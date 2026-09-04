Prețuri carburanți vineri, 4 septembrie. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină înainte de weekend. Cele mai mici tarife
SURSA FOTO: Dreamstime - Carburanți
Prețuri carburanți vineri, 4 septembrie. Platforma Peco Online a publicat datele privind prețurile înregistrate la benzină, motorină și GPL în România în ziua de vineri, 4 septembrie 2026. Potrivit informațiilor disponibile pentru această zi, cele mai mici prețuri diferă în funcție de tipul de carburant și de stația de alimentare.
Prețuri carburanți vineri, 4 septembrie. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină înainte de weekend
Cel mai mic preț la benzină a fost înregistrat la o stație Socar din Zalău, județul Sălaj. Un litru de benzină costa 9,48 lei la stația situată pe strada Simion Bărnuțiu, nr. 22A.
În cazul motorinei, cel mai mic preț a fost de 9,96 lei pe litru. Acesta a fost înregistrat la o stație DHR din Cluj-Napoca, județul Cluj, situată pe strada Plopilor, nr. 64.
Peco Online a prezentat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară, clasificate între primele cinci orașe după numărul de locuitori.
În București, cel mai mic preț la benzină era de 9,51 lei pe litru, în timp ce motorina costa cel puțin 10,10 lei pe litru. Pentru GPL, prețul minim era de 4,60 lei pe litru.
În Cluj-Napoca, benzina putea fi cumpărată cu minimum 9,49 lei pe litru, iar motorina cu 9,96 lei pe litru. Cel mai mic preț pentru GPL era de 4,59 lei pe litru.
În Timișoara, prețul minim pentru benzină era de 9,48 lei pe litru. Motorina costa cel puțin 10,10 lei pe litru, iar GPL-ul avea un preț minim de 4,64 lei pe litru.
La Iași, benzina avea un preț minim de 9,51 lei pe litru, motorina de 10,10 lei pe litru, iar GPL-ul de 4,64 lei pe litru.
În Constanța, cel mai mic preț la benzină era de 9,51 lei pe litru, în timp ce motorina costa minimum 10,10 lei pe litru. Pentru GPL, prețul minim era de 4,62 lei pe litru.
Șoferilor le este recomandat să verifice tariful afișat la stație înainte de alimentare
Prețurile prezentate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, zona în care aceasta este amplasată și momentul actualizării datelor. Prin urmare, șoferilor le este recomandat să verifice tariful afișat la stație înainte de alimentare, în special în perioadele în care prețurile carburanților înregistrează modificări frecvente.
|Oraș
|Benzină (lei/l)
|Motorină (lei/l)
|GPL (lei/l)
|București
|9,51
|10,10
|4,60
|Cluj-Napoca
|9,49
|9,96
|4,59
|Timișoara
|9,48
|10,10
|4,64
|Iași
|9,51
|10,10
|4,64
|Constanța
|9,51
|10,10
|4,62
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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