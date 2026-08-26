Festivalul Mamaia 2026 continuă cu trei seri dedicate cântecului și dansului popular românesc

După trei seri în care muzica ușoară a adus pe scena din Piațeta Perla generații de artiști, cântece care au făcut istorie și vocile care abia își încep drumul, Festivalul Mamaia 2026 intră astăzi în cea de-a doua sa parte. Între 26 și 28 august, Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” aduce în centrul scenei patrimoniul muzical tradițional, 20 de concurenți la secțiunile Soliști vocali și Soliști instrumentiști și trei seri de recitaluri construite sub temele „Cântecele românilor”, „Tradiția ne unește!” și „Virtuozitate și excelență artistică”.

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, Consiliul Județean Constanța, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța, prezintă, între 26 și 28 august, Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” 2026.

Cele două componente ale Festivalului Mamaia au fost gândite de la început ca părți ale aceleiași ediții: după Festivalul Național de Muzică Ușoară, încheiat duminică prin Gala Laureaților, scena din Piațeta Perla își schimbă registrul, dar păstrează aceeași miză fundamentală: întâlnirea dintre generațiile care au construit patrimoniul muzical românesc și artiștii care au misiunea de a-l duce mai departe.

De această dată, în centrul poveștii se află cântecul tradițional, repertoriile și particularitățile zonelor folclorice ale României, vocea și instrumentul, dar și felul în care tradiția poate rămâne vie atunci când este transmisă, interpretată și regândită de fiecare nouă generație.

Competiția Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc se desfășoară în două secțiuni: Soliști vocali și Soliști instrumentiști.

La secțiunea Soliști vocali, în urma preselecției, s-au calificat Breban Daniel, Maria Șaptebani, Popescu Simona Florentina, Popa Petronela, Boroată Anastasia Elena, Sarcină Larisa Alexandra, Mihuț Marian-Casian, Chelba Andrei Nicolae, Turcu Luiza Elena, Moisă Grigorie, Grigorean Alexandru Marian și Tișe Diana.

La secțiunea Soliști instrumentiști, în concurs intră Dobrinescu Darius Nicolae, Vîrciu Tudor Ciprian, Ciaușu Cristian Andrei, Cioiu Alexandru-Costin, Selatin Kiazim, Vasile Daria – Teodora, Din Ilinca și Oprea Răzvan Iulian.

Cei 20 de concurenți vor fi evaluați de un juriu prezidat de Elise Stan, care îi reunește pe Doina Ișfănoni, Valentin Marin, Daniela Gibescu, Tatiana Hilca, Șerban Gheorghiu și Loredana Streche.

La fel ca în prima parte a Festivalului Mamaia 2026, dedicată muzicii ușoare, competiția rămâne în centrul misiunii festivalului: descoperirea și afirmarea unor artiști capabili să ducă mai departe o identitate muzicală construită și transmisă timp de generații. Pentru cei 20 de concurenți, scena de la Mamaia poate deveni începutul unui drum artistic, așa cum s-a întâmplat, de-a lungul istoriei festivalului, pentru generații de interpreți.

Recitalurile construite în jurul competiției au o altă funcție: transformă cele trei seri într-o celebrare a cântecului și dansului popular românesc și creează întâlnirea dintre generații. Artiști consacrați, ansambluri, instrumentiști și invitați readuc pe scenă repertorii și tradiții din diferite zone ale țării, într-un spectacol despre pasiunea pentru muzica românească și despre bucuria de a o transmite mai departe.

Prima seară pornește chiar de la esența festivalului: cântecele care aparțin diferitelor zone și comunități ale României și care, împreună, alcătuiesc un patrimoniu muzical comun.

Pe scena din Piațeta Perla vor urca Ovidiu Barteș, Maria Beatrice Băndoiu, Cătălina Alexa, Ștefan Țîrdea, Roxana Goia, Larisa Cârlugea, Fetele de la Botoșani, Ovidiu Homorodean, Andreea Feraru, Nicu Mâță, Simona Alexandru, Delia Gandore, Remus Novac, Ștefania Șirin Narenji, Sînziana și Ioana Ștefan, Gabriel Treteag, Valentin Precup, Olguța Berbec, Angelica Flutur și Zorina Bălan.

Titlul „Cântecele românilor” deschide astfel cele trei seri cu o perspectivă amplă asupra folclorului, de la repertorii regionale și stiluri vocale diferite până la felul în care un cântec poate păstra în el memoria unei comunități.

Cea de-a doua seară mută accentul de la diversitate către ceea ce aceste tradiții au în comun.

Sub titlul „Tradiția ne unește!”, pe scenă vor urca Paul Surugiu Fuego, Andreea Voica, Deian Galetin, Niculina Stoican, Viorica Macovei, Ionuț Fulea, Cornelia și Lupu Rednic, Gabriel Nebunu’ și Ramona Bădescu.

De la artiști ale căror cariere sunt profund legate de muzica tradițională românească la formule care au dus acest repertoriu către publicuri foarte diferite, seara vorbește despre felul în care folclorul poate păstra identități locale puternice și, în același timp, poate deveni un limbaj comun.

Seara finală aduce pe scena din Piațeta Perla ansambluri și artiști din zone folclorice diferite, alături de muzicieni și proiecte în care tradiția întâlnește virtuozitatea instrumentală și formule artistice contemporane.

Ansamblul Folcloric Profesionist „Brâulețul”, a cărui solistă este Elena Plătică, va susține un moment artistic alături de invitatele Aneta Stan, Andreea Feraru, Ștefania Șirin Narenji, Cătălina Alexa și Marilena Bordianu.

Programul continuă cu Ansamblul „Constantin Arvinte”, alături de Matilda Pascal și Ștefan Cigu, Constantin Bahrin, Claudia Martinică, Simona Mazăre, Andrei Bălan și Andrei Liță; Ansamblul „Izvorașul”, alături de Angelica Stoican, Emilia Dorobanțu și Marian Medregoniu; și Ansamblul „Baladele Deltei”, alături de Ion Urdeș.

În program se regăsesc, de asemenea, Alice Ghile, câștigătoarea Trofeului ediției 2025, Nedyalko Nedyalkov din Bulgaria și Stelu Enache & Ovidiu Lipan Țăndărică Project.

Este seara în care tradiția ajunge la forma sa de spectacol amplu, prin voce, instrument, orchestră și ansamblu, și în care virtuozitatea individuală se întâlnește cu forța construcției colective.

Cele trei seri ale Festivalului vor fi prezentate de Iuliana Tudor, alături de co-prezentatorul Ionuț Dulgheriu.

Acompaniamentul este asigurat de Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist „Brâulețul” al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, cu Elena Plătică, solistă, Cezar Cazanoi, dirijor, și Ștefan Coman, coregraf.

Prezența orchestrei și a ansamblurilor în centrul celor trei seri este esențială pentru conceptul festivalului: muzica tradițională nu este doar repertoriu, ci și un mod particular de interpretare, acompaniament, mișcare și transmitere a unei identități culturale.

Primele trei seri ale Festivalului Mamaia au urmărit drumul muzicii ușoare între generații: de la „Nostalgia” la „De la clasic la modern” și, în Gala Laureaților, „De la Mamaia la Sanremo”.

Începând de astăzi, perspectiva se mută spre un alt teritoriu al muzicii românești, dar Festivalul Mamaia își păstrează vocația de a pune generațiile în dialog.

În concurs, 20 de tineri artiști își încep propriul parcurs la Mamaia. În recitaluri, artiști consacrați, ansambluri și muzicieni celebrează patrimoniul care le-a fost transmis și pe care îl duc, la rândul lor, mai departe.

„Cântecele românilor”. „Tradiția ne unește!”. „Virtuozitate și excelență artistică”.

Trei seri despre rădăcini, continuitate și performanță.

Și încă trei seri în care Festivalul Mamaia aduce trecutul, prezentul și viitorul muzicii românești pe aceeași scenă.

Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.

Festivalul Mamaia este organizat de Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, Consiliul Județean Constanța, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța.

Le mulțumim Televiziunii Române, Magic FM, OMD MAMAIA-Constanța, OMD Județul Constanța-Riviera Românească, Radio Constanța, Doina FM și Marab Perfumery pentru susținere.

Mulțumim, de asemenea, Kardians Design, brand și atelier românesc de lux specializat în arta decorativă din sticlă și în prelucrarea unică a oglinzilor, pentru realizarea trofeelor și premiilor festivalului, create de artistul Constantin Pâslaru.