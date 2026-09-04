INS: Turismul din România a crescut în luna iulie: sosirile au urcat cu 6,2%, iar înnoptările cu 6,1%

Turismul a avut o evoluție bună în plină vară, cu aproape două milioane de sosiri înregistrate în luna iulie. Creșterea a fost susținută mai ales de turiștii străini, ale căror sosiri au avansat cu peste 20%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

În luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au crescut cu 6,2%, respectiv cu 6,1%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

sosiri şi înnoptări1 în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) în luna iulie

Sosiri Înnoptări Iulie*) 2025 -mii- Iulie 2026 -mii- Iulie 2026 faţă de iulie 2025 -%- Iulie*) 2025 -mii- Iulie 2026 -mii- Iulie 2026 faţă de iulie 2025 -%- Total 1817,6 1931,0 106,2 4467,2 4738,5 106,1 Turişti români 1555,7 1615,8 103,9 3940,8 4097,7 104,0 Turişti străini **) 261,9 315,2 120,4 526,4 640,8 121,7 din care: – Europa 204,1 239,8 117,5 390,1 461,2 118,2 – Uniunea Europeană 152,5 178,3 116,9 288,2 338,6 117,5 – Asia 23,5 34,6 147,2 59,5 89,8 150,9 – America de Nord 21,0 26,2 124,8 45,7 59,6 130,4 – America de Sud 1,6 2,2 137,5 4,0 5,0 125,0 – Africa 1,5 1,5 100,0 3,4 4,2 123,5

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) în luna iulie 2026 au însumat 1931,0 mii persoane, în creștere cu 6,2% față de cele din luna iulie 2025. Din numărul total al sosirilor, în luna iulie 2026, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 83,7%, iar sosirile turiștilor străini 16,3%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) în luna iulie 2026 au însumat 4738,5 mii, în creștere cu 6,1% față de cele din luna iulie 2025. Din numărul total al înnoptărilor, în luna iulie 2026, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 86,5%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au înregistrat un procent de 13,5%.

Durata medie a şederii în luna iulie 2026 a fost de 2,5 zile la turiştii români și de 2,0 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna iulie 2026, a fost de 38,0% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 0,4 puncte procentuale faţă de luna iulie 2025.

sosiri şi înnoptări1 ale turiștilor în structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie 2026 – 31 iulie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie 2025 – 31 iulie 2025

Sosiri Înnoptări 01.01- 01.01- 01.01- 01.01- 31.07.2026 01.01- 01.01- 31.07.2026 31.07.2025*) 31.07.2026 faţă de 31.07.2025*) 31.07.2026 faţă de –mii- –mii- 01.01- –mii- –mii- 01.01- 31.07.2025 31.07.2025 –%- –%- Total 7610,0 7487,5 98,4 16048,1 15542,6 96,9 Turişti români 6237,2 5980,7 95,9 13183,5 12419,6 94,2 Turişti străini**) 1372,8 1506,8 109,8 2864,6 3123,0 109,0 din care: – Europa 1066,6 1163,1 109,0 2146,1 2328,6 108,5 – Uniunea Europeană 766,0 840,7 109,8 1532,8 1672,0 109,1 – Asia 148,1 143,5 96,9 377,4 357,1 94,6 – America de Nord 96,2 119,1 123,8 209,7 270,6 129,0 – America de Sud 9,1 10,8 118,7 22,6 25,0 110,6 – Africa 7,9 8,4 106,3 18,1 20,5 113,3

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie 2026 – 31 iulie 2026, au însumat 7487,5 mii persoane, în scădere cu 1,6% față de perioada 1 ianuarie 2025 – 31 iulie 2025. Din numărul total al sosirilor, în perioada 1 ianuarie 2026 – 31 iulie 2026, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 79,9%, în timp ce sosirile turiștilor străini au reprezentat 20,1%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie 2026 – 31 iulie 2026, au însumat 15542,6 mii, în scădere cu 3,1% față de cele din perioada 1 ianuarie 2025 – 31 iulie 2025. Din numărul total al înnoptărilor, în perioada 1 ianuarie 2026 – 31 iulie 2026, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 79,9%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au reprezentat 20,1%.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în perioada 1 ianuarie 2026 – 31 iulie 2026, a fost de 26,0% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 2,3 puncte procentuale faţă de perioada 1 ianuarie 2025 – 31 iulie 2025.

Pe judeţe, în perioada 1 ianuarie 2026 – 31 iulie 2026, numărul sosirilor turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) a înregistrat valori mai mari în: Municipiul Bucureşti (1094,8 mii persoane), Constanța (1028,5 mii persoane) și Braşov (724,0 mii persoane).

Înnoptările turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat în aceeași perioadă, valori mai mari în: Constanța (3100,7 mii), Municipiul Bucureşti (2247,6 mii), Braşov (1377,7 mii).

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiștilor străini cazaţi în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie 2026 – 31 iulie 2026, au provenit din: Germania (145,8 mii persoane), Italia (123,4 mii persoane) și SUA (101,3 mii persoane).