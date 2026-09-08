Curs valutar BNR, 8 septembrie 2026. Leul se depreciază în raport cu euro și dolarul

Banca Națională a României a publicat marți, 8 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele monede și pentru gramul de aur. Cursul valutar arată creșteri pentru euro, dolarul american și lira sterlină. Francul elvețian și forintul maghiar s-au depreciat în raport cu leul. Totodată, prețul gramului de aur a coborât la 640,2108 lei.

Cursul valutar publicat de BNR pentru marți, 8 septembrie, arată că moneda europeană a fost evaluată la 5,2523 lei, după o creștere de 0,0015 lei față de ședința precedentă. Luni, 7 septembrie, un euro fusese cotat la 5,2508 lei.

Dolarul american a urcat la 4,5224 lei, cu 0,0042 lei peste nivelul anunțat în ziua precedentă. Cotația stabilită de BNR pentru luni a fost de 4,5182 lei pentru un dolar.

Francul elvețian s-a depreciat în raport cu moneda națională. BNR a stabilit un curs de 5,5739 lei, cu 0,0109 lei sub valoarea de 5,5848 lei înregistrată în ședința anterioară.

Lira sterlină a consemnat o creștere ușoară, până la 6,1184 lei. În ziua precedentă, moneda britanică fusese cotată la 6,1159 lei.

Principalele cotații publicate de Banca Națională pentru 8 septembrie sunt:

Euro (EUR): 5,2523 lei, în creștere cu 0,0015 lei

Dolar american (USD): 4,5224 lei, în creștere cu 0,0042 lei

Franc elvețian (CHF): 5,5739 lei, în scădere cu 0,0109 lei

Liră sterlină (GBP): 6,1184 lei, în creștere cu 0,0025 lei

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4419 lei, în scădere cu 0,0083 lei

Compararea valorilor publicate în ultimele ședințe arată că euro a rămas aproape de nivelul înregistrat la sfârșitul săptămânii precedente, în timp ce dolarul american s-a apreciat. Euro a trecut de la 5,2524 lei, în 4 septembrie, la 5,2523 lei, în 8 septembrie. În același interval, dolarul a urcat de la 4,5199 lei la 4,5224 lei.

Francul elvețian a coborât de la 5,5832 lei, cât valora în 4 septembrie, la 5,5739 lei în ședința din 8 septembrie. Lira sterlină a avut o evoluție opusă și a crescut de la 6,1135 lei la 6,1184 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a anunțat marți o cotație de 1,4419 lei. În 4 septembrie, aceeași cantitate de monedă maghiară era evaluată la 1,4464 lei.

Cursurile comunicate de BNR au caracter de referință și pot fi diferite de ratele aplicate efectiv de bănci sau de casele de schimb valutar. Banca centrală publică aceste valori în fiecare zi bancară, cotațiile fiind utilizate ca reper pentru evoluția principalelor monede în raport cu leul.

Prețul gramului de aur a scăzut marți, 8 septembrie 2026, conform cotației publicate de Banca Națională a României. Un gram de aur fin a fost evaluat la 640,2108 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 640,5521 lei.

Valoarea stabilită pentru marți este cu 0,3413 lei mai mică decât cea anunțată cu o zi înainte. Astfel, aurul și-a continuat evoluția descendentă observată în ultimele ședințe.

Cotația gramului de aur a coborât semnificativ și în comparație cu ultima ședință bancară din săptămâna precedentă. La 4 septembrie, BNR stabilise un preț de 649,5183 lei pentru un gram de aur, cu 9,3075 lei peste valoarea publicată marți.

Evoluția din ultimele trei ședințe indică o depreciere continuă. Gramul de aur a fost cotat la 649,5183 lei în 4 septembrie, la 640,5521 lei în 7 septembrie și la 640,2108 lei în 8 septembrie.

Cea mai ridicată cotație a gramului de aur din perioada menționată a fost de 752,0815 lei și a fost înregistrată la 2 martie 2026.

Valoarea minimă, de 588,7371 lei pentru un gram de aur, a fost consemnată la 17 iulie 2026.

Valoarea comunicată de BNR este exprimată în lei și corespunde unui gram de aur fin. Cotația este actualizată în fiecare zi în care banca centrală publică noile valori și poate fi influențată atât de prețul aurului pe piețele internaționale, cât și de modificările cursului valutar.

Pentru persoanele care urmăresc aurul ca instrument de economisire sau de investiție, cotația BNR reprezintă un indicator al valorii metalului prețios exprimate în moneda națională. Aceasta nu este însă identică în mod obligatoriu cu prețurile efective de cumpărare și de vânzare disponibile pe piață.

Persoanele fizice pot cumpăra sau vinde aur la valori diferite de cea publicată de BNR, în funcție de comerciant, de forma sub care este tranzacționat metalul prețios și de condițiile operațiunii. Prin urmare, cotația băncii centrale constituie un reper pentru valoarea aurului în lei, fără a reprezenta un preț unic aplicabil tuturor tranzacțiilor.