Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a respins miercuri, într-o ședință desfășurată de la ora 13:30, solicitarea de rediscutare a deciziei de retragere a licenței pentru postul de televiziune Realitatea Plus. Ședința, transmisă în direct pe canalul de YouTube al CNA, a arătat că majoritatea membrilor au votat împotriva cererii depuse de PHG Media Invest SRL (adresele nr. 3984 și 3984/1/08.04.2026). Doar trei membri – Georgică Severin, Lucian Dindirică și Daniela Bârsan – au votat pentru rediscutarea deciziei, restul voturilor fiind împotrivă.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis marți retragerea licenței postului de televiziune Realitatea Plus, ca urmare a neplății amenzilor aplicate între ianuarie 2024 și septembrie 2025. Aceeași măsură a fost luată și pentru Gold FM. Propunerea a fost formulată de vicepreședintele CNA, Valentin Jucan.

În cazul Realitatea Plus, doi membri ai CNA – Georgică Severin și Lucian Dindirică – s-au retras de la vot, în timp ce pentru Gold FM, Georgică Severin a votat împotrivă, iar Lucian Dindirică s-a retras de la vot.

Ședința, care a început la ora 13:30, a avut pe primul punct al ordinii de zi „Discutarea solicitării de rediscutare/plângere prealabilă privind decizia CNA de retragere a licenței Realitatea Plus”. Aceasta a fost convocată deoarece postul condus de Maricel Păcuraru a prezentat dovezi prin care a încercat să conteste decizia inițială.

„Plata amenzilor a fost făcută mult peste termenul de 6 luni. Nu ne putem răzgândi. Legea spune că CNA retrage licenţa dacă plata nu a fost făcută în 6 luni. Eu rămân cu tărie cu votul pe care l-am dat ieri. Ieri am luat o decizie clară pe documentele pe care le aveam. A fost un caz concret şi concis. CNA nu s-a apucat brusc să-şi facă treaba, CNA a făcut curăţenie din punct de vedere juridic. Toţi au plătit amenzile, mai puţin acest radiodifuzor”, a afirmat vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, în timpul ședinței, potrivit paginademedia.ro.

Daniela Bârsan, membră CNA și fostă consilieră pe comunicare a fostului președinte Klaus Iohannis: „Aş vrea un punct de vedere oficial cu privire la amenzile acestea, de la serviciul nostru juridic. Mi-aş fi dorit ca procedura desfăşurată de consiliu să fie una completă. De ce nu am transmis înştiinţare cu privire la amenzile pe 2024?”.

Mircea Toma, membru CNA, a afirmat: „Nu şi-a imaginat nimeni că o să mai fie amenzi pe 2023-2024. Ei aveau timp 6 luni să plătească amenzile”.

Realitatea Plus, postul care l-a prezentat pe Călin Georgescu drept „președintele ales”, își va opri emisia după aproape 7 ani sub actuala denumire, ca urmare a deciziei CNA din 7 aprilie. Televiziunea lui Maricel Păcuraru continua linia Realitatea TV, care fusese închisă tot de CNA în octombrie 2019, când licența nu i-a mai fost prelungită. Practic, Realitatea se închide după 25 de ani de emisie.

CNA a retras licența Realitatea Plus din cauza amenzilor neplătite în 2024, totalizând 605.000 de lei din 28 de sancțiuni, conform paginademedia.ro. Postul achitase însă amenzile primite în 2025. Vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, și membrul CNA Monica Gubernat au precizat că oprirea emisiunii va fi implementată în zilele următoare și că interdicția se aplică și pe platformele online, inclusiv YouTube și Facebook.