Decizia neașteptată a UE. Ce se schimbă pentru ChatGPT, Reddit și Roblox
SURSĂ FOTO: Dreamstime - ChatGPT a picat în mai multe țări
Comisia Europeană a anunțat luni că ChatGPT, Reddit și Roblox trebuie să respecte regulile Uniunii Europene aplicabile platformelor online și motoarelor de căutare foarte mari.
ChatGPT, Reddit și Roblox, în vizorul noilor reguli UE. Ce trebuie să facă în patru luni
Cele trei servicii au declarat că înregistrează cel puțin 45 de milioane de utilizatori lunar în Uniunea Europeană. Potrivit Comisiei Europene, atingerea acestui prag permite desemnarea lor drept servicii „foarte mari”, în temeiul Legii privind serviciile digitale (DSA) a blocului comunitar.
Odată cu această desemnare, ChatGPT, Reddit și Roblox au la dispoziție patru luni pentru a respecta obligațiile suplimentare prevăzute de legislația europeană.
Printre cerințe se află evaluarea și reducerea riscurilor legate de distribuirea conținutului ilegal prin intermediul platformelor.
Noi obligații privind utilizatorii și conținutul
Regulile europene prevăd, de asemenea, măsuri pentru diminuarea efectelor negative asupra minorilor și asupra bunăstării fizice și mentale a utilizatorilor. Aceste obligații se adaugă cerințelor pe care platformele desemnate drept foarte mari trebuie să le îndeplinească în raport cu modul în care serviciile lor pot genera riscuri.
Platformele online și motoarele de căutare foarte mari trebuie să limiteze, totodată, riscurile care pot afecta drepturile fundamentale. Regulile vizează și riscurile asociate proceselor electorale și siguranței publice.
Comisia Europeană are atribuții de supraveghere a modului în care este respectată Legea privind serviciile digitale. Instituția va beneficia și de competențe de investigare pentru a putea evalua funcționalitățile serviciilor desemnate drept foarte mari.
În cazul ChatGPT, sistemul de inteligență artificială este considerat motor de căutare online în sensul prevederilor DSA.
Cum sunt încadrate cele trei servicii
Roblox este considerată platformă online, la fel ca Reddit. Platforma de jocuri permite utilizatorilor să distribuie public conținut provenit de la terți, motiv pentru care intră în categoria serviciilor vizate de regulile europene.
Reddit, platforma bazată pe discuții, este încadrată la rândul său drept platformă online. Și în acest caz, utilizatorii pot distribui public conținut provenit de la terți prin intermediul serviciului.
ChatGPT are o încadrare diferită față de cele două platforme. Potrivit Comisiei Europene, sistemul de inteligență artificială se califică drept motor de căutare online în temeiul DSA.
Desemnarea celor trei servicii drept platforme sau motor de căutare foarte mari le supune unor obligații suplimentare prevăzute de legislația Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește evaluarea și atenuarea riscurilor asociate utilizării serviciilor.
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