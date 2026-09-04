ChatGPT, Gemini, Claude și Grok au picat la nivel mondial. Mii de utilizatori au raportat probleme

O pană majoră a afectat joi, 3 septembrie, mai multe dintre cele mai utilizate platforme de inteligență artificială din lume. ChatGPT, Gemini, Claude și Grok au înregistrat probleme simultan, iar mii de utilizatori din zeci de țări au raportat întreruperi.

Platformele de inteligență artificială ChatGPT, dezvoltată de OpenAI, Gemini, de la Google, Claude, creată de Anthropic, și Grok, dezvoltată de xAI, au întâmpinat joi probleme de funcționare la nivel mondial, potrivit portalului specializat DownDetector. Mii de utilizatori din peste 70 de țări au raportat întreruperi ale serviciilor de chatbot.

Cea mai afectată platformă a fost ChatGPT. Potrivit datelor centralizate de DownDetector, aproape 38.000 de utilizatori din Statele Unite ale Americii au semnalat probleme în jurul orei locale 11:00, respectiv 15:00 GMT.

Cele mai multe sesizări, aproximativ 80%, au vizat direct funcționarea chatbotului ChatGPT. Alte 8% dintre raportări au fost asociate cu Codex, asistentul de inteligență artificială al OpenAI destinat programării și generării de cod, în timp ce 7% dintre utilizatori au indicat probleme în aplicație.

La rândul său, pagina oficială de stare a sistemelor OpenAI indica faptul că platforma întâmpina probleme de funcționare, fiind raportate erori grave atât în ChatGPT, cât și în Codex. Compania a precizat că a aplicat măsuri corective și monitoriza procesul de revenire la normal.

Și platforma Claude a înregistrat probleme, pagina sa de stare indicând erori majore la mai multe modele. Potrivit informațiilor publicate de companie, fusese implementată o soluție pentru Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 și Claude Opus 5, iar recuperarea acestora era monitorizată. La momentul respectiv, erau afectate modelele Opus 4.8 și Opus 5.

În cazul Claude, DownDetector a indicat un vârf al incidentelor la ora locală 10:56, când 1.417 utilizatori din Statele Unite ale Americii au raportat probleme.

Pentru Grok, cele mai multe sesizări au fost înregistrate la ora locală 9:45, când aproximativ 1.400 de utilizatori au raportat dificultăți de funcționare pe DownDetector.

Gemini a înregistrat, la rândul său, un vârf al raportărilor la ora locală 11:03, când 435 de utilizatori au semnalat probleme, potrivit datelor publicate de portalul specializat.