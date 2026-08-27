Decizie definitivă privind ROMATSA. Înalta Curte anulează suspendarea certificatului de furnizor de servicii de trafic aerian

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis recursurile formulate de ROMATSA și Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) împotriva hotărârii Curții de Apel București prin care fusese dispusă suspendarea, pentru o lună, a certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de trafic aerian. Instanța supremă a respins ca inadmisibilă acțiunea care a stat la baza hotărârii. Decizia este definitivă.

Înalta Curte a schimbat soluția pronunțată anterior de Curtea de Apel București în dosarul privind certificatul ROMATSA.

Judecătorii au admis recursurile formulate de Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA RA și de Autoritatea Aeronautică Civilă Română împotriva încheierii din 23 decembrie 2025 și a sentinței civile nr. 360 din 27 februarie 2026.

„Respinge cererile de sesizare a Curţii de Justiţie Uniunii Europene, formulate de recurenta-pârâtă Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa RA şi de intimaţii-reclamanţi. Admite recursurile declarate de recurentele-pârâte Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa RA şi de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) împotriva încheierii din 23 decembrie 2025 şi a sentinţei civile nr. 360 din 27 februarie 2026, ambele pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal”, se arată în minuta instanței.

Instanța supremă a casat în parte hotărârile atacate și, după rejudecare, a admis excepția inadmisibilității acțiunii.

„Casează, în parte, încheierea şi sentinţa recurate şi, rejudecând: Admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii. Respinge, ca inadmisibilă, acţiunea formulată de reclamanţii Constantinescu Stelian, Galan Ioana-Alexandra, Păduraru Vlad-Ionuţ, Nedelcu Alexandra, Biţianu Simona-Georgiana, Tuică Gabriela şi Cominceanu Mihai, în contradictoriu cu pârâţii Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA RA, Autoritatea Aeronautică Civilă Română R.A. (AACR) şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Definitivă”, se precizează în minuta deciziei.

Prin această hotărâre definitivă este înlăturată soluția Curții de Apel București care prevedea suspendarea pentru o lună a certificatului de furnizor de servicii al ROMATSA.

Dosarul a ajuns la Înalta Curte după hotărârea pronunțată pe 27 februarie de Curtea de Apel București.

Instanța hotărâse suspendarea, pentru o perioadă de o lună calendaristică, a certificatului de furnizor de servicii al ROMATSA, măsura urmând să se aplice de la momentul rămânerii definitive a sentinței.

„Admite, în parte, cererea de suspendare cum a fost completată sub aspectul cadrului procesual pasiv la data de 28.11.2024 şi cum a fost precizată la data de 22.10.2025 (…). În temeiul art. 27 alin. 5 din Ordonanţă nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare: Dispune suspendarea pe o perioadă determinată de o lună calendaristică pentru Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA SA, de către autorităţile emitente a certificatului de furnizor de servicii număr: CN 01, ediţia 3.0 eliberat de R.A Autoritatea Aeronautică Civilă Română la data de 14 iunie 2023, începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe”, se menționa în minuta Curții de Apel.

Instanța respinsese atunci cererea formulată în contradictoriu cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Posibila suspendare a certificatului ROMATSA a generat preocupări inclusiv la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

În ședința CSAT din luna iunie au fost analizate implicațiile pe care suspendarea certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană le-ar fi putut avea asupra continuității serviciilor de navigație aeriană și asupra securității spațiului aerian.

ROMATSA asigură servicii de trafic aerian pentru aeronavele care operează în spațiul aerian aflat în responsabilitatea României. În urma deciziei definitive a Înaltei Curți, măsura suspendării pentru o lună dispusă de Curtea de Apel București nu mai produce efecte.