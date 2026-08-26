Misterul celor 17 ani de muncă ai unei pensionare: de ce nu i-au fost recunoscuți

O femeie care primește o pensie de 4.197 de lei reclamă faptul că, la stabilirea drepturilor sale, nu au fost luate în calcul aproximativ 17 ani și patru luni lucrați în condițiile grupei a II-a. Pentru susținerea perioadelor respective, pensionara a depus două adeverințe emise de foștii angajatori, însă Casa Teritorială de Pensii Gorj a încadrat intervalele respective ca vechime realizată în condiții normale.

Anii de muncă menționați în documente au rămas incluși în stagiul de cotizare folosit la calcularea pensiei. Problema reclamată de pensionară este că perioadele nu au primit însă încadrarea aferentă grupei a II-a, ceea ce înseamnă că nu au fost aplicate beneficiile corespunzătoare acestei forme de activitate.

Cazul a fost prezentat de femeie pe un forum de Facebook dedicat problemelor din sistemul public de pensii, după ce a primit decizia de pensionare pentru limită de vârstă.

„Bună ziua! Am primit decizia de pensionare pentru limită de vârstă și nu mi s-a luat în calcul perioada dintre 1 martie 1983 și 1 iulie 2000, când am avut grupa a II-a de muncă, deși eu am dus adeverințele atașate în momentul în care am depus dosarul. De la Casa de Pensii mi s-a spus că registratorul/statisticianul nu lucrează cu pacientul, ci pe calculator, dar în acea perioadă nu existau calculatoare. Ce credeți că pot să fac pentru a mi se lua în calcul adeverințele? Mulțumesc anticipat!”, a scris pensionara pe social media.

Cineva i-a răspuns: „Pentru prima adeverinta Casa este în drept sa ceara acte, trebuie sa depuneti actele doveditoare, conform legii 360/2023 inseamna statele de plata (copii validate deangajator conform cu originalul), decizia CA, tabelul nominal in care sa figureze postul dvs si numele dvs., dovada ca ati platit contributiile sociale pt grupa, dvs si societatea”.

Al doilea răspuns: „A doua adeverință, e corect ce scrie Casa, fie e gresit articolul pozitia mentionata in adeverinta, caz in care angajatorul trebuie sa corecteze, fie sa dati Casa in judecata si daca Instanta decide ca trebuie valorificata adeverinta, Casa va recalcula pensia dvs”.

Potrivit deciziei de pensionare, drepturile pentru limită de vârstă au fost acordate începând cu 30 iunie 2026. Pensia de asigurări sociale stabilită pentru femeie este de 4.197 de lei. La data pensionării, aceasta avea 62 de ani și patru luni. Vârsta standard de pensionare prevăzută de lege în cazul său era de 62 de ani și șapte luni.

Decizia menționează o reducere de cinci ani a vârstei standard de pensionare, în baza articolului 56 din Legea nr. 360/2023. Reducerea nu a fost acordată pentru activitatea desfășurată în grupa a II-a de muncă, ci pentru faptul că pensionara a depășit cu cel puțin cinci ani stagiul complet de cotizare contributiv.

În document, la rubrica referitoare la reducerea vârstei pentru perioade lucrate în condiții deosebite, speciale sau în fostele grupe I și a II-a, sunt înscriși zero ani și zero luni. Prin urmare, perioadele menționate în cele două adeverințe nu au fost recunoscute ca activitate desfășurată în grupa a II-a.

Stagiul total de cotizare al femeii este de 43 de ani, șapte luni și opt zile. Acesta include atât perioada contributivă, cât și perioadele asimilate recunoscute de legislație. Stagiul contributiv înscris în decizie este de 43 de ani, șase luni și 23 de zile. Este vorba despre perioada pentru care au fost datorate contribuții de asigurări sociale.

Pensionara a acumulat 51,80271 puncte, dintre care 14,81392 sunt puncte de stabilitate. Acestea au fost acordate pentru perioada contributivă care depășește 25 de ani.

În calculul punctelor de stabilitate este menționată o perioadă de 18 ani, șase luni și 23 de zile. Aceasta nu reprezintă întreaga vechime, ci doar partea din stagiul contributiv care trece de pragul de 25 de ani.

Legea prevede 0,50 puncte pentru fiecare an contributiv realizat peste 25 de ani și până la 30 de ani, 0,75 puncte pentru anii dintre 30 și 35 de ani și câte un punct pentru fiecare an contributiv care depășește 35 de ani.

Numărul total de 51,80271 puncte a fost înmulțit cu valoarea punctului de referință, stabilită la 81 de lei. În urma calculului și a rotunjirii prevăzute de lege, cuantumul pensiei rezultat este de 4.197 de lei.

Prima adeverință prezentată de pensionară a fost eliberată în martie 2023 de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Documentul atestă că femeia a lucrat în perioada 1 martie 1983–31 decembrie 1990.

În intervalul respectiv, aceasta a ocupat funcția de registrator medical. Potrivit adeverinței, activitatea a fost încadrată în grupa a II-a de muncă, în procent de 100%.

Nominalizarea a fost făcută, potrivit documentului, prin Dispoziția nr. 456/1990. Pentru încadrarea în grupa a II-a au fost indicate ca temei juridic Ordinul nr. 50/1990 și Ordinul nr. 125/1990, anexa a II-a, punctul 101.

Adeverința precizează că documentul a fost emis pe baza actelor verificabile păstrate în arhiva unității. Totodată, angajatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor înscrise.

Perioada menționată în această primă adeverință este de aproximativ șapte ani și zece luni.

Cel de-al doilea document a fost eliberat în mai 2026 de Direcția de Sănătate Publică Gorj. Adeverința arată că femeia a început să lucreze la instituție la 1 ianuarie 1991.

Pentru perioada 1 ianuarie 1991–1 iulie 2000, aceasta a ocupat funcția de statistician. Și această activitate este menționată în adeverință ca fiind desfășurată în grupa a II-a de muncă, în procent de 100%.

Potrivit documentului, nominalizarea s-a făcut prin aceeași Dispoziție nr. 456/1990. Temeiul juridic indicat este Ordinul nr. 50/1990, anexa a II-a, punctul 111.

Intervalul de activitate înscris în cea de-a doua adeverință însumează nouă ani și șase luni. Cele două documente acoperă astfel aproximativ 17 ani și patru luni pentru care pensionara solicită recunoașterea activității în grupa a II-a.

Casa de Pensii nu a exclus perioadele respective din stagiul de cotizare. Acestea au fost păstrate ca vechime, însă au fost tratate drept perioade de activitate desfășurate în condiții normale, nu ca perioade lucrate în grupa a II-a.

În motivarea deciziei se precizează că activitatea desfășurată de femeie ca registrator medical nu se regăsește la punctul 101 din anexa a II-a la Ordinul nr. 50/1990.

O explicație similară este menționată și în cazul celei de-a doua adeverințe. Potrivit deciziei, activitatea desfășurată ca registrator statistician nu se regăsește la punctul 111 din aceeași anexă.

Astfel, poziția Casei de Pensii este că există o neconcordanță între funcțiile ocupate de pensionară și activitățile prevăzute la pozițiile din Ordinul nr. 50/1990 indicate în documentele eliberate de foștii angajatori.

Pensionara afirmă că, pe lângă motivarea din decizie, a primit și o explicație verbală potrivit căreia registratorul sau statisticianul nu lucra direct cu pacienții, ci la calculator. Femeia contestă această explicație și susține că, în perioada pentru care solicită recunoașterea grupei a II-a, activitatea nu era informatizată în forma utilizată în prezent.