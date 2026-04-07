Programul „Femeia Antreprenor” va fi extins în 2026, fiind considerat de Gabriela Firea drept o reușită a guvernării social-democrate. Aceasta a subliniat rolul inițiativei în susținerea mediului de afaceri feminin și în dezvoltarea companiilor deținute de femei.

În același context, oficialul a transmis pe Facebook că în bugetul votat pentru 2026 există resursele necesare pentru finanțarea celor 1.000 de firme și a încurajat femeile manager să își dezvolte afacerile și să se înscrie în viitoarea sesiune de finanțare.

„40.000 de euro finanțare de la stat pentru 1.000 de companii conduse de doamne! Programul “Femeia antreprenor”, o reușită a guvernării social-democrate, oferă un sprijin real pentru afacerile româncelor. În bugetul votat de colegii mei social-democrați pentru anul 2026, există resurse pentru finanțarea a 1.000 de firme deținute de femei, cu granturi de până la 200.000 de lei. Încurajăm toate femeile manager să-și dezvolte bussines-ul și să se înscrie în viitoarea sesiune de finanțare”, a scris Gabriela Firea pe Facebook

Potrivit declarațiilor sale, programul a fost accesat de-a lungul timpului de antreprenoare din domenii variate, precum producție, servicii, IT sau sănătate. Printre beneficiari s-au numărat afaceri precum ateliere de croitorie, laboratoare de patiserie și panificație, clinici medicale conduse de femei, pensiuni, restaurante, agenții de publicitate sau firme de software.

„Doamnele care dețin ateliere de croitorie sau laboratoare de patiserie/panificație, clinicile medicale conduse de femei, pensiunile sau restaurantele, chiar și agențiile de publicitate sau firmele de software, au primit până acum finanțare de la stat”, a mai scris social-democrata.

Gabriela Firea a reamintit că programul „Femeia Antreprenor” a fost lansat în 2022, cu un buget de peste 157 de milioane de lei, fiind destinat inițial afacerilor aflate la început de drum. Ulterior, criteriile de acordare a finanțării au fost modificate în 2024, în mandatul fostului ministru Ștefan Radu Oprea, actual secretar general al Guvernului.

În urma acestor schimbări, bugetul a fost suplimentat la 200 de milioane de lei, iar programul a trecut de la finanțarea startup-urilor la acordarea de granturi pentru creșterea și dezvoltarea companiilor conduse de femei.

„Programul “Femeia Antreprenor” este un pilon important în strategia de dezvoltare a IMM-urilor din România. Programul a debutat în 2022, cu un buget alocat de 157,6 milioane RON, și se adresa afacerilor la început de drum. Criteriile au fost schimbate în 2024, în mandatul de ministru al colegului meu Stefan Radu Oprea, actualul secretar general al Guvernului. Bugetul a fost suplimentat la 200 milioane de lei, adică 200.000 de lei pentru fiecare finanțare. Și s-a trecut de la finanțarea afacerilor „start-up” la acordarea de granturi pentru creșterea si dezvoltarea companiilor conduse de femei”, a explicat Firea.

În prezent, sunt în curs de finalizare plățile pentru firmele înscrise în ediția din 2024 a programului. Totodată, anul 2025 a fost unul de tranziție din punct de vedere bugetar, în contextul dificultăților legate de resursele financiare.

„În prezent, se finalizează plățile pentru afacerile înscrise în program în 2024. Din păcate, Bugetul pe anul 2025 a fost unul de tranziție și se știe deja ce s-a întâmplat anul trecut cu resursele”, a conchis ea.

În final, Gabriela Firea a transmis un mesaj de susținere pentru antreprenoarele din România, subliniind importanța acestora pentru viitorul economiei.

Programul „Femeia Antreprenor” este o schemă de sprijin financiar de tip minimis, creată pentru a încuraja și susține afacerile înființate și conduse de femei din România. Scopul principal al acestui program este stimularea dezvoltării structurilor economice private gestionate de antreprenoare, precum și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora.

Inițiativa urmărește să contribuie la o creștere economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă, punând accent pe digitalizare, inovare, dezvoltare durabilă și pregătire antreprenorială. În același timp, programul ține cont de provocările specifice cu care se confruntă femeile în mediul de afaceri, inclusiv dificultatea de a menține echilibrul între viața profesională și cea de familie, dar și prejudecățile care încă există la nivel local.

Pentru a fi eligibile, firmele trebuie să respecte anumite condiții clare. În cazul IMM-urilor, cel puțin unul dintre asociați trebuie să fie femeie și să dețină minimum 50% din părțile sociale sau acțiuni. În cazul cooperativelor înființate conform legislației specifice, criteriul este considerat îndeplinit dacă majoritatea membrilor din Consiliul de Administrație sunt femei.

„Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local. Societățile eligibilite trebuie să respecte criteriul conform căruia cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei”, informează Ministerul Economiei.

Prin acest program, statul oferă granturi nerambursabile care pot fi folosite pentru dezvoltarea afacerilor, extinderea activității sau creșterea competitivității pe piață, contribuind astfel la consolidarea rolului femeilor în economie.