Oana Țoiu discută extinderea parteneriatului cu Egiptul. România propune proiecte economice și noi investiții în regiune

Oana Țoiu a avut o întrevedere cu ministrul egiptean de Externe, Badr Abdelatty, în marja reuniunii Consiliului de Asociere UE–Egipt. Discuțiile au vizat extinderea cooperării economice, creșterea exporturilor de cereale românești și dezvoltarea unei zone economice libere dedicate companiilor românești interesate de piața africană. Întâlnirea a avut loc într-un an simbolic pentru relațiile bilaterale, marcat de împlinirea a 120 de ani de relații diplomatice între România și Egipt.

Oana Țoiu a transmis că dialogul cu partea egipteană a fost concentrat pe proiecte economice concrete și pe identificarea unor noi oportunități de dezvoltare pentru companiile românești în regiune. Potrivit șefei diplomației române, reuniunea Consiliului de Asociere UE–Egipt a oferit cadrul pentru discutarea unor obiective cu impact direct asupra relațiilor economice dintre cele două state.

„Consiliul de Asociere UE–Egipt a fost o bună ocazie să discut cu ministrul afacerilor externe al Egiptului, Badr Abdelatty despre creşterea exportului de cereale din România, ideea unei zone economice libere dedicate companiilor româneşti care vor să se extindă în Africa şi viitorul francofoniei şi întărirea parteneriatelor academice”, a notat pe Facebook ministrul de Externe.

Oficialul român a evidențiat importanța strategică a Egiptului pentru economia românească, subliniind că această țară reprezintă unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai României din afara Uniunii Europene.

Valoarea schimburilor comerciale dintre cele două state depășește anual un miliard de euro, iar autoritățile de la București și Cairo urmăresc extinderea colaborării în domenii cu potențial ridicat de creștere.

Pe lângă componenta economică, dialogul dintre cele două state vizează consolidarea colaborării în sectoare considerate esențiale pentru dezvoltarea pe termen lung a parteneriatului bilateral.

România și-a exprimat disponibilitatea de a aprofunda cooperarea în energie, agricultură, sănătate, turism, industrie de apărare și cultură, domenii care au devenit prioritare în agenda bilaterală din ultimii ani.

Referindu-se la relația dintre cele două țări, șefa diplomației române a subliniat caracterul special al anului 2026 și evoluția constantă a contactelor politice și culturale dintre București și Cairo.

„Discuțiile au reconfirmat nivelul excelent al relațiilor bilaterale dintre România și Egipt, într-un an cu o semnificație aparte pentru cele două state, care marchează 120 de ani de relații diplomatice. România a avut standul principal la ediția din acest an a Cairo International Book Fair, unde a atras mii de vizitatori”, s-a mai arătat în mesajul publicat de șefa diplomației de la București.

Prezența României ca invitat principal la Târgul Internațional de Carte de la Cairo a fost unul dintre cele mai importante momente culturale ale relației bilaterale din acest an, contribuind la consolidarea vizibilității României în spațiul nord-african și arab.

În paralel cu dialogul diplomatic, România și-a consolidat în ultimii ani prezența la EGYPES (Egypt Energy Show), unul dintre cele mai importante evenimente dedicate sectorului energetic din Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Delegațiile române au inclus reprezentanți guvernamentali și companii importante precum Cis Gaz, Transgaz, Comes și Teraplast. Obiectivul principal îl reprezintă dezvoltarea unui coridor strategic de transport și energie care să conecteze Africa de Nord cu Europa.

Printre proiectele analizate se află un coridor multimodal care ar urma să lege Alexandria, Mersin, Zonguldak, Sulina, Dunărea și Rinul, facilitând transportul de energie, produse chimice și materii prime între cele două regiuni.

În același timp, companii românești au încheiat acorduri cu parteneri egipteni pentru dezvoltarea unor proiecte comune atât în Orientul Mijlociu, cât și pe piața europeană. România urmărește să valorifice experiența acumulată în domeniul echipamentelor petroliere, al ingineriei industriale și al tehnologiilor verzi, în contextul programelor de diversificare energetică derulate de Egipt.

Schimburile comerciale bilaterale au depășit pragul de 1,1 miliarde de dolari, relația economică bazându-se pe complementaritatea dintre resursele și capacitățile industriale ale Egiptului și infrastructura energetică, agricolă și logistică a României.

Pe lângă rolul important al României în securitatea alimentară a Egiptului prin exporturile de cereale, cooperarea bilaterală a înregistrat progrese și în domeniul securității și apărării.

Guvernul României a aprobat și a transmis Parlamentului proiectul de lege privind ratificarea Memorandumului de Înțelegere referitor la cooperarea militară dintre România și Egipt. Documentul creează un cadru instituțional pentru dialog și colaborare în domeniul apărării și urmărește consolidarea predictibilității lanțurilor logistice și comerciale dintre regiunea Mării Negre și Orientul Mijlociu.

Dimensiunea politică și diplomatică a parteneriatului a fost completată în această primăvară de vizita oficială a Familiei Regale a României la Cairo, dedicată promovării cooperării universitare și economice, precum și de consultările periodice dintre ministerele afacerilor externe ale celor două state.

Aceste contacte au contribuit la definirea priorităților economice și strategice pentru a doua jumătate a anului 2026, într-un context în care Bucureștiul și Cairo urmăresc extinderea colaborării în sectoare-cheie precum energia, agricultura, infrastructura, educația și apărarea.