Cât numerar e bine să ai în casă pentru 72 de ore. Unde se păstrează banii în siguranță

Plățile cu cardul sau telefonul au devenit ceva obișnuit, însă o situație de urgență poate face temporar inutilă tehnologia pe care ne bazăm zilnic. O întrerupere a electricității, lipsa conexiunii la internet ori problemele sistemelor de plată sunt suficiente pentru ca accesul imediat la numerar să devină important. Din acest motiv, pregătirea pentru situații de criză include și existența unei mici rezerve de bani cash.

Nu este vorba despre retragerea economiilor din bancă și păstrarea lor în locuință. Rezerva are un scop mult mai precis: să permită unei gospodării să cumpere strictul necesar timp de câteva zile, atunci când metodele electronice de plată nu pot fi utilizate.

Strategia Uniunii Europene privind pregătirea pentru situații de criză urmărește inclusiv ca populația să poată face față pe cont propriu necesităților esențiale pentru minimum 72 de ore.

Asta înseamnă că fiecare gospodărie ar trebui să se gândească la ceea ce i-ar fi indispensabil în primele trei zile ale unei situații excepționale. Pe lângă apă, alimente și alte produse de bază, accesul la bani poate deveni esențial.

Numerarul are un avantaj evident într-un asemenea scenariu: utilizarea lui nu depinde direct de o aplicație bancară sau de conexiunea la internet și nici de funcționarea sistemelor prin care sunt autorizate plățile cu cardul.

Nu există o valoare stabilită pentru toate familiile din România. Numărul persoanelor din gospodărie, medicamentele necesare, transportul și alte cheltuieli curente fac imposibilă stabilirea unei sume universale.

Un reper vine însă din Țările de Jos. Pentru situații de urgență, autoritățile recomandă aproximativ 70 de euro în numerar pentru un adult și 30 de euro pentru un copil, pentru o perioadă de 72 de ore.

În cazul a doi adulți și doi copii, rezerva rezultată este de 200 de euro. Convertită orientativ în moneda națională, suma se situează în jurul a 1.000 de lei.

Acest calcul nu trebuie interpretat drept o recomandare a autorităților române. Este un exemplu care poate ajuta însă la estimarea necesarului unei gospodării.

Mai relevant decât stabilirea unei sume fixe este calculul concret al cheltuielilor pe care familia nu le-ar putea amâna timp de trei zile: hrană, medicamente, transport sau combustibil și alte produse indispensabile.

Păstrarea unor bani pentru o urgență are o logică diferită de constituirea unui fond de economii. Primii trebuie să poată fi utilizați imediat și sunt destinați unei perioade scurte.

În schimb, banii economisiți pentru obiective pe termen lung nu au același motiv pentru a fi păstrați integral în numerar în locuință. Cu cât suma ținută în casă este mai mare, cu atât cresc și consecințele unui furt, incendiu sau altui incident.

Prin urmare, rezerva poate fi dimensionată în funcție de necesarul real al familiei, nu după principiul că „mai mult cash în casă înseamnă mai multă siguranță”.

Dacă o familie decide să constituie o astfel de rezervă, apare și problema depozitării. Banii trebuie să rămână accesibili în caz de nevoie, fără a fi lăsați într-un loc evident sau vulnerabil.

Un seif bine fixat oferă mai multă protecție decât ascunzătorile improvizate. Importantă este inclusiv ancorarea acestuia, deoarece un seif mic care poate fi ridicat și transportat nu elimină riscul de furt.

În locuințele aflate în construcție sau renovare pot fi prevăzute spații pentru integrarea unui seif în perete ori pardoseală, dacă acest lucru poate fi realizat în siguranță. Compartimentele mascate pot oferi discreție, însă nu protejează automat bancnotele împotriva incendiilor sau apei.

Ascunzătorile tradiționale nu sunt neapărat și cele mai eficiente. Banii puși sub saltea, în dulap, printre haine, în noptiere sau în cutii sunt vulnerabili tocmai pentru că asemenea locuri sunt ușor de verificat.

Nici depozitarea bancnotelor în frigider sau congelator nu elimină riscurile. Pe lângă posibilitatea de a fi găsite, acestea pot fi afectate de umezeală, mutate sau aruncate accidental.

Pentru o rezervă destinată unei situații de urgență, regula utilă rămâne astfel una simplă: suma trebuie raportată la cheltuielile esențiale pentru primele zile, iar locul în care este păstrată trebuie ales astfel încât banii să fie disponibili proprietarului, dar protejați de riscurile obișnuite ale unei locuințe.