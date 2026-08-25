Creșterea taxelor pentru mediul privat, o greșeală fundamentală. Dragoș Pîslaru: Ar descuraja repunerea României pe creștere economică

Ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, respinge ideea unor noi majorări de taxe pentru mediul privat.

Acesta consideră că o asemenea măsură ar intra în contradicție cu obiectivul de relansare a economiei românești. În opinia sa, încercarea de a obține venituri suplimentare printr-o presiune fiscală mai mare asupra sectorului privat ar descuraja revenirea economiei.

Pîslaru a declarat că majorarea taxelor pentru mediul privat ar reprezenta o „greșeală fundamentală”, deoarece România trebuie în această perioadă să își concentreze eforturile asupra revenirii la creștere economică.

„Ideea de a creşte taxele în mediul privat este o greşeală fundamentală pentru că ar descuraja exact obiectivul fundamental pe care îl avem în această perioadă, şi anume repunerea României pe creştere economică. Ideea de a încerca orice fel de lucru ca să îi dai în cap sectorului privat pe ideea de a aduce nişte bani pe care nu îi avem la momentul de faţă în economie este o greşeală”, a declarat Dragoş Pîslaru.

Dragoș Pîslaru a făcut referire și la poziția exprimată de Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României.

Ministrul a arătat că avertismente privind riscurile economice au venit și din partea BNR și a subliniat că Ministerul Finanțelor urmărește revenirea României la o creștere economică sănătoasă.

În același timp, proiectele finanțate din fonduri europene ar trebui să contribuie la atingerea acestui obiectiv.

„Am avut de altfel şi din partea Băncii Naţionale un reprezentant de seamă, domnul Eugen Rădulescu, care a atras atenţia asupra acestor riscuri. Ministerul de Finanţe are obiectivul de a pune România pe creştere sănătoasă şi, evident, prin tot ce înseamnă proiecte europene şi bani europeni, facem acelaşi lucru”, a afirmat Dragoş Pîslaru.

Eugen Rădulescu a avertizat că România mai are doar câteva zile pentru a salva fondurile care mai pot fi accesate prin PNRR. În lipsa adoptării unor legi care sunt amânate de mai mulți ani, țara ar putea pierde miliarde de euro din finanțarea europeană.

Consilierul guvernatorului BNR a atras atenția și asupra dezechilibrelor acumulate în ultimul deceniu. Potrivit acestuia, România a consumat timp de aproape zece ani peste posibilitățile sale, în timp ce datoria a continuat să crească.

Economistul consideră că economia pare să se stabilizeze, însă această evoluție are loc într-un context internațional foarte dificil.

Printre problemele menționate se numără seceta severă din Europa, războiul din Orientul Mijlociu, care menține prețul petrolului cu aproximativ 50% peste nivelul din ianuarie, precum și incertitudinile politice din marile economii dezvoltate.