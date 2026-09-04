Prețul petrolului a crescut puternic în această săptămână. Brent a urcat cu 7,6%, iar WTI cu 10,4%

Prețurile petrolului au crescut vineri și se îndreaptă către cea mai mare creștere săptămânală de la jumătatea lunii iulie, pe fondul intensificării tensiunilor și al reluării ostilităților dintre Statele Unite și Iran. Evoluția a amplificat îngrijorările privind riscurile asupra aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu.

La ora 01:00 GMT, contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 54 de cenți, echivalentul a 0,6%, până la 96,06 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 80 de cenți, respectiv 0,9%, până la 92,10 dolari pe baril, conform Reuters.

La nivelul întregii săptămâni, prețul petrolului Brent a crescut cu 7,6%, iar cel al WTI cu 10,4%. Ambele sortimente se îndreaptă astfel către cele mai mari creșteri săptămânale înregistrate de la săptămâna încheiată pe 20 iulie.

Atacurile americane desfășurate în această săptămână, soldate cu zeci de persoane ucise și rănite, inclusiv civili iranieni, au reprezentat cele mai intense confruntări dintre Statele Unite și Iran din luna iulie. Războiul, început în urma atacurilor americano-israeliene de la sfârșitul lunii februarie, a intrat acum în cea de-a șaptea lună.

Tensiunile au fost amplificate și de declarațiile ministrului israelian al Apărării, Israel Katz, care a reiterat avertismentele privind intenția Israelului de a afecta grav infrastructura militară și civilă a Iranului, inclusiv instalațiile energetice.

În acest context, analiștii de la ANZ și-au majorat vineri estimarea pentru prețul petrolului Brent pe termen scurt, până la 95 de dolari pe baril. Aceștia au indicat și existența unor riscuri de creștere suplimentară a prețului în cazul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit analizei ANZ, piața petrolului trece printr-o perioadă delicată de adaptare. Nivelurile ridicate ale stocurilor au contribuit la absorbția șocului inițial asupra aprovizionării, însă provocarea actuală este menținerea echilibrului pieței pe măsură ce aceste rezerve de protecție se reduc.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat joi că Washingtonul nu intenționează să poarte negocieri cu Iranul atât timp cât Teheranul continuă atacurile asupra transportului comercial din Strâmtoarea Hormuz.

Strâmtoarea reprezintă o rută importantă pentru transportul maritim de energie, iar restricționarea traficului prin această zonă poate alimenta îngrijorările privind aprovizionarea și poate exercita presiuni suplimentare asupra prețurilor petrolului.

Avansul prețului petrolului a fost temperat, însă, de declarațiile președintelui rus Vladimir Putin. Acesta a afirmat că există în continuare o posibilitate pentru încheierea unui acord care să pună capăt războiului din Ucraina.

Putin a mai susținut că atât Statele Unite, cât și China sunt pregătite să sprijine un acord de pace. Perspectiva unei soluții pentru războiul din Ucraina a contribuit la limitarea creșterii prețurilor petrolului.

Între timp, Iranul și-a extins lista navelor considerate neconforme. Vasele incluse pe această listă riscă amenzi, confiscarea navelor sau măsuri de reținere în cazul în care încearcă să tranziteze Strâmtoarea Hormuz.

Navele irakiene se numără printre puținele vase cărora Teheranul le-a acordat permisiunea de a trece prin strâmtoare.

În paralel, Irakul și-a majorat exporturile de petrol în luna august. Potrivit a doi oficiali irakieni din domeniul energiei, exporturile au ajuns la aproximativ 2,34 milioane de barili pe zi în august, față de aproximativ 1,35 milioane de barili pe zi în iulie.

Exporturile Irakului sunt așteptate să crească și în septembrie. Reducerile semnificative de preț și aprobările acordate de Iran pentru petrolierele irakiene au încurajat cumpărătorii și au susținut majorarea livrărilor de petrol ale Irakului.