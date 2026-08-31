Raluca Turcan dezvăluie ce ar putea urma după decizia PSD: ”Devine tot mai clar…”

Raluca Turcan a lansat un atac dur la adresa PSD după declarațiile făcute de Sorin Grindeanu privind condițiile în care social-democrații ar putea susține prin vot formarea unui viitor Guvern.

Poziția liderului PSD a determinat-o pe Turcan să critice public atât decizia partidului, cât și perspectiva unei eventuale participări a social-democraților la guvernare. Turcan susține că PSD ar urmări revenirea la guvernare și ocuparea unor funcții în administrația publică. În mesajul publicat pe rețelele sociale, liberala face referire la perioada de patru luni în care, potrivit acesteia, social-democrații au stat departe de guvernare.

„Cred că s-au terminat cutiile de pantofi. E nevoie urgentă de refill. Așa citesc decizia PSD de azi de a vota un guvern doar dacă fac parte din el și, dacă tot intră la guvernare, executivul trebuie construit în jurul PSD. Patru luni departe de butoane au fost o eternitate pentru nomenclatura PSD. Patru luni de șomaj pentru oameni obișnuiți cu funcții, sinecuri, consilii de administrație și acces la resursele statului. Nu pentru toți, evident. Sorin Grindeanu a rămas bine-mersi în fruntea Camerei Deputaților. N-a demisionat, chiar dacă majoritatea care-l susținea a fost făcută praf și pulbere de calculele proaste din Kiseleff”, a scris Raluca Turcan pe social media.

Un alt punct abordat de Raluca Turcan îl reprezintă declarațiile lui Sorin Grindeanu referitoare la formarea unei majorități parlamentare. Liberala susține că liderul PSD ar fi ajuns să aibă o poziție diferită de cea exprimată de președintele Nicușor Dan în privința responsabilității premierului desemnat de a identifica o majoritate care să îi susțină Guvernul.

„Dar nici n-a apucat să formeze Guvernul, că Sorin Grindeanu îl și contrazice pe Președintele Nicușor Dan. Ne spune acum că „este problema premierului să facă o majoritate” și că el, în acest moment, nu are una, că răspunde doar pentru voturile PSD. Adică exact pe dos față de teoria potrivit căreia persoana desemnată trebuie să aibă și o majoritate în spate. Cu alte cuvinte, desemnarea putea fi făcută imediat după respingerea Guvernului Veștea. Au trecut 70 de zile pentru ca PSD să ajungă, în sfârșit, la concluzia pe care noi am spus-o din prima zi și care, iată, se dovedește corectă. Președintele desemnează premierul, iar premierul desemnat își caută majoritatea”, a mai punctat Turcan.

În mesajul său, Raluca Turcan face referire și la posibilitatea ca viitorul premier desemnat să nu fie membru al PSD. Ea interpretează declarațiile lui Sorin Grindeanu ca pe un semnal că social-democrații ar putea accepta susținerea unui premier independent, în timp ce partidul ar urmări să păstreze influența asupra direcției Executivului.

Turcan susține că PSD ar prefera ca funcția de premier să fie ocupată de o persoană independentă, dar afirmă că social-democrații ar dori, în același timp, să stabilească direcția politică a viitorului Guvern. Liberala își încheie mesajul revenind la referirea făcută anterior la perioada de patru luni în care PSD nu s-a aflat la guvernare.