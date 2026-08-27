Prețul petrolului scade din nou. Negocierile privind Strâmtoarea Ormuz dau speranțe piețelor

Prețurile petrolului au scăzut joi, 27 august, continuând seria declinurilor din ultimele zile. Investitorii urmăresc negocierile diplomatice din regiune, în condițiile în care perspectiva redeschiderii Strâmtorii Hormuz ar putea reduce perturbările majore ale aprovizionării provocate de războiul din Orientul Mijlociu. În același timp, piața motorinei rămâne sub presiune, stocurile americane de distilate coborând la un nivel extrem de redus pentru această perioadă a anului.

Contractele futures pentru petrolul Brent au coborât joi cu 41 de cenți, echivalentul a 0,5%, până la 87,43 dolari pe baril, la ora 03:30 GMT. Dacă tendința se menține, Brent va înregistra a patra ședință consecutivă de scădere.

Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut, la rândul său, 37 de cenți, sau 0,5%, ajungând la 81,86 dolari pe baril. În cazul WTI ar fi vorba despre a cincea zi consecutivă de declin.

Scăderile sunt alimentate în principal de așteptările privind o posibilă reducere a tensiunilor din jurul Strâmtorii Hormuz și, implicit, de perspectiva reluării unor fluxuri mai mari de petrol prin una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Iranul și Omanul lucrează la finalizarea detaliilor unui acord privind controlul Strâmtorii Ormuz, potrivit unei surse iraniene de rang înalt.

Anunțul vine după ce Gardienii Revoluției din Iran au transmis că cele două țări au convenit asupra modului în care ar urma să împartă controlul asupra căii navigabile care conectează marii producători de petrol din Golf cu piețele internaționale, precum și asupra veniturilor generate de aceasta.

Importanța Strâmtorii Ormuz pentru piața mondială a energiei este uriașă. Înainte de declanșarea războiului americano-israelian împotriva Iranului, la 28 februarie, prin această rută erau transportate cantități de petrol și gaze naturale echivalente cu aproximativ o cincime din consumul mondial al acestor combustibili.

După ce Iranul a încercat să închidă strâmtoarea ca reacție la conflict, fluxurile de petrol au coborât la aproximativ un sfert din nivelurile înregistrate înainte de război, potrivit datelor de monitorizare a navelor.

Posibilitatea redeschiderii strâmtorii a redus o parte din presiunea asupra cotațiilor petrolului.

„Petrolul a scăzut ușor, pe măsură ce perspectivele privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz s-au îmbunătățit în contextul negocierilor aflate în desfășurare”, a declarat Daniel Hynes, strateg senior pentru mărfuri la ANZ.

Specialistul avertizează însă că situația rămâne fragilă, iar problemele de aprovizionare nu au dispărut.

„Persistă îngrijorările privind deficitul de pe piața petrolului”, a precizat acesta.

În paralel, prim-ministrul Qatarului urmează să se deplaseze joi în Iran pentru relansarea negocierilor diplomatice care urmăresc încheierea conflictului, ajuns aproape de pragul de șase luni.

Statele Unite și-au suspendat atacurile asupra Iranului de aproximativ o lună și încearcă să intensifice presiunea economică asupra Teheranului. Situația a determinat investitorii să ia în calcul o posibilă reducere a perturbărilor aprovizionării cu energie din regiunea Golfului.

Un acord rămâne însă dificil de obținut, având în vedere diferențele dintre cererile părților pentru încetarea conflictului.

Iranul a atacat inclusiv transporturi maritime din Golf și din Strâmtoarea Ormuz în încercarea de a-și impune controlul asupra rutei.

Oficialii iranieni au avertizat, de asemenea, că strâmtoarea nu va fi redeschisă decât dacă Statele Unite își respectă angajamentele asumate prin acordul interimar de încetare a focului convenit în luna iunie, care ulterior s-a destrămat.

Priyanka Sachdeva, director pentru analiza piețelor la Phillip Nova, consideră că riscurile vor continua să influențeze cotațiile petrolului, deoarece principalele probleme care au declanșat conflictul sunt departe de a fi rezolvate.

„În centrul disputei rămâne programul nuclear al Iranului, iar acesta este puțin probabil să fie soluționat rapid (…) Iranul înțelege, de asemenea, importanța poziției sale geografice și avantajul strategic pe care i-l oferă Strâmtoarea Hormuz, astfel că riscul unei incertitudini prelungite rămâne”, a declarat Priyanka Sachdeva.

În aceste condiții, piața ar putea continua să includă în prețul petrolului o componentă suplimentară determinată de conflict.

„Atât timp cât persistă riscul asupra aprovizionării, o anumită primă de război poate continua să fie inclusă în prețul petrolului.”

O altă problemă importantă pentru piața energetică este situația motorinei. Războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina afectează capacitatea mondială de producție și export.

Mai multe rafinării din Orientul Mijlociu au fost avariate în timpul conflictului, în timp ce Ucraina a atacat mai multe rafinării din Rusia. Loviturile au redus exporturile provenite de la unul dintre principalii furnizori mondiali de motorină.

Efectele diminuării producției globale încep să fie vizibile și în evoluția stocurilor.

Administrația pentru Informații în domeniul Energiei din SUA (EIA) a raportat că stocurile de distilate, categorie care include motorina și combustibilul pentru încălzire, au scăzut cu 2,2 milioane de barili în săptămâna încheiată la 21 august.

Stocurile au ajuns astfel la 103,4 milioane de barili.

Potrivit lui Daniel Hynes, acesta este cel mai redus nivel al stocurilor de distilate înregistrat vreodată pentru această perioadă a anului, situație care menține presiunile asupra pieței motorinei chiar dacă prețul petrolului brut a intrat pe o traiectorie descendentă.