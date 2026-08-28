Ilie Bolojan explică de ce România pierde bani din PNRR: „Nu ne-am respectat angajamentele”

Premierul Ilie Bolojan susține că România pierde fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) deoarece nu și-a îndeplinit angajamentele asumate și nu a finalizat la timp o parte dintre investiții. Șeful Guvernului a indicat Legea salarizării drept unul dintre cele mai importante puncte nerezolvate. Declarațiile au fost făcute vineri, în timpul unei întâlniri cu cei 200 de tineri participanți la Programul Oficial de Internship al Guvernului.

Premierul a discutat cu stagiarii Guvernului despre mai multe probleme ale administrației publice, printre care reformarea instituțiilor, digitalizarea, sistemul sanitar și situația din educație.

Una dintre întrebările adresate șefului Executivului a vizat direct fondurile europene și motivele pentru care România ajunge să piardă bani din PNRR.

Bolojan a pus situația pe seama nerespectării unor angajamente asumate și a întârzierilor în implementarea investițiilor.

„În viaţă, este bine să fiţi de încredere. Dacă spuneţi că faceţi ceva, să faceţi. Este foarte important. Pierdem bani pentru că nu ne-am respectat angajamentele. Unul din cele mai importante ţine de Legea salarizării. În al doilea rând, nu ne-am terminat investiţiile la timp”, a afirmat prim-ministrul.

Tinerii au vrut să afle și care este cea mai dificilă parte a guvernării României. Potrivit lui Bolojan, existența unei majorități parlamentare este esențială pentru o guvernare eficientă, însă aceasta trebuie dublată de asumarea unor riscuri și de capacitatea de a implementa schimbările.

Premierul a oferit drept exemplu sistemul energetic, unde reformele pot întâmpina rezistență din partea celor ale căror interese sunt afectate.

„Pentru a face o bună guvernare, ai nevoie de majoritate parlamentară, trebuie să îţi asumi riscuri şi să ai ştiinţa să faci asta. Este greu să schimbi sisteme mari, de exemplu sistemul energetic, pentru că cei care au un interes, se opun schimbărilor. Să faci corecţii într-un astfel de domeniu îţi trebuie voinţa de a ţine o strategie, de a nu ceda, o legislaţie puternică şi oameni care să o aplice”, a răspuns premierul Bolojan.

Un alt subiect abordat în discuția cu stagiarii a fost digitalizarea instituțiilor statului.

Premierul a vorbit despre două probleme pe care le consideră importante. Prima este faptul că instituțiile nu au fost obligate să se digitalizeze descentralizat și, în același timp, să dezvolte sisteme care să poată comunica între ele.

A doua problemă ține, potrivit acestuia, de ceea ce a numit „gândirea de parohie” a unor persoane din sistem, care au preferat să păstreze controlul asupra anumitor date pentru a-și conserva influența.

Bolojan a amintit în acest context reforma sistemului de eliberare a pașapoartelor pe care a realizat-o la Oradea în perioada în care ocupa funcția de prefect.

„Reuşesc în administraţie cei care sunt perseverenţi şi duc proiectele până la capăt. Dacă sistemele funcţionează şi sunt interconectate, atunci serviciile sunt mai bune”, a afirmat şeful Executivului, sfătuindu-i pe tineri să aibă răbdare şi să-şi dorească să acumuleze informaţii şi experienţă.

Discuția a ajuns și la situația personalului medical și la modul în care sunt finanțate spitalele.

Premierul consideră că atât finanțarea unităților sanitare, cât și dimensionarea personalului medical ar trebui corelate cu numărul pacienților tratați.

Argumentul său este că există diferențe importante între spitalele din marile orașe și centrele universitare, unde gradul de ocupare este ridicat, și unitățile din orașele mici, unde numărul cazurilor tratate este mai redus.

Șeful Guvernului a susținut că ar trebui analizată și relația dintre numărul locurilor disponibile în facultățile de medicină și numărul posturilor ocupate efectiv în sistemul sanitar de medicii aflați la începutul carierei.

Întrebat cum reușește să continue în contextul criticilor primite, Bolojan a făcut referire la experiența sa anterioară din mediul privat.

Premierul a explicat că interacțiunea cu instituțiile statului l-a făcut să constate existența unor probleme de funcționare.

„În astfel de situaţii mi-am zis că dacă voi ajunge să depindă de mine, voi face lucrurile altfel”, a spus prim-ministrul.

Potrivit acestuia, una dintre satisfacțiile unei funcții publice apare atunci când rezultatele deciziilor luate devin vizibile, fie că este vorba despre o stradă curată, un pod, o autostradă sau construirea unui spital.

La finalul întâlnirii, premierul le-a transmis tinerilor că regulile stabilite de decidenți și de Guvern pot influența modul în care funcționează instituțiile și societatea.

„Schimbarea o fac oamenii, însă decidenţii, Guvernul stabilesc regulile. Dacă regulile sunt bune, lucrurile se schimbă în bine. Voi, tinerii, sunteţi cei care puteţi schimba România, iar pentru asta trebuie să fiţi curajoşi şi perseverenţi. Faceţi ce ţine de voi pentru a face România o ţară mai bună”, i-a îndemnat premierul Ilie Bolojan pe cei 200 de stagiari ai Programului de Internship al Guvernului.

Programul Oficial de Internship al Guvernului României s-a desfășurat în perioada iulie-august. În această ediție, 200 de tineri au lucrat în 41 de organizații-gazdă din administrația publică centrală.