Elena Udrea susține că decizia de a scoate la vânzare sau de a lichida companii de stat repetă greșeli istorice, ignorând consecințele unor privatizări similare din ultimele decenii. Fostul ministru afirmă că exemplele anterioare arată pierderi semnificative pentru stat și degradarea unor active industriale strategice.

„Vindem din nou pe nimic, în timp ce Europa cumpără înapoi! Guvernul anunță lichidarea sau vânzarea a 22 de companii de stat. Sună bine pe hârtie. Dar, Guvernul ar trebui să învețe din lecțiile trecutului, pe care însă, alege să le ignore”, a transmis aceasta.

În argumentația sa, Udrea enumeră cazul combinatului Sidex Galați, despre care afirmă că a fost vândut în 2001 pentru 70 de milioane de dolari și ulterior afectat de tranzacții controversate. Ea susține că, în prezent, activul este scos la licitație la o valoare mult mai mare, fără a atrage investitori, riscând să devină nefuncțional.

Totodată, fostul ministru invocă situația Șantierului Naval Mangalia, unde, potrivit acesteia, parteneriatele externe au dus la acumularea de datorii și la intrarea în dificultate financiară, în lipsa unei intervenții eficiente a statului.

În analiza sa, Elena Udrea detaliază și alte cazuri considerate relevante pentru modul în care statul a gestionat activele industriale. Ea face referire la Petrotub Roman și Tepro Iași, menționând schimbări succesive de proprietate și decizii controversate privind datoriile.

„▸ Sidex Galați — vândut în 2001 pentru 70 de milioane de dolari. Trecut prin Mittal, apoi prin Liberty Group, care l-a delapidat cu 300 de milioane de euro prin tranzacții fictive, inclusiv cu Gazprom. Astăzi, fostul Sidex e scos la licitație la 690 de milioane de euro. Nimeni nu cumpără. Un combinat strategic stă să devină ruine. ▸ Șantierul Naval Mangalia — privatizat către Daewoo, apoi către Damen Olanda. Partenerul olandez a acumulat 200 milioane euro datorii față de propria companie-mamă, a cerut el însuși falimentul, a refuzat planul de reorganizare. Acum activele vor fi preluate chiar de Damen, pe nimic. Un șantier strategic — vital în contextul reînarmării europene — dispare pentru că statul a stat cu mâinile în sân 7 ani iar acum e incapabil de o soluție. ▸ Petrotub Roman — vândut pe mai nimic grupului Mittal, cu datorii șterse ilegal (Comisia Europeană a decis că statul a acordat ajutoare de stat preferențiale). Acum fabrica a ajuns la firma ucraineană Interpipe, iar Tepro Iași la Metinvest — patronul lui Ahmetov”, a precizat aceasta.

Fostul ministru citează și date ale Curții de Conturi, potrivit cărora aproape jumătate dintre companiile privatizate între 1991 și 2019 au fost ulterior radiate sau dizolvate, iar statul ar fi suportat costuri suplimentare semnificative.

Elena Udrea susține că problema principală nu este proprietatea de stat, ci modul de administrare a companiilor. Ea consideră că numirile politice și lipsa profesionalizării managementului au afectat performanța economică.

„Guvernul și susținătorii lui ne spun ca: “Managementul de stat e prost.” – Adevărat, dar soluția nu e să reformezi proprietatea, ci managementul. Soluția e să oprești practica de a numi directori de partid și sinecuriști în conducerea companiilor strategice. Dacă pui un manager competent, remunerat corect și responsabilizat real, companiile de stat pot fi profitabile. Hidroelectrica a demonstrat-o”, a afirmat aceasta.

În același timp, fostul ministru compară direcția României cu politicile adoptate de alte state europene, care, potrivit afirmațiilor sale, investesc în sectoare strategice și își consolidează controlul asupra infrastructurii critice.

„Germania naționalizează rețelele de energie. Franța recumpără participații în apărare. Italia blochează vânzarea capacităților strategice. Comisia Europeană lansează CHIPS Act, Defence Industry Act, STEP, ceea ce înseamnă ca Europa reindustrializează masiv”, a transmis Udrea.

În finalul mesajului, Elena Udrea avertizează că România ar pierde o oportunitate majoră de dezvoltare industrială, într-un context internațional favorabil relocalizării producției și creșterii investițiilor în apărare.