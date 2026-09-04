Ministerul Dezvoltării a depășit cu mult ținta stabilită prin PNRR. Au fost finalizate 281 de documentații urbanistice

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a finanțat, din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proiecte destinate dezvoltării orașelor și localităților din România. Potrivit ministrului dezvoltării, Cseke Attila, gradul de realizare pentru una dintre investițiile finanțate prin acest program a ajuns la 281%.

Proiectele urmăresc să contribuie la dezvoltarea unor orașe mai bine amenajate, la o proiectare mai eficientă a localităților și la îmbunătățirea mobilității urbane. Investițiile sunt legate de elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în format GIS.

În urma renegocierii PNRR, pentru investiția privind elaborarea și actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană a fost stabilită o țintă de 100 de documentații.

Aceasta include planuri urbanistice generale pentru localități, planuri urbanistice zonale și planuri de mobilitate urbană durabilă.

„Ministerul Dezvoltării a finanțat, din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proiecte care vor conduce la orașe mai frumoase, localități mai bine proiectate și la o mobilitate urbană mai prietenoasă cu mediul. Gradul de realizare a acestora a fost de 281%, a atras atenția ministrul dezvoltării, Cseke Attila”, notează Ministerul Dezvoltării.

Conform documentelor încărcate până la data menționată de beneficiari în platforma Ministerului Dezvoltării, au fost finalizate 281 de documentații. Numărul acestora reprezintă un grad de realizare de 281% raportat la ținta stabilită în urma renegocierii PNRR.

Astfel, ținta de 100 de documentații a fost depășită cu 181%, fiind realizate cu 181 de documentații mai mult decât obiectivul stabilit.

„Pentru investiția privind elaborarea și actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, ținta stabilită, în urma renegocierii PNRR, a fost de 100 de planuri urbanistice generale pentru localități, planuri zonale și planuri de mobilitate urbană durabilă, iar, conform documentelor încărcate de beneficiari până astăzi în platforma Ministerului Dezvoltării, au fost finalizate 281 de documentații, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 281% și o depășire a țintei cu 181%, a arătat ministrul”, notează Ministerul Dezvoltării.

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Ministrul Cseke Attila a prezentat aceste date în contextul proiectelor finanțate de Ministerul Dezvoltării prin fonduri europene și prin PNRR, subliniind nivelul de realizare înregistrat în cazul acestei investiții.