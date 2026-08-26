Vremea se schimbă brusc. ANM a emis noi alerte: ce urmează în orele următoare
Furtuna ploi. Sursa fot: Pixabay
Alertele de vreme severă se succed miercuri seară, 26 august, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări pentru fenomene periculoase. Sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină în mai multe localități.
Averse puternice și grindină. ANM a actualizat alertele de vreme severă
Potrivit avertizărilor emise de ANM, ploile pot fi puternice într-un timp scurt, iar cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat. Izolat, valorile pot fi mai mari, în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice.
O avertizare nowcasting de cod portocaliu a fost emisă la ora 18:02 și este valabilă între 18:12 și 19:00. Alerta vizează localități din județele Mureș și Harghita, unde sunt prognozate averse torențiale și fenomene electrice.
În județul Mureș, sunt vizate localitățile Sovata, Eremitu, Ghindari, Chibed, Sărățeni, Măgheran, Bereni, iar în județul Harghita avertizarea se referă la Praid, Corund și Atid.
Cod portocaliu în Mureș și Harghita
Potrivit ANM, în zonele aflate sub cod portocaliu se vor semnala averse torențiale care pot acumula între 20 și 30 de litri pe metru pătrat, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri.
Meteorologii precizează că, în zonele avertizate, în ultimele ore s-au acumulat deja cantități de apă de 30-35 de litri pe metru pătrat.
Tot miercuri seară, la ora 18:04, ANM a emis o avertizare de cod galben pentru județul Galați. Aceasta este valabilă între orele 18:05 și 18:45 și vizează localitățile Măstăcani, Fârțănești, Foltești și Vlădești.
O altă avertizare de cod galben a fost emisă pentru județul Bistrița-Năsăud, unde fenomenele sunt semnalate în mai multe localități. Alerta a fost emisă inițial la ora 16:38 și este valabilă până la ora 19:00.
Ploi și grindină în Bistrița-Năsăud
Sunt vizate localitățile Beclean, Teaca, Lechința, Chiochiș, Braniștea, Nușeni, Matei, Galații Bistriței, Urmeniș, Budești, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie și Silivașu de Câmpie.
Pentru aceste zone, meteorologii au anunțat averse torențiale care pot acumula între 15 și 20 de litri pe metru pătrat. Ploile sunt însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.
Vântul poate atinge viteze de 45-50 de kilometri pe oră, iar în timpul averselor este posibilă și apariția grindinei de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri.
Avertizarea de cod galben pentru această zonă a fost actualizată și este valabilă până la ora 19:00, potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie.
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