Radu Georgescu avertizează asupra unor „bombe economice” în România. Problemele pe care le vede la trei mari companii de la BVB

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra unor riscuri pe care le identifică în economia României și, în special, în situația financiară a unor companii importante listate la Bursa de Valori București. Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta vorbește despre OMV Petrom, Banca Transilvania și One United Properties și susține că investitorii ar trebui să acorde mai multă atenție rapoartelor financiare, fluxurilor de numerar și notelor explicative ale companiilor.

Radu Georgescu susține că avertizează de mai mulți ani asupra dezechilibrelor acumulate în economia românească, de la deficitul bugetar până la deficitul comercial și cel de cont curent.

„Am conturi pe rețelele sociale de șase ani. De patru ani explic că economia României se îndreaptă spre haos economic. Si ca in fundal sunt mai multe bombe economice Acum patru ani era greu de înțeles ce spuneam. Nu interesa pe nimeni de deficitele bugetare din Romania, deficite comerciale, deficite de Cont Curent Politicienii ne anunțau că România este tigrul economic al Europei. Că am depășit Cehia, Slovacia, Ungaria, Grecia. Că Bucureștiul a depășit economic Madridul și Roma !!! Astăzi vezi live ce explicam eu acum 4 ani Si auzi aceste bombe economice deoarece a inceput numaratoarea inversa Si au inceput sa ticaie”, a scris Radu Georgescu.

În continuarea analizei, acesta se oprește asupra situației a trei companii importante de la Bursa de Valori București.

Prima companie analizată este OMV Petrom. Georgescu se raportează la indicatorul PER, respectiv raportul dintre prețul unei acțiuni și profitul pe acțiune, pentru a compara evaluarea companiei cu cea a OMV și MOL.

„Petrom se tranzacționează la un PER de 28. Radu, vorbește românește : ) Pe românește: iti recuperezi banii investiti in 28 de ani OMV, acționarul principal, are un PER de 14. Iar MOL, cea mai mare companie energetică din Ungaria, are 8. Pe românește, acțiunile Petrom sunt de două ori mai scumpe decât acțiunile OMV Si de trei ori mai scumpe decât cele MOL. Analistii S&P spun ca prețul-țintă este de 0,95 lei, cu 24% sub cotația actuală, iar recomandarea de consens este „vinde”.”

Prin această comparație, economistul atrage atenția asupra nivelului la care consideră că este evaluată compania în raport cu alte grupuri energetice din regiune.

Radu Georgescu aduce în discuție și expunerea Băncii Transilvania față de statul român, susținând că aceasta reprezintă 33% din totalul activelor băncii.

Potrivit cifrelor prezentate de acesta, expunerea ar ajunge la 77,68 miliarde de lei, dintre care 66 de miliarde de lei ar reprezenta titluri de stat emise de Guvern.

„Banca Transilvania are o expunere pe statul român de 33% din totalul activelor bancii Mai exact 77.680.000.000 lei 66 de miliarde de lei reprezintă titluri de stat emise de Guvernul României. Guvernul este de departe cel mai mare client al bancii Un client care este la jumatate de pas de Junk”, afirmă Georgescu.

Economistul vorbește apoi despre prețurile la care se tranzacționează titlurile de stat și despre efectul pe care, în interpretarea sa, reevaluarea acestora l-ar putea avea asupra situației financiare.

„Pe bursă, 90% dintre titlurile de stat se vând sub valoarea nominală. Unele au scăderi chiar și de 40%. Daca esti contabil sau intelegi datele financiare, stii ca activele contabile trebuie sa fie reevaluate la pretul pietei Dacă BT ar înregistra în contabilitate titlurile de stat la valoarea reală a pieței, ar avea o pierdere de miliarde de lei. Multe miliarde de lei”, susține Radu Georgescu.

A treia companie analizată este One United Properties. Georgescu se concentrează asupra vânzărilor de proprietăți finalizate, fluxului de numerar operațional și evoluției creditelor bancare.

Potrivit cifrelor prezentate în postarea sa, vânzările de proprietăți finalizate ar fi ajuns la 46 de milioane de lei în primul semestru din 2026, în scădere cu 84% față de perioada comparabilă din 2025.

„În semestrul I 2026, vânzările de proprietăți finalizate au fost de 46 de milioane de lei. O scădere de 84% față de 2025. Din aceata cauza Cash flow-ul operațional a devenit negativ in 2026 Un mare minus de 289 milioane lei pe cash In 6 luni Pentru a compensa aceasta scadere de cash, creditele bancare au crescut cu 27% față de anul trecut.”

În finalul postării, Radu Georgescu îi îndeamnă pe cei care urmăresc economia și companiile listate să nu își bazeze deciziile exclusiv pe informațiile prezentate în presă sau la televiziune.

El recomandă consultarea directă a documentelor financiare publicate de companii, inclusiv a rapoartelor, notelor explicative și situațiilor privind fluxurile de numerar.