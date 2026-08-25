Ilie Bolojan, reacție în cazul Cristinei Trăilă. Premierul va lua o decizie după discuția de miercuri: Trebuie să văd care este situația

Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat după apariția acuzațiilor care o vizează pe Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului. Acesta a anunțat că a convocat-o miercuri dimineață pentru o discuție, după care va decide ce măsuri va lua.

Ilie Bolojan a declarat marți seara că a aflat despre situație după ce a văzut comunicatul Parchetului. Ulterior, premierul interimar a contactat-o telefonic pe Cristina Trăilă și i-a cerut să vină miercuri dimineață la o discuție.

Șeful Guvernului a explicat că vrea să afle exact care sunt acuzațiile și care ar fi rolul secretarului general adjunct al Guvernului în dosar înainte de a lua o decizie.

„Am văzut comunicatul Parchetului astăzi. Am sunat-o după aceea pe doamna Trăilă. Am rugat-o ca mâine dimineaţă să vină să purtăm o discuţie, să înţeleg care sunt acuzele care i se aduc şi vom lua mâine o decizie, după discuţia pe care o s-o am cu dânsa. (…) Nu ştiu de ce este acuzată dânsa şi ce rol are în această ecuaţie, pentru că acel cetăţean care a venit la mine în birou, fără să ştiu care este scopul pentru care vine şi să îi ştiu – să spunem – CV-ul, s-a programat prin cabinetul de premier la acea întâlnire, prin colegul care, la rândul lui, este şi el suspect în acest caz”, a spus Bolojan, marţi seara, la Digi24.

Întrebat dacă Cristina Trăilă ar trebui să demisioneze, Ilie Bolojan a evitat să anunțe o măsură înaintea discuției programate pentru miercuri.

El a explicat că, din informațiile pe care le are în acest moment, nu poate stabili exact în ce context este implicată Cristina Trăilă. Bolojan a insistat și asupra faptului că nimeni nu a trebuit să plătească vreodată pentru a obține acces la el.

„Nu ştiu, în afară de ceea ce am văzut astăzi, în ce context este dânsa implicată. Dar niciodată cineva, ca să intre la mine, nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuţii telefonice, nu mă pot pronunţa. (…) Trebuie să văd care este situaţia. Încerc să nu condamn pe cineva înainte de a vedea despre ce este vorba”, a spus el.

Premierul interimar a fost întrebat și despre posibilitatea de a fi chemat la audieri în dosar. Bolojan a declarat că nu se așteaptă la acest lucru, dar a admis că o persoană care a avut o legătură cu situația investigată poate fi invitată să dea declarații.

El a susținut că o eventuală audiere nu ar reprezenta o problemă pentru el, în condițiile în care consideră că a acționat corect și legal în timpul mandatului.

„Nu mă aştept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangenţă sau alta, la un moment dat poţi să fi invitat să dai o declaraţie. (…) Dacă cineva vine în audienţă, spune ceva, nu s-a întâmplat absolut nimic… ce poate să fie? (…) Gândiţi-vă la câte critici am primit în tot acest an… în aşa fel încât să putem să facem ce trebuie pentru România, nu te mai surprinde un alt tip de critică. Important e să ştii că ai conştiinţa curată, că ai făcut tot ceea ce trebuie şi ai procedat corect şi legal. Aşa am procedat în desfăşurarea acestui mandat, pe care Parlamentul României mi l-a încredinţat”, a precizat prim-ministrul.

Reacția premierului interimar vine după ce Direcția Națională Anticorupție a dispus urmărirea penală față de Cristina Trăilă pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Potrivit procurorilor, aceasta ar fi sprijinit, în perioada 3-4 noiembrie 2025, demersurile lui Mihai Barbu pentru exercitarea influenței asupra președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Demersurile ar fi urmărit înlocuirea directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui cu o persoană agreată de omul de afaceri Fănel Bogos. Procurorii susțin că printre foloasele urmărite s-ar fi aflat aprobarea unui dosar de despăgubire de aproximativ trei milioane de euro și diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății acestuia.