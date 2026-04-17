Bolojan a precizat că raportul prezentat de vicepremierul Oana Gheorghiu a fost discutat în ultima ședință de Guvern și că nu au existat obiecții. Totodată, premierul a subliniat că această măsură este inclusă în programul de guvernare al coaliției PSD-PNL-USR-UDMR.

„Toată această vânzare de pachete ține de programul de guvernare, e trecut acolo, de discuțiile avute pe parcursul acestor luni, inclusiv raportul prezentat de doamna vice-priministru a fost discutat în grupuri de lucru cu reprezentanții tuturor partidelor. A fost o informare în ședința de guvern, iar la întrebarea dacă sunt rezerve nu a fost nicio rezervă și a fost adoptat în ultima ședință de guvern. Se speculează din punct de vedere politic. Întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice”, a declarat premierul.

Premierul susține că vânzarea unor pachete minoritare va duce la o mai bună administrare a companiilor.

„E vorba de vânzarea unor pachete minoritare, în așa fel încât statul să rămână majoritar pentru că unele sunt companii strategice. Ce rezolvă vânzarea de acțiuni: noi avem o piață de capital restrânsă, și pentru a dezvolta piața de capital înseamnă că companiile vor fi administrate mai bine. Înseamnă că vor fi mai transparent administrate și va fi un câștig pentru bugetul de stat”, a declarat Bolojan.

”De ce? Pentru că indiferent cine ar fi premier în perioada următoare, v-am spus, rezervele din cămară sunt foarte reduse. Nu poţi să vii să creezi aşteptări populaţiei, pe care să nu le poţi după aceea onora”, a afirmat premierul Bolojan.

Premierul a mai afirmat că există un motiv despre care nu se discută public, respectiv faptul că în acest mandat ar fi „deranjat destul de mult”, prin măsurile luate pentru a evita „risipirea bugetului de stat”.

„Am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă, la o întâlnire cu PNL București, ar fi afirmat că „înjurăturile sunt o binecuvântare”, Ilie Bolojan a confirmat că ar fi spus ceva de acest gen.

El a explicat că prin această idee s-a referit la criticile venite din partea celor afectați de măsurile considerate corecte, precizând că reacțiile negative apar atunci când sunt „închise robinetele” și sunt expuse anumite zone sensibile, ceea ce ar indica, în opinia sa, că deciziile luate sunt necesare.

Sorin Grindeanu a anunțat vineri că PSD va depune luni, în Parlament, un proiect de lege care prevede interzicerea, pentru o perioadă de doi ani, a vânzării de acțiuni deținute de stat la companiile profitabile.

Inițiativa vine la doar o zi după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat în ședința de Guvern un set de propuneri privind restructurarea companiilor de stat. Măsurile au fost elaborate în urma unei analize care a durat câteva luni și la care au participat și miniștri ai PSD.

Printre companiile analizate pentru listare se numără:

CEC Bank

Compania Națională Aeroporturi București

Administrația Porturilor Maritime Constanța

Societatea Națională a Sării (Salrom)

Loteria Română

Imprimeria Națională

Poșta Română

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat joi seara că analiza referitoare la listarea companiilor de stat a fost efectuată în ultimele luni, cu implicarea tuturor partidelor din coaliția de guvernare, inclusiv a miniștrilor PSD.