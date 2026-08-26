Legea salarizării, scandal între PSD și PNL: social-democrații cer răspundere politică de la Bolojan și Pîslaru

PSD reacționează, miercuri, la acuzațiile lansate de PNL privind blocarea Legii salarizării unitare și susține că liberalii trebuie să își asume politic responsabilitatea pentru situația creată. Social-democrații afirmă că România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR din cauza întârzierilor legate de adoptarea actului normativ.

PSD îi indică pe premierul Ilie Bolojan, ministrul Muncii, Pîslaru, și PNL drept responsabili politic pentru ceea ce partidul descrie drept un eșec costisitor pentru bugetul României. Social-democrații susțin că proiectul nu ar fi fost supus unei consultări suficient de largi și acuză reprezentanții liberali că nu au ajuns la un consens cu sindicatele.

„PSD condamnă fuga PNL de a-şi asuma responsabilitatea pentru eşecul Legii Salarizării. Bolojan, Pîslaru şi PNL trebuie să răspundă toţi politic pentru această nereuşită costisitoare pentru bugetul României. Ei trebuie să explice românilor de ce luni întregi au ţinut proiectul de lege la secret, de ce nu s-au consultat cu nimeni, de ce nu au căutat consensul cu sindicatele şi de ce au adus astfel România în situaţia de a pierde 770 de milioane de euro din PNRR”, se arată în comunicatul oficial.

Social-democrații susțin că forma proiectului prezentată de reprezentanții PNL din Guvern a fost respinsă de sindicate și de reprezentanții Comisiei Europene. PSD afirmă că prevederile propuse ar putea genera efecte asupra sistemului bugetar și asupra economiei, contestând totodată sustenabilitatea socială și financiară a proiectului.

Partidul susține că, în contextul termenelor asociate PNRR, Guvernul nu a depus în Parlament un proiect de lege privind salarizarea personalului bugetar. Social-democrații afirmă că liberalii încearcă să transfere responsabilitatea către celelalte partide pentru faptul că proiectul nu a fost dezbătut și adoptat.

PSD mai susține că forma actuală a proiectului este mai slabă decât variantele precedente și că respingerea acesteia de către sindicate și reprezentanții Comisiei Europene ar demonstra problemele existente în document. Social-democrații apreciază că aplicarea unei asemenea legi ar putea produce efecte sociale și administrative semnificative.

În comunicat, PSD afirmă: „Au făcut totul la secret, doar ţinând cont de propria agendă politică, fără să ţină cont de realităţile din România şi acum dau vina pe alţii că nu susţin o lege proastă, o lege respinsă de toată lumea şi a cărei aplicare ar produce convulsii sociale, instabilitate, blocaje instituţionale şi pierderi uriaşe pentru cetăţeni şi pentru economie!”.

„Nici măcar acum, în al 12-lea ceas al PNRR, partidul prim-ministrului demis nu a depus în Parlament un proiect de lege privind salarizarea din sistemul bugetar! Nu şi-au făcut treaba, nu şi-au asumat proiectul, dar au tupeul să dea vina pe alţii că nu au dezbătut şi nu au aprobat un proiect de lege care, tehnic, nu există!”, au mai transis cei de la PSD.

PSD afirmă că responsabilitatea pentru situația creată aparține autorilor proiectului și susține că deciziile luate de liderii liberali ar putea avea consecințe financiare pentru România. Social-democrații indică suma de aproximativ 770 de milioane de euro ca posibilă pierdere din fondurile PNRR.

„Ultima variantă a Legii Salarizării prezentată de reprezentanţii PNL din Guvern este mai proastă decât toate versiunile anterioare şi a fost respinsă atât de către sindicate, cât şi de către reprezentanţii Comisiei Europene! Este în mod vădit o lege nesustenabilă nici social, nici financiar! Ea este eşecul exclusiv al autorilor acestei legi şi o probă suplimentară a incompetenţei celor care însă se mai agaţă de scaunele guvernamentale din care au fost demişi de Parlament!”, se arată în reacșia oficială a PSD.

PSD mai susține că PNL trebuie să răspundă pentru deciziile luate de Ilie Bolojan și Florin Manole Pîslaru în privința proiectului și pentru prejudiciul pe care social-democrații îl asociază riscului de pierdere a fondurilor europene. Partidul leagă direct această situație de modul în care a fost gestionată elaborarea și promovarea Legii salarizării.

PNL a transmis, la rândul său, miercuri, că PSD blochează cu bună știință adoptarea Legii salarizării unitare. Liberalii susțin că România se află în pericol iminent de a pierde aproximativ 770 de milioane de euro, sumă asociată jaloanelor din PNRR.

Potrivit PNL, PSD ar fi înșelat cetățenii României, partidele pro-europene și președintele României, după ce și-ar fi asumat în fața acestuia susținerea integrală a actelor normative prevăzute în PNRR. Liberalii susțin astfel că responsabilitatea pentru întârzierea adoptării legii trebuie analizată din perspectiva angajamentelor politice asumate anterior.

PNL anunță că susține proiectul Legii salarizării unitare și face apel la toate partidele parlamentare pentru susținerea acestuia. Liberalii spun că actul normativ trebuie depus și votat în Parlament chiar și pe ultima sută de metri, în această săptămână.

Cele două formațiuni politice au prezentat, astfel, poziții diferite asupra responsabilității pentru întârzierea Legii salarizării și asupra riscului privind fondurile europene asociate PNRR.