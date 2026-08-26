Tensiuni uriașe la Volkswagen: ce le-a spus șeful companiei celor 10.000 de angajați

La uzina Volkswagen din Wolfsburg, discursul directorului general Oliver Blume a fost întâmpinat cu huiduieli și fluierături după ce acesta a avertizat că planurile de reducere a costurilor ar putea avea un impact important asupra locurilor de muncă din Germania. La întâlnirea de marți au fost prezenți aproximativ 10.000 de angajați, într-un context marcat de tensiuni tot mai accentuate între conducerea producătorului auto și reprezentanții salariaților.

Volkswagen se pregătește pentru o nouă etapă de reducere a cheltuielilor, în condițiile în care producătorul auto se confruntă cu presiuni tot mai mari pe piețele internaționale. Compania trebuie să gestioneze concurența constructorilor chinezi, nivelul ridicat al costurilor de producție din Germania, tarifele americane și evoluția inegală a cererii pentru automobilele electrice în Europa.

Potrivit Euractiv, întâlnirea de la Wolfsburg a scos la suprafață nemulțumirea angajaților față de planurile conducerii. Oliver Blume a transmis că o parte importantă din ajustările necesare pentru reducerea costurilor ar putea reveni Germaniei.

Declarațiile directorului general au fost întâmpinate de angajați cu huiduieli și fluierături. Mai mulți muncitori au afișat pancarte prin care și-au exprimat opoziția față de eventualele reduceri de personal, una dintre acestea având mesajul: „Nu vă echilibrați bilanțurile cu locurile noastre de muncă”.

Volkswagen Group a convenit deja aproximativ 50.000 de reduceri de locuri de muncă la nivelul grupului, cele mai multe fiind asociate cu mărcile Volkswagen, Audi și Porsche. Compania a avertizat însă că, pentru reducerea costurilor, ar putea fi necesare alte până la 50.000 de reduceri de posturi la nivel mondial.

Oliver Blume a precizat public, pentru prima dată, că aproximativ jumătate dintre ajustările considerate necesare ar putea reveni Germaniei. Declarația a amplificat tensiunile existente între conducerea companiei și angajații uzinelor germane.

„Dacă am continua în Germania așa cum am făcut-o până acum, am avea un dezavantaj permanent de 1,5 miliarde de euro pe an”, a spus Blume în fața muncitorilor de la Wolfsburg. Directorul general a insistat că Volkswagen se află sub o presiune reală pentru a lua măsuri de reducere a costurilor.

Blume a pus, de asemenea, sub semnul întrebării viitorul pe termen lung al trei uzine Volkswagen și al unei fabrici Audi din Germania. Conducerea companiei caută, potrivit declarațiilor sale, soluții care să permită menținerea fabricilor în funcțiune și în anii 2030.

Reacția muncitorilor are loc pe fondul unei dispute tot mai tensionate între conducerea Volkswagen și reprezentanții angajaților. Daniela Cavallo, șefa Consiliului de Întreprindere al Volkswagen, a primit aplauze puternice după ce a acuzat conducerea că nu a comunicat suficient de transparent informațiile referitoare la planurile de reducere a costurilor și personalului.

„Încrederea noastră în conducere, în special în Oliver Blume, a fost afectată”, a transmis Cavallo. Ea a susținut că o relație de muncă bazată pe încredere nu poate exista atunci când angajații nu sunt informați cu privire la evoluțiile din companie.

În timpul discursului lui Blume, angajații au intervenit în repetate rânduri prin huiduieli și fluierături. Reacțiile au evidențiat conflictul dintre obiectivele conducerii Volkswagen privind reducerea cheltuielilor și preocupările muncitorilor legate de siguranța locurilor de muncă.

Tensiunile sunt alimentate și de incertitudinea privind viitorul unor fabrici germane. Pentru angajați, eventualele reduceri de personal și schimbările privind uzinele reprezintă una dintre principalele mize ale negocierilor cu producătorul auto.

Problemele Volkswagen apar într-o perioadă dificilă pentru întreaga industrie auto germană. Producătorul se confruntă cu o combinație de factori care afectează activitatea companiei, de la concurența tot mai puternică a constructorilor chinezi până la tarifele americane și cererea fluctuantă de pe piața europeană.

Piața din China reprezintă una dintre principalele surse de presiune pentru Volkswagen. Scăderea vânzărilor din această țară începe să fie privită ca o schimbare mai persistentă a pieței, nu doar ca o situație temporară.

În același timp, producători chinezi precum BYD și Chery își extind prezența pe piața europeană și câștigă cotă de piață. Evoluția intensifică presiunea asupra producătorilor tradiționali germani, care trebuie să concureze într-un sector auto aflat într-o perioadă de transformare rapidă.

Situația este complicată de costurile mai ridicate ale producției în Germania comparativ cu alte state europene. Pentru Volkswagen, diferențele de cost sporesc presiunea asupra uzinelor germane și asupra planurilor companiei de reducere a cheltuielilor.

Volkswagen nu este singurul constructor german care caută soluții pentru diminuarea costurilor de producție. BMW a deschis anul trecut o nouă fabrică în Ungaria, unde nivelul costurilor este mai redus decât în Germania.

Mercedes-Benz a inaugurat recent o extindere a fabricii sale din Kecskemét, unitatea devenind cea mai mare bază de producție a companiei din Europa. Mutarea investițiilor și dezvoltarea capacităților din Europa Centrală reflectă diferențele existente între costurile de operare din această regiune și cele din Germania.

Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Källenius, a declarat luna trecută că există o diferență de aproximativ 70% între costurile operațiunilor companiei din Ungaria și cele din Germania. Declarația evidențiază presiunea exercitată de diferențele de cost asupra producătorilor auto germani.

Evoluțiile din industrie pun presiune suplimentară asupra fabricilor din Germania, în condițiile în care constructorii încearcă să își păstreze capacitatea de producție internă, dar trebuie să concureze cu producători care beneficiază de structuri de cost diferite.

La Volkswagen, o reducere importantă a numărului de angajați nu poate fi decisă unilateral de conducerea companiei. Astfel de măsuri trebuie negociate cu reprezentanții angajaților, ceea ce poate transforma următoarea etapă a procesului de restructurare într-o negociere de durată.

Sistemul german de co-determinare prevede că reprezentanții angajaților ocupă jumătate dintre locurile din consiliile de supraveghere ale marilor companii. Structura oferă muncitorilor și sindicatelor un rol important în deciziile strategice care afectează personalul și activitatea companiilor.

Un rol îl are și landul Saxonia Inferioară, unde se află mai multe uzine Volkswagen, inclusiv cea din Wolfsburg. Reprezentanții landului fac parte din structurile de conducere ale companiei, ceea ce adaugă un alt nivel negocierilor privind viitorul fabricilor și al locurilor de muncă.

Pentru Volkswagen, discuțiile despre personal, fabrici și reducerea costurilor se desfășoară astfel într-un context în care compania încearcă să diminueze cheltuielile pentru a face față concurenței globale, iar orice decizie privind angajații și uzinele din Germania trebuie negociată cu sindicatele și reprezentanții muncitorilor.