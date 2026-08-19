Legea salarizării, din nou la Cotroceni. Ce se negociază înainte de termenul-limită (Surse)

O nouă rundă de negocieri privind legea salarizării este programată joi, la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice. Discuțiile au loc în contextul în care proiectul de lege nu a fost transmis încă Parlamentului, iar termenul pentru adoptarea actului normativ este sfârșitul lunii august. Legea reprezintă unul dintre jaloanele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), potrivit surselor News.ro.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că forma proiectului nu i-a fost transmisă până în prezent. Liderul social-democrat a precizat că nu dispune nici de simulările solicitate în discuțiile anterioare, motiv pentru care nu poate evalua în acest moment forma în care ar urma să fie redactată legea.

„Eu n-am niciun proiect. Nu s-a schimbat nimic. Nu ne-a trimis nimic. Am fost, cred că, marţi, sper să nu mă înşel marţi, la Cotroceni, la acea întâlnire. Azi suntem la aproape o săptămână, e luni. N-am niciun proiect, n-am niciun fel de simulare, aşa cum am cerut şi eu şi Kelemen Hunor, n-am despre ce să-mi dau cu părerea”, a declarat Sorin Grindeanu, despre legea salarizării.

Discuțiile de la Palatul Cotroceni urmează să aibă loc în condițiile în care calendarul pentru adoptarea legii este strâns, iar actul normativ trebuie aprobat până la finalul lunii august. Respectarea termenului este legată de jalonul din PNRR și de suma de 770 de milioane de euro aferentă acestuia.

PNL a anunțat că susține convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului în perioada 24-28 august, pentru dezbaterea și adoptarea legii salarizării. Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, a susținut că această variantă ar permite închiderea subiectului în termenul necesar pentru îndeplinirea jalonului.

Potrivit poziției exprimate de reprezentantul PNL, adoptarea legii în intervalul propus ar permite menținerea perspectivei de recuperare a banilor aferenți jalonului din PNRR. Suma menționată pentru acest jalon este de 770 de milioane de euro.

Poziția liberalilor vine în condițiile în care proiectul nu a ajuns încă la Parlament, iar pentru dezbaterea sa este necesară parcurgerea etapelor legislative. Convocarea unei sesiuni extraordinare ar permite Legislativului să lucreze în perioada 24-28 august, astfel încât proiectul să poată fi analizat și supus votului înainte de expirarea termenului.

În paralel cu discuțiile privind calendarul parlamentar, rămâne în atenție și conținutul viitoarei legi, în special modul în care ar urma să fie stabilite veniturile angajaților din sectoarele publice. Pozițiile exprimate de reprezentanții partidelor și de Administrația Prezidențială vizează inclusiv eventualele modificări salariale pentru angajații din educație și sănătate.

Eugen Tomac, consilier al președintelui Nicușor Dan, a declarat că șeful statului nu va promulga o lege a salarizării unitare care ar prevedea reduceri ale veniturilor angajaților din sistemele de educație și sănătate. Precizarea a fost făcută în contextul discuțiilor despre forma pe care ar putea să o aibă proiectul de lege înainte de a fi transmis Parlamentului.

„Legea salarizării este necesară pentru administraţia românească, dar aici vreau să fiu cât se poate de direct: preşedintele României niciodată nu va promulga o lege a salarizării care taie din veniturile medicilor sau ale celor din educaţie. Aici lucrurile sunt foarte clare, dar e nevoie de această lege”, a declarat Eugen Tomac, vineri seară, la B1 TV.

Declarația indică poziția exprimată de reprezentantul președintelui în privința eventualelor reduceri de venituri pentru aceste categorii de angajați. În același timp, necesitatea adoptării unei noi legi a salarizării este menținută în discuțiile politice, în condițiile obligațiilor asumate prin PNRR.

Negocierile programate joi la Palatul Cotroceni urmează să aibă loc după ce, potrivit declarațiilor lui Sorin Grindeanu, liderii PSD nu au primit încă proiectul și simulările solicitate. În paralel, PNL susține convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară între 24 și 28 august, pentru ca legea salarizării să poată fi adoptată înainte de termenul stabilit pentru sfârșitul lunii august.