul general al Guvernului, o parte dintre economii provine din diminuarea cheltuielilor asociate unor „ședințe de analize prelungite”. Acesta susține că practica exista și în trecut și presupunea întâlniri de lucru ale unor demnitari cu invitați externi, pentru care erau alocate sume destinate protocolului.

În cazul acestor întâlniri, limita menționată de Reșitnec era de 150 de lei pentru fiecare persoană. Datele prezentate de acesta indică diferențe importante de la o lună la alta în ceea ce privește sumele cheltuite pentru acest tip de protocol.

Pentru luna martie, suma indicată este de 95.000 de lei, iar pentru aprilie, cheltuielile menționate ajung la 68.000 de lei. În luna mai, după preluarea conducerii Secretariatului General al Guvernului, suma indicată pentru această categorie a fost de 1.800 de lei.

„O parte din aceste tăieri au venit din reducerea “ședințele de analize prelungite”, o practică existentă în trecut, în care unii demnitari aveau întâlniri de lucru cu invitați externi în cadrul cărora se consuma protocol în limita a 150 de lei pe persoană.

95.000 de lei în luna martie a acestui an.

68.000 de lei în aprilie.

1.800 de lei în mai, după ce am preluat conducerea SGG. Iar aici intră și apa disponibilă participanților de la ședința pregătitoare a Guvernului.

Vă las pe voi să vă aduceți aminte ce miniștri au plecat la început de mai din Guvern. Da, SGG a semnat anul trecut contracte pentru serviciile de protocol în valoare de 2.5 mil de lei. Iar anul acesta în valoare de 2.7 mil de lei, dar sumele de care vă vorbesc mai sus sunt cele executate, mult mai mici. Tratații nejustificate, pretenții ale demnitarilor acoperite din bani publici. Toate acestea au fost reduse sau tăiate”, a mai anunțat Dan Reșitnesc în postarea sa de pe social media.