„A8 e scumpă!” sau „Țara nu are bani!”. Replica pe care „Moldova vrea Autostradă” spune că moldovenii nu trebuie să o mai accepte

SURSA FOTO: Facebook, Cristian Pistol﻿ - două noi benzinării vor fi construite pe Autostrada Moldovei A7, în apropiere de Milcovul

Conducerea asociației „Moldova vrea Autostradă” reacționează după pierderea definitivă a celor 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență și susține că locuitorii Moldovei nu ar mai trebui să accepte argumentele politicienilor potrivit cărora autostrada A8 ar fi prea scumpă sau România nu ar avea bani pentru investiții.

Reprezentanții asociației civice ieșene afirmă că fondurile pentru proiecte de infrastructură există, însă pot fi pierdute din cauza deciziilor politice și administrative. Mesajul a fost transmis public pe pagina de Facebook a organizației, după anunțul privind pierderea finanțării europene.

„România a pierdut ieri, definitiv, 770 de milioane de euro nerambursabili din PNRR — aruncaţi la coş nu de UE, Soros, Moş Crăciun sau pitici verzi, ci fix de poporul român prin aleşii săi. De astăzi, niciun moldovean nu mai are voie să înghită de la vreun politician replica „A8 e scumpă!” sau „Ţara nu are bani!” pentru că bani sunt, doar că unii îi pierd fără să clipească”, se arată pe pagina de Facebook a asociației „Moldova vrea Autostradă”, transmite Asociația „Moldova vrea autostradă”

Asociația compară valoarea finanțării pierdute cu costurile unor proiecte importante de pe traseul Autostrăzii Unirii A8. Potrivit reprezentanților organizației, cele 770 de milioane de euro echivalează cu suma necesară pentru construirea întregului tronson Iași-Nord al autostrăzii.

Contractul pentru acest tronson a fost atribuit în aprilie 2026 companiei FCC Construcción, valoarea fiind de 770 de milioane de euro, potrivit datelor prezentate de asociație. Proiectul include 18 poduri și pasaje, cu o lungime cumulată de 6,74 kilometri, șase tuneluri, un centru de monitorizare a tunelurilor și două noduri rutiere.

Reprezentanții „Moldova vrea Autostradă” menționează și lotul Grințieș-Pipirig, unul dintre cele mai dificile sectoare ale A8. Potrivit acestora, suma pierdută reprezintă aproximativ 65% din valoarea contractului pentru acest lot, estimat la 5,97 miliarde de lei, echivalentul a 1,18 miliarde de euro.

„Așa, ca ordin de mărime, am reușit să aruncăm la coș 100% din finanțarea pentru întregul tronson Iași Nord al A8 atribuit FCC Construcción în aprilie 2026 pentru fix 770 mil. euro (18 poduri și pasaje, cu o lungime totală de 6,74 km, 6 tuneluri plus un centru de monitorizare a tunelurilor, toate tunelurile cu câte trei benzi pe sens, însumând 1,57 km si 2 noduri rutiere), sau, daca vreți mai la munte, 65% din lotul 2B Grințieș–Pipirig, oficial cel mai dificil lot al întregii A8, care are contractul semnat cu asocierea condusă de UMB pentru 5,97 miliarde lei (1,18 miliarde euro pentru lotul cu cea mai mare densitate de structuri – 20km de structuri). Bani sunt (au fost), responsabilitatea lipsește, poate nu uităm și asta”, se arată în comunicatul MVA.

Mesajul asociației pune astfel pierderea finanțării PNRR în legătură directă cu proiectele de infrastructură rutieră din regiunea Moldovei. Reprezentanții organizației insistă asupra diferenței dintre existența resurselor financiare și capacitatea autorităților de a le utiliza în termenii stabiliți.

Anunțul privind pierderea celor 770 de milioane de euro a fost făcut de președintele Nicușor Dan, care a precizat că PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii salarizării, după negocierile din ultimele luni.

Potrivit șefului statului, cele patru partide și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect de lege în Parlament și și-au asumat împreună, potrivit acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon din PNRR.

Președintele a mai transmis că partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii salarizării până la sfârșitul anului. Viitoarea lege trebuie, potrivit acestuia, să respecte și anvelopa salarială convenită cu Comisia Europeană.

Declarațiile au venit după o perioadă de negocieri între formațiunile politice aflate la guvernare, în condițiile în care adoptarea legislației asumate prin PNRR era legată de obținerea finanțării europene.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut că PNRR nu poate fi invocat pentru a determina Parlamentul să voteze orice formă a legii salarizării, indiferent de efectele acesteia.

„ORICE lege, indiferent cum este făcută şi ce efecte produce”, este formularea folosită de liderul social-democrat în referirea la argumentul PNRR.

Sorin Grindeanu a acuzat Guvernul că a fost „incapabil” să elaboreze „o lege bună, echitabilă şi care să fie acceptată de societate”. Poziția sa vine în contextul disputelor dintre partidele aflate la guvernare privind forma actului normativ și impactul acestuia.

La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că PNL a făcut toate demersurile pentru a ajunge la un acord asupra legii salarizării. El a susținut că negocierile au fost blocate de „ipocrizia şi fuga de răspundere a PSD”.

Asociația „Moldova vrea Autostradă” își leagă mesajul de aceste evoluții politice și de pierderea finanțării europene, folosind valoarea celor 770 de milioane de euro pentru a evidenția dimensiunea sumelor raportate la proiectele de infrastructură de pe traseul A8.