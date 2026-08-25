Economia Germaniei dă semne de revenire. PIB-ul ar putea înregistra cea mai mare creștere din ultimii patru ani

Economia Germaniei a avut o evoluție mai bună decât se estima în trimestrul al doilea, iar încrederea companiilor a crescut peste așteptări în august. Analiștii și-au îmbunătățit prognozele și estimează acum că cea mai mare economie a Europei ar putea avea cel mai bun an din 2022 încoace.

Produsul Intern Brut al Germaniei a crescut cu 0,3% în perioada aprilie-iunie, potrivit datelor publicate marți de biroul german de statistică.

Rezultatul este peste estimarea inițială, care indica o creștere de numai 0,2%. Noile date arată că economia germană a rezistat mai bine decât se anticipa într-o perioadă marcată de prețuri ridicate la energie și de probleme provocate de temperaturile extreme.

Semnalele pozitive vin după o perioadă lungă de stagnare economică. Germania a fost puternic afectată în ultimii ani de criza prețurilor la energie declanșată după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, transmite Financial Times.

Sebastian Dullien, director de cercetare al institutului IMK din Berlin, estimează acum că economia Germaniei ar putea avansa cu 1,2% în acest an. Prognoza anterioară indica o creștere de numai 0,7%.

Dacă estimarea se confirmă, Germania va înregistra cea mai mare creștere economică anuală din 2022 încoace.

Dullien a explicat că, înainte de revizuirea datelor statistice, PIB-ul Germaniei de la începutul anului 2026 se situa încă la aproape 1% sub maximul atins în 2022. Chiar și după îmbunătățirea prognozei, ritmul de creștere nu este unul foarte ridicat, însă Germania ar putea avea în acest an o evoluție mai bună decât alte economii din vestul Europei, precum Franța, Marea Britanie sau Țările de Jos.

Un alt semnal favorabil vine din mediul de afaceri. Indicele Ifo privind climatul de afaceri a urcat în august cu 2,1 puncte, până la 88,8 puncte.

Este cel mai ridicat nivel din ultimul an și depășește estimarea de 87,1 puncte anticipată de economiști.

Creșterea a fost susținută atât de o evaluare mai bună a condițiilor economice actuale, cât și de așteptări mai optimiste pentru perioada următoare. Datele vin după ce și indicatorii privind activitatea managerilor de achiziții din Germania au depășit așteptările.

Economista Pia Fromlet, de la SEB, consideră că încep să apară semnale mai clare privind o accelerare a creșterii economiei germane.

Și banca germană KfW și-a revizuit în creștere estimările. Prognoza pentru 2026 a fost majorată cu 0,4 puncte procentuale, până la o creștere economică de 1,1%.

Pentru anul viitor, estimarea a fost îmbunătățită cu 0,2 puncte procentuale, până la 1,5%.

Economistul-șef al KfW, Dirk Schumacher, consideră că există motive pentru a anticipa o revenire vizibilă a producției industriale în timp.

O parte a îmbunătățirii prognozelor IMK și KfW este însă legată și de efectele statistice rezultate în urma revizuirii datelor economice anterioare de către biroul german de statistică.

Evoluția vine într-un context extern dificil. Conflictul din Orientul Mijlociu a menținut ridicate prețurile petrolului și gazelor, ceea ce pune presiune asupra unei economii cu un sector industrial puternic.

În același timp, nivelurile foarte scăzute ale apei pe Rin au provocat probleme suplimentare. Fluviul reprezintă una dintre principalele rute de transport pentru industria germană, inclusiv pentru companiile din sectorul chimic.

Cu toate acestea, Carsten Brzeski, director global de analiză macroeconomică la ING, estimează la rândul său că Germania se îndreaptă spre cea mai puternică creștere anuală din 2022. Potrivit acestuia, economia germană a demonstrat o rezistență neașteptată în fața numeroaselor riscuri care ar fi putut afecta revenirea.