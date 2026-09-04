Motorina a depășit pragul de 10 lei în toate marile rețele. Avertismentul lui Adrian Negrescu: Avem printre cele mai mari taxe pe carburanți din regiune

Prețurile carburanților au crescut din nou în România, iar motorina a depășit pragul de 10 lei pe litru în toate marile rețele. OMV Petrom a majorat în dimineața menționată prețul motorinei cu 13 bani pe litru și pe cel al benzinei cu 9 bani, în condițiile în care cotațiile internaționale ale produselor petroliere au continuat să crească.

Benzina standard a ajuns, de asemenea, la noi maxime în principalele rețele. Potrivit datelor peco-online, litrul de benzină costă 9,64 lei la Petrom și 9,70 lei la OMV. Acestea sunt cele mai ridicate valori înregistrate până acum în principalele rețele.

În cazul motorinei, Petrom a majorat prețul de la 9,97 lei la 10,10 lei pe litru. La OMV, prețul a crescut de la 10,03 lei la 10,16 lei pe litru.

Scumpirile sunt puse pe seama creșterii cotațiilor internaționale ale produselor petroliere, iar motorina se numără printre carburanții cei mai afectați de evoluția pieței.

Analistul economic Adrian Negrescu a explicat că prețurile ridicate ale carburanților sunt determinate atât de nivelul taxelor din România, cât și de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului și motorinei.

Potrivit analistului, din prețul de 10 lei al unui litru de motorină, aproape șase lei reprezintă taxe plătite statului român. România are astfel printre cele mai mari taxe pe carburanți din regiune, ceea ce face ca prețurile să fie mai ridicate decât în țările vecine, chiar dacă prețul petrolului de pe piața internațională este același pentru mai multe state.

În același timp, reducerea accizei contribuie la temperarea scumpirilor. În lipsa acestor reduceri, prețul carburanților ar fi fost și mai mare.

Evoluția prețului petrolului la nivel internațional reprezintă un alt factor important. Cotația petrolului a ajuns la aproximativ 97 de dolari pe baril, față de nivelul de peste 80 de dolari înregistrat cu două săptămâni înainte.

O creștere importantă a fost înregistrată și în cazul motorinei. Cotația internațională Platz pentru motorină a depășit 1.400 de dolari pe tonă, iar această evoluție se reflectă rapid pe piața românească.

Impactul cotațiilor internaționale asupra prețurilor din România este amplificat de dependența de importuri. România importă peste 70% din motorina pe care o consumă, ceea ce înseamnă că o mare parte din necesarul intern este achiziționat la prețurile internaționale majorate.

La costurile mai mari de achiziție se adaugă și primele de risc pentru navele care transportă motorină și ajung în Portul Constanța. Aceste costuri nu erau prezente la același nivel cu câteva luni în urmă.

Armatorii sunt nevoiți să plătească asigurări mai scumpe pentru navele care transportă motorină, pe fondul temerilor legate de posibilitatea ca acestea să fie atacate de drone în Marea Neagră. Prin urmare, și transportul carburanților către România implică în prezent costuri suplimentare.

„Diferența este că noi avem printre cele mai mari taxe pe carburanți din regiune. Altfel spus, chiar dacă prețul carburanților, prețul petrolului la nivel internațional este același pentru toată lumea, noi având taxele foarte mari bineînțeles că și prețul este mai mare decât în țările vecine. Gândiți-vă că din 10 lei litrul de motorină, aproape șase lei sunt numai taxe plătite către statul român. Cert este că în momentul de față, dincolo de reducerea accizei, care da, acționează într-un fel sau altul pentru a tempera scumpirile, prețul ar fi și mai mare dacă nu s-ar reduce accize. Tot această scumpire este legată evoluția prețului la petrol la nivel internațional, suntem deja la 97 de dolari pe baril față de 80 și ceva cât era acum două săptămâni. Avem o creștere a prețului petrolului și mai ales o creștere a prețului motorinei, cotației Platz la motorină la nivel internațional, a trecut de 1400 de dolari pe tonă. Asta se vede destul de repede la noi în țară pentru că noi importăm peste 70% din motorina pe care o consumăm și o importăm la prețurile astea majorate la nivel internațional. Mai mult, noi mai plătim un lucru important, care nu era până acum câteva luni, niște prime de risc, adică niște asigurări pentru navele cu motorină care ajung în portul Constanța. Armatorii sunt nevoiți să plătească asigurări mai scumpe pentru că tuturor le e teamă că navele astea ar putea fi atacate de către drone în Marea Neagră. Din această perspectivă, costurile sunt mai mari”, a explicat Adrian Negrescu la Euronews.

Creșterea prețurilor la pompă este de așteptat să aibă efecte și asupra prețurilor produselor și serviciilor. Totuși, impactul ar putea fi mai redus decât în cazul precedentelor majorări ale prețului petrolului.

Unul dintre motive este facilitatea acordată transportatorilor de Ministerul Finanțelor. Aceștia beneficiază în prezent de o reducere a accizei cu o valoare cuprinsă între 60 și 85 de bani pe litru.

Scumpirile au început deja să se reflecte în prețurile de la raft, însă nu la fel de puternic precum în perioadele anterioare în care prețul petrolului a crescut.

Comercianții și transportatorii încearcă să limiteze majorările, în condițiile în care puterea de cumpărare a populației din România a scăzut. Consumatorii au o capacitate mai redusă de a suporta noi creșteri de prețuri, iar companiile încearcă să își reducă o parte dintre costurile operaționale și logistice pentru a menține prețurile cât mai stabile.

Evoluția poate fi observată și în datele statistice. În cazul inflației alimentare, comparația dintre luna iulie și luna iunie indică o stagnare a creșterii prețurilor.

Adrian Negrescu estimează că presiunile asupra prețurilor ar putea deveni mai puternice odată cu venirea sezonului rece. Sunt așteptate noi scumpiri atât la raft, cât și în sectorul serviciilor, însă în special serviciile ar putea fi afectate.

O mare parte dintre serviciile din România implică transport rutier de marfă, iar acest transport se bazează în principal pe motorină. Prin urmare, menținerea prețurilor ridicate ale carburantului poate genera costuri suplimentare pentru operatorii din numeroase domenii.