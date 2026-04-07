Ministrul Florin Barbu a subliniat într-o postare realizată pe pagina de Facebook a ministerului de resort că dialogul cu partenerii externi este important pentru transformarea acestui potențial în proiecte concrete.

În același timp, a evidențiat dorința de a construi o cooperare bilaterală mai puternică, care să nu se limiteze doar la exporturile tradiționale de cereale și animale, ci să includă și schimburi de expertiză, tehnologie și bune practici, în beneficiul fermierilor și al mediului de afaceri din ambele state.

În acest context, a fost reiterat interesul pentru continuarea exporturilor românești de cereale și animale, dar și pentru extinderea colaborării în domenii precum agricultura durabilă, schimbul de expertiză, cercetarea agricolă, irigațiile și utilizarea tehnologiilor moderne în agricultură.

„Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației Române a Producătorilor de Marcă, în cadrul căreia au fost abordate teme de interes pentru buna funcționare a pieței agroalimentare și pentru dezvoltarea sectorului de profil din România. În cadrul discuțiilor, reprezentanții asociației au prezentat activitatea organizației și o serie de propuneri privind îmbunătățirea cadrului legislativ, printre subiectele abordate numărându-se și posibile modificări ale legislației privind practicile comerciale neloiale”, a informat Florin Barbu.

Tot marți, Florin Barbu a avut o întâlnire cu ambasadorul Republicii Arabe Egipt în România, Mohammed Orfy, în cadrul căreia au fost discutate modalitățile de consolidare a cooperării bilaterale în domeniul agricol și agroalimentar. Discuțiile au vizat oportunitățile de creștere a exporturilor românești și extinderea colaborării în sectoare precum agricultura durabilă, irigațiile și tehnologiile moderne.

„Ministerul Agriculturii susține dialogul constant cu reprezentanții mediului asociativ și ai industriei alimentare, pentru a identifica soluții care să răspundă concret provocărilor din piață. Ne dorim un cadru echilibrat, corect și funcțional, care să sprijine dezvoltarea sectorului agroalimentar și să protejeze interesele tuturor actorilor implicați”, a declarat Florin Barbu.

În cadrul întâlnirii au fost analizate și perspectivele dezvoltării relațiilor dintre cele două țări, cu accent pe intensificarea schimburilor comerciale și valorificarea oportunităților existente pentru produsele agroalimentare românești pe piața egipteană.

Potrivit Ministerului Agriculturii, Egipt rămâne un partener important pentru agricultura românească, fiind în ultimii ani una dintre piețele relevante de desfacere pentru produsele agroalimentare din România, în special pentru grâu și porumb.

