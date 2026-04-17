Potrivit proiectului de lege, social-democrații propun interzicerea, până la 31 decembrie 2027, a înstrăinării acțiunilor deținute de stat la companii și societăți naționale, instituții de credit și alte entități unde statul este acționar, indiferent de participație.

Măsura nu s-ar aplica însă companiilor care înregistrează pierderi timp de cinci ani consecutiv sau celor aflate în insolvență prin hotărâre judecătorească definitivă, precum și participațiilor a căror valoare totală nu depășește 5 milioane de lei pentru fiecare entitate, potrivit proiectului.

”PSD-ul se opune vânzării companiilor de stat profitabile. Vreau să facem o distincţie între aceste lucruri, ca să nu există confuzie. Ne opunem şi am rugat – fiindcă mai demult a avut o iniţiativă de acest tip -, l-am rugat pe liderul senatorilor, Daniel Zamfir, luni să depună un proiect de lege în Parlament care să facă acest lucru şi să interzicem, pe o perioadă de doi ani, am mai avut treaba asta, vânzarea de acţiuni la companiile de stat profitabile”, a declarat Sorin Grindeanu, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Sighetu Marmaţiei.

Social-democrații propun exceptarea de la această măsură a companiilor din domenii strategice, precum înzestrarea militară, resursele naturale, energia și transporturile.

„În cazul în care statul este acționar unic sau acționar majoritar al unor agenți economici al căror obiect principal de activitate se circumscrie domeniilor de interes strategic privind resursele naturale, înzestrarea militară, infrastructura de transport sau energia electrică și termică, înstrăinarea de acțiuni prevăzută la alin. (1) este permisă numai în măsura în care, în urma acesteia, statul păstrează cel puțin 50% plus una din totalul acțiunilor cu drept de vot ale respectivei societăți, companie sau instituție de credit”, mai reiese din proiectul redactat de social-democrați.

Sorin Grindeanu a anunțat vineri că PSD va depune luni în Parlament un proiect de lege care prevede interzicerea, pentru o perioadă de doi ani, a vânzării acțiunilor la companiile de stat profitabile.

Demersul vine la o zi după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat în ședința de Guvern propuneri privind restructurarea companiilor de stat, elaborate în urma unei analize derulate pe parcursul mai multor luni, la care au participat și miniștri social-democrați.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, a anunțat vineri, într-o postare pe rețelele sociale, o nouă inițiativă legislativă prin care partidul urmează să depună la Senat un proiect de lege.

Propunerea vizează blocarea temporară a vânzării acțiunilor deținute de stat în companiile strategice, unde acesta este acționar.

Potrivit acestuia, proiectul a fost deja finalizat și prevede interzicerea, pentru cel puțin doi ani, a vânzării participațiilor statului în societăți de interes strategic care nu înregistrează pierderi financiare.

„OPRIM VÂNZAREA DE ACȚIUNI LA SOCIETĂȚILE ȘI COMPANIILE UNDE STATUL ESTE ACȚIONAR

Acum am finalizat proiectul de lege prin care vom interzice, cel puțin pentru următorii doi ani. Vânzarea de acțiuni ale societăților/companiilor de interes strategic unde statul este acționar și care nu înregistrează pierderi financiare.

Luni dimineața PSD va depune la Senat proiectul de lege.”, a transmis Daniel Cătălin Zamfir pe Facebook.

„PSD se opune demersurilor asumate de prim-ministrul Bolojan și de vicepremierul Oana Gheorghiu privind vânzarea unor companii de stat profitabile, care au rol major în ansamblul de securitate al țării. Inițierea unui astfel de demers de la cel mai înalt nivel guvernamental reprezintă un act de sfidare la adresa românilor! PSD nu a fost consultat pe tema vânzării unor pachete de acțiuni din companiile strategice. Nu a existat nicio discuție în Coaliție pe acest subiect, iar reprezentanții PSD din Guvern s-au opus explicit inițiativei prim-ministrului și viceprim-ministrului.

Scoaterea la vânzare a celor mai profitabile companii de stat, în plină criză energetică și financiară, reprezentă un atentat la siguranța națională a statului român. Este cu atât mai grav cu cât tendința generală la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene este de naționalizare sau de răscumpărare a activelor unor companii de stat, pentru a-și consolida securitatea energetică și economică. Invocarea PNRR pentru justificarea acestei inițiative reprezintă un act de dezinformare publică.

Nu există vreo obligație a României de a vinde, în plină criză energetică și financiară, companii precum Romgaz, Salrom, Romarm, CEC Bank, Portul Constanța sau Compania de Aeroporturi București. Singura companie la care se face referire este Hidroelectrica, pentru care România s-a angajat, la momentul redactării PNRR, să listeze la bursă un pachet de 15%, nu 20%, cum propune vicepremierul Oana Gheorghiu.

Chiar și în acest caz, având în vedere conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, care pun o presiune uriașă asupra securității energetice a României, premierul, vicepremierul și ministrul Fondurilor Europene ar fi trebuit să fi renegociat jalonul respectiv (122), nu să scoată la vânzare cea mai profitabilă companie din sistemul energetic național.”, se arată într-un comunicat al celor de la PSD.

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a declarat că intenția Executivului de a lista la bursă anumite companii de stat nu are o justificare economică.

”Şi a apărut surprizător a doua listă în şedinţa de Guvern, cea a companiilor care ar trebui listate. În nota de informare sunt şi fraze mincinoase din punctul meu de vedere, pentru că acolo se spune că în Comitetul de Reformă ţinut cu o zi înainte s-ar fi obţinut o aprobare de principiu asupra acestei liste. Fals, nu am discutat aşa ceva, pot pune documentele la dispoziţia dumneavoastră asupra ceea ce am discutat, adică prima listă, cea referitoare la restructurări. Nu are logică, nu are logică economică într-un astfel de moment în care vedem că state membre din Uniunea Europeană, Germania, spre exemplu, naţionalizează distribuitorul principal de gaze pentru a putea să facă faţă crizei energetice din această perioadă”, a transmis Radu Oprea.

Acesta a afirmat că o astfel de propunere nu ar aduce beneficii cetățenilor și că nu are o justificare economică în contextul actual. Potrivit acestuia, în condițiile în care, de exemplu, Romgaz ar urma să exploateze gaze în 2027, valoarea de piață a companiei ar crește semnificativ, ceea ce ridică întrebarea oportunității unor astfel de decizii în prezent.

Radu Oprea a întrebat cui ar folosi o asemenea măsură și dacă aceasta servește intereselor românilor, susținând că, în opinia sa, răspunsul este negativ. De asemenea, el a ridicat semne de întrebare cu privire la interesele reprezentate de inițiativa Oanei Gheorghiu, menționând că aceasta a fost ulterior preluată și pe pagina de Facebook a premierului Ilie Bolojan.