PSD schimbă tonul în disputa cu Ilie Bolojan: Mai bine v-ați îmbrățișa eșecurile
SURSA FOTO: Inquam Photos / Mălina Norocea - Sorin Grindeanu
PSD lansează un nou atac la adresa premierului demis Ilie Bolojan, acuzându-l că își atribuie rezultate obținute prin munca altora. Mesajul social-democraților vine în contextul negocierilor politice pentru formarea viitorului Executiv și al discuțiilor privind formula unei noi guvernări.
Mesajul transmis de PSD lui Bolojan: Munca făcută de alții
Social-democrații negociază de mai multe săptămâni pentru identificarea unei formule politice care să le permită formarea viitorului Guvern fără participarea PNL și USR. PSD a încercat să obțină susținere în Parlament pentru un Executiv minoritar și să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestire.
Partidul îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, în condițiile în care negocierile politice continuă pentru stabilirea formulei viitorului Executiv. Social-democrații susțin o variantă în care partidul să aibă un rol important în viitoarea guvernare.
Atacul la adresa lui Ilie Bolojan a fost formulat printr-o postare publicată de PSD pe Facebook. Social-democrații au făcut referire la lucrările de pe Autostrada Moldovei și au criticat modul în care premierul demis și-ar fi prezentat rezultatele.
PSD critică asumarea lucrărilor de pe Autostrada Moldovei
Pe scurt, PSD îl critică pe Ilie Bolojan pentru că își atribuie realizarea celor 47,1 kilometri din Autostrada Moldovei și susține că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, investiții și proiecte de infrastructură care să genereze locuri de muncă.
„Ziua 114 de guvern interimar. Prim-ministrul demis pare să fi găsit, în sfârșit, o reformă care funcţionează: munca făcută de alții. Azi, trece la realizări 47,1 km din Autostrada Moldovei. Kilometri de autostrăzi nu au nume propriu domnul Bolojan! În loc să vă lăudați cu munca altora, mai bine v-ați îmbratișa eșecurile pe persoană fizică. Românii au nevoie de un guvern cu puteri depline. România are nevoie de investiții și investitori. Iar românii au nevoie de drumuri de mare viteză care generează locuri de muncă!”, scrie PSD într-o postare pe Facebook.
Social-democrații susțin astfel că cei 47,1 kilometri de autostradă menționați în mesaj nu pot fi considerați o realizare personală a premierului demis. PSD leagă această critică de necesitatea formării unui Guvern cu puteri depline și de continuarea proiectelor de investiții.
Mesajul partidului face referire și la nevoia României de investiții și investitori, dar și la dezvoltarea infrastructurii rutiere de mare viteză. PSD susține că astfel de proiecte pot contribui la generarea de locuri de muncă.
Atacul social-democraților este lansat în timp ce partidele parlamentare poartă discuții pentru configurarea viitoarei majorități și stabilirea formulei de guvernare. PSD urmărește să formeze Executivul fără PNL și USR și să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru învestire.
Consultările pentru desemnarea premierului, programate pentru începutul lui septembrie
Președintele Nicușor Dan ar urma să facă desemnarea pentru funcția de prim-ministru săptămâna viitoare. Decizia este așteptată după consultările cu partidele parlamentare, care ar urma să aibă loc în jurul datei de 1 septembrie.
După desemnarea candidatului pentru funcția de premier, procedura de formare a noului Executiv va continua cu încercarea de obținere a votului de învestitură în Parlament. Potrivit calendarului vehiculat, această etapă ar urma să aibă loc în a doua săptămână din septembrie.
Formula discutată în prezent este cea a unui Guvern PSD condus de un premier independent politic. În această variantă, social-democrații ar urma să ocupe o poziție principală în viitorul Executiv, însă persoana desemnată pentru funcția de prim-ministru nu ar fi un lider politic al partidului.
Negocierile pentru formarea viitorului Guvern au loc astfel în paralel cu demersurile PSD pentru obținerea sprijinului parlamentar necesar învestirii. Social-democrații trebuie să identifice susținerea pentru formula propusă și să ajungă la cele 233 de voturi necesare pentru ca noul Executiv să poată fi învestit.
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