Pensionarii vor plăti aproape un miliard de euro la stat în 2026. Pensiile speciale ale parlamentarilor ajung la 12.000 de lei

Pensionarii din România ar urma să achite în 2026 aproape un miliard de euro sub forma contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit datelor bugetare. CASS la pensie este reținută de la persoanele ale căror venituri din pensii depășesc pragul de 3.000 de lei. Aproximativ două milioane de beneficiari sunt vizați de măsură. În același timp, pensiile speciale ale foștilor parlamentari au rămas în plată și pot ajunge la 12.000 de lei pe lună.

CASS la pensie ar urma să aducă bugetului de stat 4.594.000.000 de lei în cursul anului 2026, potrivit documentelor oficiale consultate de Newsweek. Suma reprezintă contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pe care Guvernul estimează că le va colecta de la pensionari.

Raportată la moneda europeană, valoarea se apropie de un miliard de euro. În medie, contribuțiile achitate lunar de pensionari însumează aproximativ 80 de milioane de euro.

Plata CASS pentru pensionari a fost introdusă de Guvern începând cu 1 august 2025. Contribuția este de 10% și se aplică exclusiv părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei, nu întregului venit lunar.

Astfel, unui pensionar care încasează 4.000 de lei i se reține lunar o contribuție de 100 de lei. Diferența dintre pensie și pragul neimpozabil este de 1.000 de lei, iar cota de 10% se aplică acestei sume.

În cazul unei pensii lunare de 5.000 de lei, baza asupra căreia se calculează contribuția este de 2.000 de lei. Pensionarul plătește, în consecință, 200 de lei CASS în fiecare lună.

Datele Casei Naționale de Pensii Publice indică faptul că aproximativ două milioane de pensionari din România plătesc în prezent CASS la pensie. Reținerea contribuției urmează să continue până la 1 ianuarie 2028, termenul prevăzut pentru eliminarea acestei obligații.

În spațiul public a fost evocată recent posibilitatea ca plata contribuției să fie extinsă și asupra pensiilor mai mici. O asemenea modificare nu a fost însă adoptată, iar informația vehiculată rămâne, deocamdată, la nivel de zvon.

În forma aplicată în prezent, mecanismul îi vizează numai pe pensionarii ale căror venituri lunare depășesc 3.000 de lei. Persoanele care primesc o pensie situată la acest nivel sau sub acest prag nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

În paralel cu reținerea CASS de la pensionari, foștii deputați și senatori care au împlinit vârsta de 65 de ani continuă să primească indemnizații speciale pentru activitatea desfășurată în Parlament.

Pensiile speciale ale parlamentarilor au fost acordate în baza unei legi adoptate în 2015. Valoarea acestora este stabilită în funcție de numărul mandatelor exercitate și se situează între 3.500 și 12.000 de lei pe lună.

Legea prin care aceste indemnizații au fost eliminate a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională a României în mai 2022. În urma hotărârii CCR, pensiile speciale ale foștilor parlamentari au rămas în plată.

Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Florin Georgescu, primește o pensie specială netă de 7.200 de lei pentru cele două mandate exercitate în calitate de deputat.

Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice, 860 de foști parlamentari beneficiază în prezent de o asemenea indemnizație. Pensia specială medie plătită acestora este de 6.276 de lei pe lună.