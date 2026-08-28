Nicușor Dan a promulgat Legea ANI, deși a contestat-o la CCR. Președintele cere Parlamentului să o rediscute

Promulgarea Legii ANI de către președintele Nicușor Dan deschide o nouă etapă în disputa privind regulile de integritate. Șeful statului spune că a promulgat actul pentru a evita riscul pierderii celor 770 de milioane de euro din PNRR, dar cere Parlamentului să reia dezbaterile în toamnă.

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri, 28 august, că a promulgat Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, în forma transmisă de Parlament.

Șeful statului a precizat că își menține argumentele prezentate anterior în sesizarea de neconstituționalitate înaintată Curții Constituționale. El a explicat că, într-un alt context, în care România nu ar fi riscat să piardă fonduri din PNRR din cauza neadoptării legii și ar fi existat suficient timp pentru dezbatere, ar fi retrimis actul normativ în Parlament pentru reexaminare.

Nicușor Dan a subliniat însă că România nu își permite să piardă aceste fonduri și că nu poate accepta o nouă lovitură la adresa credibilității țării în plan extern.

Președintele a cerut Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia și să aprofundeze dezbaterile asupra legii. În opinia sa, integritatea reprezintă un subiect prea important pentru societate pentru ca legislația din acest domeniu să lase loc unor suspiciuni sau interpretări.

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale. Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern. Cer Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări”, a adăugat Dan.

Legea ANI a fost adoptată miercuri de Senat, în calitate de for decizional, cu 106 de voturi PRO și 19 CONTRA.

Actul normativ include și așa-numitul „amendament Fritz”, care prevede pierderea mandatului de către aleșii locali sau demnitarii declarați incompatibili ori aflați în conflict de interese. USR a susținut că prevederea îl vizează pe Dominic Fritz, primarul Timișoarei și liderul partidului.

Adoptarea legii este legată de accesarea unor fonduri în valoare de 770 de milioane de euro din PNRR, România riscând pierderea banilor în cazul neadoptării actului normativ.