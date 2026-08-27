Scandal pe noua Lege a salarizării. Florin Manole îl acuză pe Ilie Bolojan: Proiectul era la premier din 24 aprilie

Deputatul PSD Florin Manole susține că proiectul noii Legi a salarizării nu a fost „ținut la sertar” în perioada în care conducea Ministerul Muncii. Fostul ministru afirmă că documentul a ajuns la premierul Ilie Bolojan încă din 24 aprilie și că, în aceeași zi, a fost transmis vicepremierilor, ministrului Finanțelor și ministrului Fondurilor Europene. Manole respinge și acuzațiile privind amendamentele PSD care ar fi majorat impactul bugetar al reformei de la 8 la 12 miliarde de lei.

Florin Manole a prezentat joi, la Palatul Parlamentului, o serie de documente despre care spune că demonstrează circuitul proiectului Legii salarizării. Deputatul PSD susține că le-a păstrat timp de trei luni pentru a nu amplifica tensiunile politice, dar a decis să le facă publice în urma acuzațiilor apărute în legătură cu proiectul.

‘Nicio evaluare a vreunei legi sau a vreunei reforme, indiferent care ar fi ea, nu se poate face nici de către guvern, nici de către agenții de rating, nici de partenerii internaționali, fără a se ține cont în mod clar de pacea socială, de interesele cetățenilor români care lucrează în sistemul public, de drepturile și de interesele lor. Vreau să vă prezint o serie de documente oficiale pe care timp de 3 luni le-am păstrat pentru că am vrut să fiu constructiv, pentru că nu am vrut să cresc tensiunea, pentru că am avut obraz, dar nu se poate să asiști și să nu răspunzi minciunilor și tuturor dezinformărilor care au avut loc. Legea pe care am lăsat-o nu era în niciun sertar. Era la Ilie Bolojan de pe 24 aprilie ora 11:25, la fel cum era tot din acel moment la toți vicepremierii, la ministrul de Finanțe și la ministrul Fondurilor Europene. De ce atunci? Pentru că atunci am agreat cu premierul Bolojan să trimit acel text către toată lumea, pentru ca în săptămâna următoare să existe o discuție politică la nivelul vicepremierilor pentru un acord care să preceadă consultările publice cu sindicate și cu ministere. Am respectat acel termen’, a spus Manole la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, următorul pas trebuia să fie o discuție politică la nivelul vicepremierilor, înaintea consultărilor cu sindicatele și ministerele.

Această întâlnire nu ar mai fi avut însă loc. Manole a pus situația pe seama „conjuncturii politice” existente la momentul respectiv.

Un alt punct contestat de fostul ministru al Muncii privește impactul bugetar al proiectului. Florin Manole respinge afirmațiile potrivit cărora propunerile PSD ar fi dus la creșterea impactului de la aproximativ 8 miliarde la 12 miliarde de lei.

În acest context, deputatul PSD a făcut referire și la declarațiile ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, și l-a acuzat direct pe premierul Ilie Bolojan.

‘Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a postat și el însă o altă opinie despre acest subiect, și anume că el a dus impactul la 12 miliarde. Cu certitudine, unul dintre ei minte cu nerușinare. Iar acesta este Ilie Bolojan. De aceea îl provoc public, ca astăzi, mâine, de urgență, să prezinte opiniei publice care sunt acele amendamente pe care PSD le-a făcut de la prima variantă publică a legii care a fost cu un impact de 8 miliarde, până la a doua variantă publică a legii cu un impact de 12 miliarde, acele propunere ale PSD care au crescut impactul. Ele nu există’, a menționat Manole.

Prin această declarație, Manole îi cere premierului să indice concret modificările despre care susține că ar fi fost introduse de PSD și care ar fi provocat creșterea costurilor proiectului.

Disputa se extinde și asupra îndeplinirii jalonului din PNRR aferent reformei salarizării. Florin Manole susține că nici variantele recente ale proiectului nu ar fi primit din partea Comisiei Europene confirmarea că îndeplinesc cerințele asumate de România.

Deputatul PSD afirmă că există două comunicări ale Comisiei Europene către Guvern care nu au fost făcute publice de Ministerul Muncii și care ar ridica probleme atât în privința echității, cât și a impactului bugetar și sustenabilității reformei.

‘În ultimele două comunicări ale Guvernului, pe care Ministerul Muncii încă nu le-a făcut publice, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Nu există nici o comunicare a Comisiei Europene către guvernul Bolojan care să spună că un anumit draft al proiectului dintre cele pe care Guvernul Bolojan le-a lăsat ar îndeplini jalonul. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul. Nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un sistem contestat de către toți lucrătorii din sistemul public, de la educație până la ordine publică și de la cultură până la sănătate’, a subliniat Manole.

Astfel, fostul ministru respinge ideea că adoptarea variantei aflate în discuție ar fi garantat păstrarea fondurilor europene și susține că problema îndeplinirii jalonului exista în continuare.