Fostul ministru Elena Udrea a reacționat după decizia instanței, afirmând că suspendarea hotărârii CNA confirmă criticile apărute anterior în spațiul public.

Aceasta a transmis că, în opinia sa, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a acționat abuziv în cazul Realitatea Plus și al postului de radio Gold FM. Udrea a arătat că nu este vorba despre instituții media obișnuite, ci despre voci pe care le-a descris ca fiind critice la adresa actualei guvernări.

Fostul ministru a susținut că acțiunea CNA ar indica o tendință a statului de a elimina prezențele incomode din spațiul mediatic și a criticat modul în care funcționează instituția. Ea a afirmat că deciziile sunt influențate politic și că există o lipsă de credibilitate, invocând modul de numire al membrilor și deciziile luate de-a lungul timpului.

În același mesaj, aceasta a considerat că intervenția instanței reprezintă o limitare a unui derapaj și a ridicat problema responsabilității în astfel de situații, sugerând inclusiv necesitatea modificării legislației privind CNA.

„Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de ridicare a licenței postului de televiziune Realitatea Plus! Hotărârea instanței confirmă ceea ce mulți au spus de ieri: CNA a acționat abuziv în cazul Realitatea și în cazul Gold Fm. Nu vorbim despre două instituții de media oarecare ci, de două voci puternice antisistem și de opoziție la actuala guvernare. Acțiunea în forță a CNA arată tentația periculoasă a statului de a înlătura prezentele incomode din peisajul mediatic. Credibilitatea CNA este praf, din cauza politizării sale totale, de la modul în care sunt numiți membrii săi, DOAR PE CRITERIUL SUSȚINERII POLITICE, până la deciziile ostentativ părtinitoare luate de-a lungul timpului. Adică mereu în favoarea celor care reprezintă majoritatea politică de la guvernare! Astăzi, o instanță a pus frână acestui derapaj. Când statul începe să decidă cine are voie să vorbească și cine nu, nu mai discutăm despre reglementare. Discutăm despre control și abuz. Cine răspunde? Soluție: schimbați Legea CNA! P.S. Cei care astăzi vă bucurați de ce s-a întâmplat Realității și radioului Gold FM, nu uitați ca după schimbarea puterii, vi se va întâmpla vouă!”, scrie fostul ministru Elena Udrea într-o postare pe Facebook.

Internauții nu au fost însă deloc blânzi cu fostul ministru. Iată doar câteva dintre reacțiile la postarea fostului ministru al Turismului:

„Ce ar fi sa nu iti mai dai cu parerea? Uiti ca esti o fosta condamnata? Vezi-ti de familia ta ca e singura care te-a sustinut la greu…nu Realitatea….reprofileaza-te!” „Ma asteptam sa cunoasteti legea sau cel putin sa va informati mai bine.” „Nu mai visa și tu cu ochii deschiși. Ai fost parte din dezastru și acuma judeci pe cei care încearcã sã repare ce voi ați secat?” „Nu ma gândeam vreodată ca Elena Udrea poate avea apucături comuniste….dar se mai schimbă omul …..după propriile interese…..păcat!” „Sincer, credibilitatea dumneavoastră este praf după această postare. Știu că ați pătimit mult dar nu cred că asta trebuie să vă închidă ochii, sfidând realitatea zilnică.”

Curtea de Apel București a decis suspendarea executării hotărârii CNA prin care fusese retrasă licența postului Realitatea Plus.

Potrivit minutei instanței, cererea de suspendare a fost admisă, iar decizia este executorie, cu drept de recurs în termen de cinci zile de la comunicare.

„Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA 259/07.04.2026. Executorie. (…). Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti”, se arată în minuta deciziei de miercuri.

Anterior, Consiliul Național al Audiovizualului decisese retragerea licenței pentru Realitatea Plus, invocând neplata amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 – septembrie 2025.

Aceeași măsură a fost aplicată și în cazul postului de radio Gold FM, în baza prevederilor legale care stabilesc că licența poate fi retrasă dacă amenzile nu sunt achitate în termen de șase luni de la aplicare.

„Întrunit în şedinţa publică din data de 07.04.2026, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat situaţia radiodifuzorilor care nu au depus dovada achitării amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 – septembrie 2025. În temeiul dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora: ‘Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii: (…) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia’, Consiliul a decis retragerea licenţelor audiovizuale deţinute de societăţile PHG MEDIA-INVEST S.R.L (pentru Realitatea Plus) şi ANGUS RESOURCES S.R.L. (pentru Gold FM)”, se arată într-un comunicat transmis de CNA.

Propunerea de retragere a licențelor a fost făcută de vicepreședintele CNA, Valentin Jucan. În cazul Realitatea Plus, doi membri ai Consiliului nu au participat la vot, iar în cazul Gold FM au existat atât abțineri, cât și voturi împotrivă.