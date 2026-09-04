Curs valutar vineri, 4 septembrie. Cât valorează euro, dolarul și celelalte monede la final de săptămână. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar vineri, 4 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru vineri, 4 septembrie 2026. Potrivit datelor anunțate de banca centrală, euro este cotat la 5,2524 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,5199 lei.

Francul elvețian este cotat la 5,5832 lei, iar lira sterlină ajunge la 6,1135 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, cursul stabilit de BNR este de 1,4464 lei, în timp ce 100 de yeni japonezi sunt cotați la 2,8879 lei.

În cazul celorlalte monede europene, coroana cehă are un curs de 0,2171 lei, coroana daneză este cotată la 0,7027 lei, coroana norvegiană la 0,4858 lei, iar coroana suedeză la 0,4731 lei. Zlotul polonez are valoarea de 1,2168 lei, iar dinarul sârbesc este cotat la 0,0448 lei.

Dolarul canadian ajunge la 3,2744 lei, iar dolarul australian este cotat la 3,2548 lei. Dolarul neo-zeelandez are un curs de 2,6571 lei, în timp ce dolarul singaporez este cotat la 3,5663 lei. Pentru dolarul din Hong Kong, BNR a stabilit un curs de 0,5765 lei.

În ceea ce privește monedele din afara Europei, lira egipteană este cotată la 0,0887 lei, leul moldovenesc la 0,2621 lei, rubla rusească la 0,0521 lei, iar lira turcească la 0,0933 lei. Randul sud-african are valoarea de 0,2828 lei, iar realul brazilian este cotat la 0,8856 lei.

Renminbi-ul chinezesc are un curs de 0,6735 lei, rupia indiană este cotată la 0,0478 lei, iar 100 de woni sud-coreeni au valoarea de 0,3344 lei. Peso-ul mexican este cotat la 0,2674 lei, iar hrivna ucraineană are un curs de 0,1013 lei.

Pentru monedele din Orientul Mijlociu și Asia, dirhamul Emiratelor Arabe Unite este cotat la 1,2307 lei, bahtul thailandez la 0,1373 lei, shekelul israelian la 1,5021 lei, iar rupia indoneziană este cotată la 0,0256 lei pentru 100 de unități. Pesoul filipinez are valoarea de 0,0721 lei, în timp ce 100 de coroane islandeze sunt cotate la 3,7304 lei. Ringgitul malaysian ajunge la 1,1176 lei.

Pe lângă monedele naționale, BNR a publicat și cotațiile pentru gramul de aur și pentru DST. Un gram de aur este cotat la 649,5183 lei, iar un DST are valoarea de 6,1997 lei.

Monedă Cod Curs BNR – 4 septembrie 2026 Dolar australian AUD 3,2548 lei Dolar canadian CAD 3,2744 lei Franc elvețian CHF 5,5832 lei Coroană cehă CZK 0,2171 lei Coroană daneză DKK 0,7027 lei Liră egipteană EGP 0,0887 lei Euro EUR 5,2524 lei Liră sterlină GBP 6,1135 lei 100 forinți maghiari HUF 1,4464 lei 100 yeni japonezi JPY 2,8879 lei Leu moldovenesc MDL 0,2621 lei Coroană norvegiană NOK 0,4858 lei Zlot polonez PLN 1,2168 lei Rublă rusească RUB 0,0521 lei Coroană suedeză SEK 0,4731 lei Liră turcească TRY 0,0933 lei Dolar american USD 4,5199 lei Rand sud-african ZAR 0,2828 lei Real brazilian BRL 0,8856 lei Renminbi chinezesc CNY 0,6735 lei Rupie indiană INR 0,0478 lei 100 woni sud-coreeni KRW 0,3344 lei Peso mexican MXN 0,2674 lei Dolar neo-zeelandez NZD 2,6571 lei Dinar sârbesc RSD 0,0448 lei Hryvna ucraineană UAH 0,1013 lei Dirham Emiratele Arabe Unite AED 1,2307 lei Baht thailandez THB 0,1373 lei Dolar Hong Kong HKD 0,5765 lei Shekel israelian ILS 1,5021 lei 100 rupii indoneziene IDR 0,0256 lei Peso filipinez PHP 0,0721 lei 100 coroane islandeze ISK 3,7304 lei Ringgit malaysian MYR 1,1176 lei Dolar singaporez SGD 3,5663 lei Gramul de aur XAU 649,5183 lei DST XDR 6,1997 lei

Banca Națională a României a publicat ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru vineri, 4 septembrie 2026. Valorile sunt calculate la ora 11:00 și sunt prezentate pentru perioade cuprinse între o zi și 12 luni.

Pentru ROBID, rata pentru perioada O/N este de 5,34%, iar cea pentru T/N ajunge la 5,35%. Pentru o săptămână, rata ROBID este de 5,42%, în timp ce pentru o lună se situează la 5,45%. La trei luni, ROBID este de 5,54%, la șase luni ajunge la 5,59%, iar pentru 12 luni este de 5,64%.

În cazul ROBOR, rata O/N este de 5,63%, iar cea pentru T/N se menține tot la 5,63%. Pentru perioada de o săptămână, ROBOR este de 5,69%, iar pentru o lună ajunge la 5,73%. La trei luni, rata este de 5,84%, la șase luni se situează la 5,92%, iar pentru 12 luni ajunge la 5,98%.

Comparativ cu valorile înregistrate joi, 3 septembrie 2026, ROBID a crescut cu 0,01 puncte procentuale pentru perioada T/N, de la 5,34% la 5,35%. Pentru celelalte perioade, ratele ROBID au rămas neschimbate.

În cazul ROBOR, rata pentru o săptămână a scăzut de la 5,70% la 5,69%, iar cea pentru o lună a coborât de la 5,74% la 5,73%. Ratele ROBOR pentru perioadele O/N, T/N, trei luni, șase luni și 12 luni au rămas la aceleași niveluri ca în ziua precedentă.