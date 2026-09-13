Tranzacția a fost respinsă, dar banii au dispărut din cont. Ce trebuie să verifici înainte să plătești din nou

O tranzacție cu cardul poate apărea ca respinsă la terminalul POS, deși suma devine imediat indisponibilă în cont. Casierul poate solicita repetarea plății dacă magazinul nu a primit confirmarea încasării. Situația apare în magazine și nu indică întotdeauna că aceleași cumpărături au fost achitate de două ori. Prima sumă poate fi doar blocată temporar de bancă.

O tranzacție efectuată la terminalul POS presupune mai multe verificări înainte ca banii să fie transferați efectiv către comerciant. În prima etapă are loc autorizarea, iar banca verifică dacă în cont există fonduri suficiente și dacă plata poate fi aprobată.

În timpul autorizării, suma necesară poate fi rezervată sau blocată în contul clientului. Soldul disponibil scade, astfel că operațiunea pare finalizată, însă acest lucru nu confirmă că banii au fost deja încasați de magazin.

Autorizarea poate fi înregistrată de bancă, dar comunicarea dintre terminalul POS, procesatorul plății și sistemele bancare se poate întrerupe înainte de finalizarea operațiunii. În această situație, terminalul afișează o eroare, în timp ce suma rămâne temporar indisponibilă în cont.

Cumpărăturile trebuie achitate dacă terminalul POS indică respingerea tranzacției, iar comerciantul confirmă că plata nu apare ca acceptată în sistem. Clientul poate încerca din nou cu același card, poate folosi un alt card sau poate achita în numerar.

Înainte de repetarea plății, clientul trebuie să solicite bonul ori dovada tranzacției respinse și să verifice operațiunea în aplicația bancară. Prima plată poate apărea cu mențiuni precum „în așteptare”, „blocată”, „rezervată” sau „pending”, dar și ca „finalizată”, în funcție de termenii utilizați de fiecare bancă.

În cazul unor cumpărături de 350 de lei, prima încercare poate fi declarată nereușită de terminal, deși suma rămâne blocată. Dacă plata este repetată și acceptată, soldul disponibil poate scădea temporar cu 700 de lei. Cei 350 de lei aferenți primei operațiuni ar trebui eliberați ulterior dacă plata nu este decontată comerciantului.

Problema trebuie tratată diferit dacă extrasul de cont arată, după un anumit interval, două tranzacții finalizate către același comerciant și pentru aceeași achiziție. În acest caz, nu mai este vorba doar despre bani blocați temporar, ci despre o posibilă plată duplicată.

Clientul trebuie să contacteze mai întâi comerciantul, care poate verifica în sistemul propriu dacă ambele sume au fost încasate. Dacă plata dublă este confirmată, magazinul poate iniția restituirea uneia dintre sume.

Dacă problema nu este soluționată de comerciant, titularul cardului trebuie să contacteze banca emitentă. Acesta poate solicita verificarea sau contestarea tranzacției, respectând procedura comunicată de instituția financiară.

Notificarea primită pe telefon și reducerea soldului disponibil nu demonstrează că magazinul a încasat definitiv suma. Clientul trebuie să păstreze bonul fiscal, dovada plății acceptate și documentul emis de terminal pentru tranzacția nereușită, dacă POS-ul furnizează o asemenea confirmare.

Operațiunile afișate în aplicația bancară pot fi documentate și prin capturi de ecran. Imaginile trebuie păstrate fără a transmite sau expune numărul complet al cardului și alte informații bancare sensibile.

Durata în care suma rămâne blocată depinde de banca emitentă, de comerciant și de circuitul parcurs de tranzacție. Banii pot redeveni disponibili într-un interval scurt, dar deblocarea poate necesita și câteva zile.

Clientul trebuie să contacteze banca dacă valoarea este semnificativă sau dacă suma rămâne indisponibilă peste termenul indicat de instituția financiară. Pentru verificare vor fi necesare data operațiunii, ora aproximativă, suma plătită și numele comerciantului.

Soldul disponibil trebuie diferențiat de o tranzacție finalizată și decontată. Indisponibilizarea temporară a celor 350 de lei nu confirmă automat că magazinul a primit banii. Dacă plata a fost repetată, prima operațiune trebuie urmărită până la deblocarea sumei sau până la clarificarea situației de către bancă.